„Slaboch, nemá k*ule.“ Babiš přitvrdil. Premiér a Brusel

„My jsme měli předsednictví, a co udělal pan premiér? Vždyť to bylo nejhorší. Teďka budete platit za emise za baráky, nemovitosti i za auta,“ kritizoval současnou vládu expremiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru se spisovatelem Tomášem Lukavcem. „Problém“ podle něj je, když je premiér „slaboch a nemá koule“. Vrátil se též k epidemii covidu-19 a podotkl, že by na doporučení profesora Jiřího Berana zpětně nedal ani dnes. „Takových Beranů jsme tady měli strašně moc,“ řekl Babiš, že se nemohli řídit podle názoru „někoho“. Prozradil též, proč by vyrazil v případě svého zvolení jako za jedním z prvních státníků za ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Pokud je podle něj „premiér slaboch a nemá koule“, tak to pak je „problém“. „My jsme měli předsednictví, a co udělal pan premiér? Vždyť to bylo nejhorší. Teďka budete platit za emise za baráky, nemovitosti i za auta. Sliboval nám 19. prosince 2021, že nedovolí zastavit výrobu aut se spalovacími motory? Sliboval. Akorát ta paní (bývalá ministryně životního prostředí, pozn. red.) Hubáčková – taková milá paní, co už tam není – nemluvila anglicky a nějak to nedopadlo. Nevím, proč to odsouhlasili. Neměla snad mandát naší vlády?“ spustil expremiér směrem k současné vládě.



Rozhovořil se taktéž o svých spojencích v Evropě, mezi něž podle něj kromě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona lze zařadit i tureckého lídra Recepa Tayyipa Erdogana. „Oni pořád říkají, že je můj přítel Viktor Orbán – no jasně že je. Ale i Macron. I s tureckým prezidentem mám přátelské vztahy,“ shrnul a zdůraznil, že je potřeba v Evropě mezi státníky navazovat osobní vztahy. S budováním vztahů s evropskými politiky mu prý pomáhal také německý exministr financí Wolfgang Schäuble.

K samotnému Orbánovi doplnil, že společně s ním „bojoval za zájmy V4“. „Vždyť on chvíli byl kvazi jak maďarský Václav Havel,“ pronesl též k roli Orbána při pádu maďarského komunistického režimu.



Stejné vztahy jako s Orbánem prý má i právě s Macronem. „Tady spekulovali bakalovci, proč mě ten Macron přijal. No protože mě má rád! A já mám rád jeho! Je to největší lídr v Evropě. Je to nejtalentovanější politik,“ pronesl Babiš a upozornil, že Francie je také v rámci EU „jediná jaderná velmoc“ a osobní vztahy s EU jsou tak důležité.



Důrazně pak odmítl, že by měl jakýkoli příklon k Rusku. „Prosím vás, v listopadu 2019 jsem byl v Kyjevě. Měli jsme oběd s (ukrajinským prezidentem, pozn. red.) Zelenským a veřejně jsem odsoudil anexi Krymu. 11. listopadu 2018 byli všichni v Paříži – tam byli Trump, Merkelová, Macron – a i po anexi Krymu všichni chtěli ruský plyn. Já jsem byl ten, který bojoval za české zájmy a nebál jsem se. Nebojím se nikoho. Jsme svrchovaný stát,“ řekl a odkázal na naše prvorepublikové období, z něhož jmenoval tehdejší silné postavení československého průmyslu a zbrojařský průmysl. Že má být údajně „proruský“, mají podle expremiéra tvrdit někteří „pavlovci“, jak zřejmě nazval podporovatele svého protikandidáta v prezidentské volbě generála Petra Pavla.



