„Smrdět porážkou vede k další porážce.“ Zlá předpověď pro Fialu ze studia

Volby vyhrálo ANO. STAN skončilo až za Konečnou na pátém místě, přečetl jeden z povolebních titulků moderátor Luboš Xaver Veselý. „Xavere, smí se to vůbec říkat, že volby vyhrálo ANO? Není to dezinfo? Není to putinovský narativ? Tak to nebudeme radši říkat, nepřiznáme to,“ poznamenal Holec.

„Miluju volby, protože každé volby přinesou drama a překvapení. A tyhle na to byly úplně skvělé,“ dodal Holec. A co je podle něj největší překvapení? „Až tak velké překvapení pro mě není, že vyhrálo hnutí ANO. Ale ti dva skokani voleb – Kateřina Konečná a Filip Turek, to jsou vítězové voleb. A do toho samozřejmě vyhoření STAN a Pirátů – a SPD a Trikolora,“ dodal Holec, kdy podle něj SPD a Trikoloře vzali voliče právě STAČILO! a Motoristé s Přísahou. „A bralo i ANO. A myslím si, že je tady fenomén. Tomio Okamura už deset let hraje to samé představení. A teď mu vyrostla vážná konkurence,“ sdělil Holec.

„Pro Jindřicha Rajchla a jeho PRO to byl první volební test, který měl ukázat, jestli to k něčemu směřuje. Začal na podzim 2022, a tady vidíme, že nikam. Eurovolby pro něj měly být ty volby lepší v tom, že má ta velká eurotémata. Válku na Ukrajině, Green Deal, migraci, a ukázalo se, že ani na těchto třech klíčových eurotématech nebyl schopen udělat velký výsledek. Nebo výsledek, který by mu předpověděl nějakou politickou budoucnost,“ dodal Holec. Svobodní by pak podle něj měli uznat, že jsou marní. „On je oslovil Petr Macinka, chtěl s nimi udělat koalici, ale měl podmínku, že Filip Turek bude volební lídr. Oni na to nepřistoupili,“ poznamenal Holec.

Propad ČSSD Jiřího Paroubka považuje Holec za pokračování paroubkovské tradice po té jeho velké fenomenální tradici v ČSSD skutečné. „Zkoušel to v různých stranách, v různých volbách. A všechny jeho volební výsledky začínaly hrdou nulou,“ dodal Holec.

Dalším rozebíraným titulkem byl: „Vládní koalice dostala facku. Babiš bude mít nabito nejen do sněmovních voleb.“ Jak to souvisí? „Za prvé: každé volební vítězství vás nabije, opravdu. Vnitřně. Ale nabije vás i mediálně, dává mediální vizibilitu. Smrdět porážkou vede jen k další porážce. A když máte za sebou vítězství, tak je to pozitivní. A druhá věc je to, že naše eurovolby dokážou, minimálně ty předposlední z roku 2019 dokázaly docela předpovědět výsledek sněmovních voleb následujících. Když se podíváte na výjimku třeba PirSTAN, tak vlastně ty volební výsledky ANO, tří stran SPOLU, SPD, byly víceméně stejné jak v těch eurovolbách, tak v následujících sněmovních volbách,“ dodal Holec.

„V Poslanecké sněmovně se výsledek eurovoleb v současné době neprojeví, ale v politice ano. Atmosféra zhnědne, díky tomuto triu,“ poukázal na SPOLU Holec.

Řeč byla také o propadáku Pirátů, kdy ze tří europoslanců obhájila mandát jen jedna europoslankyně, Markéta Gregorová. „Pro Piráty je to druhý volební masakr během účasti v té fialovské koalici. Poslední sněmovní volby, kvůli tomu, aby se dostali do vlády a porazili Babiše, vstoupili do koalice se STAN a zredukovali se na čtyři poslance. Málem vypadli ze Sněmovny, přestože byli silnější než STAN. Teď mají v té samé vládě nebo z té samé vlády eurovolby za sebou a zůstali s jedním europoslancem. A přitom jim znovu preference přisuzovaly vyšší výsledek. Takže pro Piráty to asi začíná být existenční. A zajímavé je, že Markéta Gregorová patří ke kritikům vládního angažmá – Pirátů ve vládě – i ke kritikům Ivana Bartoše v čele strany. Takže ona strašně posílila tu vnitrostranickou opozici,“ dodal Holec.