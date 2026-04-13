„Smí prodavačka či instalatér také nadávat v ČT?“ Výzva k zákroku kvůli umělcům

Předávání hudebních cen Anděl, které v přímém přenosu odvysílala Česká televize, je terčem ostré kritiky části veřejnosti. Někteří ocenění umělci totiž využili svou děkovnou řeč k vyjádření osobních politických postojů. Zpěvačka Iris Hobson-Mazur z papírku přečetla prohlášení kritizující Izrael a také sponzora galavečera, americkou firmu Coca-Cola. Tato firma je přitom dlouhodobě třetí největší zaměstnavatel a pátý největší investor v Palestině. „Já jsem chtěl říct jenom fuck Okamura, fuck Babiš, fuck... prostě fucking Turek a Motoristi, Klempíř,“ řekl další z oceněných, umělec Jáchym. Do vedení ministerstva kultury se opřeli folkový umělec Jan Běťák a rapper James Cole.
Pro ParlamentníListy.cz okomentovala průběh hudebních cen Anděl mediální odbornice Alena Maršálková: Využili James Cole, Jakub Jirásek, Yasha 96 a další umělci přímého přenosu předávání hudebních cen Anděl k propagaci svých politických postojů anebo je to opačně, že Česká televize poskytla prostor uvedeným osobám z umělecké branže veřejně vyjádřit své politické postoje, o kterých věděla, že jsou protivládní a dovolila dehonestaci některých vládních politiků v přímém přenosu? Víte, v tom veliký rozdíl.
Je to Česká televize, která poskytla veřejnoprávní prostor osobám z umělecké branže k prezentování nenávistných politických postojů k vládnoucím politikům. Někteří, a nebudu je jmenovat, hřímali před 22. hodinou nadávky jako je fuck či fucking, což jsou anglické vulgární výrazy navíc ve spojitosti s konkrétními členy vlády včetně premiéra a také předsedy Poslanecké sněmovny. A těmto nadávkám hosté v sále tleskali. Hodně smutný úpadek společnosti. Takže kdo šíří nenávist mezi občany? Kdo dehonestuje část občanů ČR? Tento počin veřejnoprávního média je trestuhodný a pokud se nenajde politická vůle, nemyslím tu opoziční, která umí jen svolávat mimořádné schůze, situace se nezlepší. Frustrace mezi občany sílí, navíc jsou bezmocní, protože poplatky musí platit a pracovníci veřejnoprávních médií si prostě dělají, co chtějí.
Ceny Anděl 2026 #fuckbabiš #fuckokamura #fuckklempíř pic.twitter.com/ez7YZKPoRR— Bo®ow!tz (@BorowitzSt) April 11, 2026
Je pravda, že každý máme právo na názor a můžeme ho říkat veřejně. Ale ne každý máme možnost vystoupit v televizi v sobotu večer a říci národu v přímém pořadu, co máme na srdci. Navíc vulgárně někoho urážet, osoby, které se nemohou bránit, prosazovat své ekonomické zájmy, útoky byly vedeny na politiky, kteří prosazují finanční škrty, změny financování kultury, a zase nezazněl žádný oponentní názor.
Má stejné možnosti jako tito rádoby umělci, o troufám si říci, známí jen v určitém okruhu lidí, taková uklízečka, prodavačka, instalatér, řidič autobusu nebo kdokoliv jiný? Poskytne jim Česká televize prostor v živém vysílání na sdělení názorů a prosazování svých zájmů? Neposkytne! Stejně jako občanům neposkytuje veřejnou službu.
Odvysíláním uvedeného přenosu udělala Česká televize další obrovský krok k tomu, že ji začnou lidé, kteří ji nesledují, ale jen platí, víc a víc nenávidět. Pokud z naštvaných plátců ještě někdo věřil, že se dá ČT ozdravit, zreorganizovat, tak už tu víru ztratil.
Dospěli jsme do fáze, kdy už je potřeba pojmenovat věci bez servítek. Kritici se často vyjadřují, že se z České televize stala mediální žumpa. Ano, mám stejný názor, a protože žumpa nemá odtok, je potřeba ji čas od času vyvést. A ten čas už nastal.