Lidé z protivládních demonstrací organizovaných aktivistou Ladislavem Vrabelem pod názvem „Česká republika na 1. místě!“ by podle Babiše neměli být uráženi, ale mělo by se s těmi – podle něj „zoufalými“ – lidmi mluvit. „Problém je v tom, že by se mělo s těmi lidmi, co tam chodí, mluvit. Oni jsou zoufalí. Oni se bojí budoucnosti a já nechápu, proč ta vláda s nimi nějakým způsobem nemluví,“ uvedl.

Kdyby se stal prezidentem, snažil by se prý hovořit s premiérem Petrem Fialou (ODS) a radit mu, co je třeba dělat, například v energetice.



Zmínil i své plány na mírová jednání. „Samozřejmě bych jel za Zelenským a zjistil jeho pozici. Potom bych svolal V4, abychom se domluvili, a potom bych mluvil s Macronem, Scholzem, prezidentem Erdoganem. Já už jsem s Macronem mluvil o tom, že tu válku musíme zastavit. Je jasné, že je Putin agresor, a to, co se děje, je hrozné. Musíme se snažit a zjistit, co by na to řekli v rámci EU a NATO a potom. Macron už byl za Bidenem, on mi říkal, jaký je na to názor. Byl bych aktivní. Ty kontakty mám a využil bych je k tomu, protože nechceme válku,“ pronesl s tím, že by pro ukončení konfliktu „udělal maximum“.



V souvislosti s ukrajinským konfliktem pak opět kritizoval i současnou vládu. „My jsme se postarali o ukrajinské uprchlíky a mě mrzí, že pan premiér sliboval, že sežene peníze z Evropské unie. Nesehnal nic. Ani euro. A měl za to lobbovat pro Česko, Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko. Přece když byla ilegální migrace ze Sýrie, tak Řecko a Itálie a další země dostaly miliardu eur. A my jsme nedostali nic. A teďka si vláda na to půjčuje. Proč? Tak to měli vyřídit. Ale protože jsou neschopní, tak to není,“ kritizoval.



Následně shrnul, že zkušeností má již mnoho. „Když nevyhraju, tak se nezhroutím. Já budu i nadále předseda hnutí ANO, a to hnutí je tady nejsilnější politická síla. Já si myslím, že jsem tady udělal strašně moc věcí jako premiér. Jako premiér, který byl i šéf například genderové komise,“ poukázal.

Jistotu, že „vše, co slíbí, i splní“, prý jeho voliči mají. „Už jsem byl ministr financí, a co jsem slíbil, to jsem splnil. Byl jsem premiér, a co jsem slíbil, to jsem splnil.“ Ke covidovým opatřením a otázce diváků na údajnou „diskriminaci“ pak řekl, že „nic nezavedl“ a že „to bylo v mnohých zemích podstatně přísnější než u nás“. „Určitě dneska už bychom postupovali jiným způsobem, ale tehdy jsme nevěděli zkrátka vůbec nic. A přece jsme si nemohli dovolit říct něco proti profesoru Chlíbkovi nebo Prymulovi,“ vyřkl.



Dát na rady profesora Jiřího Berana, který navrhoval jít odlišnou cestou, která se podobala té švédské s minimálními restrikcemi, podle Babiše nešlo. „Vždyť on půl roku žije v Thajsku a půl roku je tady. Měl jsem je za stolem. Oni seděli šest let v kanceláři s Prymulou. A každej říkal něco jiného. Tak prosím vás, jak jsem to měl vědět? Že co?“ rozesmál se nechápavě Babiš a dodal: „Takže tak to je.“



I s tím, co se ví dnes, by prý na doporučení profesora Berana nedal. „Já jsem poslouchal Ministerstvo zdravotnictví a rozhodovala vláda. Takových Beranů jsme tady měli strašně moc. Vždyť každý tady rozuměl tomu covidu. To jste zapomněli na všechny ty odborníky? Všichni měli nějaký názor a nemohli jsme se řídit podle nějakého názoru někoho,“ vyjádřil se směrem k uznávanému českému epidemiologovi a vakcinologovi.



