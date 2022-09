„Šok! Spousta Čechů bude bez práce.“ Jindřich Rajchl viděl, co mnozí ne. Zásadní informace

reklama

S demonstrací a jejím průběhem byl spokojen. „Lidé znovu přijeli a podle mého názoru se nenechali odradit dehonestační kampaní, která byla záměrná, aby byli lidé obelháni a přestali protestovat. Jasně se ukazuje, že velká část národa se nenechá dál balamutit ze strany naší vlády, která jim jednoznačně otevřeně lže. Den po volbách ministr Síkela (Jozef, ministr průmyslu a obchodu, za STAN, pozn. red.) oznámil, že zastropování cen energií se netýká celé spotřeby, ale pouze její části,“ řekl pro ParlamentníListy.cz Rajchl. Podle něj se protestující nenechali odradit masivní dehonestační kampaní, která měla za cíl zdiskreditovat organizátory i vystupující.

Jindřich Rajchl znovu odmítl, že by se jednalo o proruskou demonstraci. „V žádném případě to není pravda, nic tam není proruského. Lidé používají vlastní rozum a nenechají se manipulovat od vládních činitelů,“ vyzval a varoval, že protesty mohou ještě zesílit. „Situace v České republice je čím dál horší, bohužel. Po útoku na Nord Stream I a II jsme ve velmi složité mezinárodně politické situaci a dopadne to tak, že nebude dostatek plynu. Jak se bude rapidně zhoršovat ekonomická situace, budou lidé protestovat více a více,“ uvedl.

Rajchl: Oni mají sílu finanční a mediální, my sílu lidí

Částečně to ukázaly volby. „Naše nová strana PRO, která vznikla asi před čtyřmi měsíci, zaznamenala veliký úspěch, několikrát jsme měli třetí nebo čtvrté místo, většina kandidátů získala kolem deseti procent. Náš potenciál je vysoký, abychom porazili většinu etablovaných stran. Po třech až čtyřech měsících jde o unikátní výsledek a vynikající start naší strany. Je potřeba říci, že ti lidé stále žijí v bipolárním světě mezi hnutím ANO a pětikoalicí a neuvědomují si, že aby zrealizovali změnu, musí volit úplně jiné politiky, kteří nastaví nový styl řízení země,“ sdělil předseda PRO.

Úspěch vidí v novém konceptu politiky, kterým zaplnili mezeru a která v České republice podle Rajchla chyběla. Politika nevyhraněná jedním směrem, ale pro lidi. „Na demonstraci to krásně řekl Petr Bystroň, že dělení už nemůže být na pravici a levici, ale na strany, které se snaží fungovat ve prospěch lidí a které jsou nájemnými dělníky globalistických skupin a nadnárodních korporací. Tohle je nové dělení současné politiky. Oni mají obrovskou finanční a mediální sílu, my máme zase sílu těch lidí. Skutečnost, že v podstatě po čtyřech měsících máme ve všech obvodech, kde jsme kandidovali, plus minus deset procent, jasně naznačuje, že o tento styl politiky je velký zájem,“ vysvětlil.

Advokát chce vnést do řízení věcí veřejných v české zemi zdravý rozum a racionalitu a dělat to bez jakýchkoliv ideologických nánosů, bez objednávek různých finančních skupin a ve prospěch lidí. „Jsem přesvědčen, že náš potenciál je obrovský a budeme i nadále růst.“

Plynu není dost, vláda lže

Ve druhém kole senátních voleb má jeho podporu advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, kterou strana PRO podporovala od začátku. „Spolupracujeme spolu a myslím, že je to fantastická politička a úžasná dáma, bojovnice, nesmírně inteligentní a extrémně pracovitá žena, o které by v Senátu bylo hodně slyšet. Dáma, která bude svojí pracovitostí a inteligencí s rozhledem v Senátu schopná zásadně ovlivnit jeho dění. Tudíž bych byl rád, kdyby se jí podařilo druhé kolo vyhrát, protože by to mělo nesmírně pozitivní efekt pro celou Českou politiku,“ domnívá se Jindřich Rajchl.

Situaci s energiemi v České republice dále označil za naprosto tristní. „Vláda neudělala vůbec nic, pokusila se o populistické gesto, kdy oznámila zastropování, ale realita je taková, že se netýká celé spotřeby, což oznámila den po volbách. Jde o jednoznačný podvod na voliče, předvolební trik a vláda nás obelhala. Lidem rostou zálohy, nemají na jejich úhradu a vláda selhává v zajištění energií, aby se k občanům, průmyslu i zemědělcům dostávaly za přijatelnou cenu,“ řekl. Ještě naléhavější se situace stává po výbuších na plynovodech z Ruska. „Možnost obnovit ruský plyn přes tyto plynovody byla přerušena a bude to obrovský problém do budoucna. Plyn v zimě jednoduše nebude, vláda nám lže stejně jako se zastropováním cen. Lže znovu, že má dostatek zásob a lidé by se měli připravit na velmi krušnou zimu, pokud s tím politici nedokážou něco udělat,“ zdůraznil.

Napojit Česko na Turk Stream

Co se týká elektrické energie, požaduje dlouhodobě, aby stát odkoupil zbylých 30 procent společnosti ČEZ. „Premiér celou dobu říkal, že to nejde. Stačí se podívat do Německa, kde je výhradním dodavatel Uniper, který patřil finské společnosti, a Němci se rozhodli ji znárodnit a vykoupili většinu akcí. To, co požadujeme, neznamená, že jsme extremisté, dezinformátoři a populisti, když přesně to navrhla německá vláda,“ popsal.

Ohledně dodávek plynu nevěří, že by Česko mělo dostatečné zásoby. „Proč tedy Volkswagen uvažuje, že přesune výrobu z České republiky z důvodu nedostatku plynu? Někdo tady lže a Volkswagen to není. Pochybuji, že ve vedení Volkswagenu sedí proruští trollové nebo dezinformační scéna, která si něco vymýšlí. Oni vědí, že plyn nebude, je jim to jasné a hodlají přesunout výrobu,“ řekl Rajchl a varoval před následky, které by to pro Českou republiku mělo. „Když se to stane, tak HDP poklesne o deset procent. Volkswagen je u nás největším zaměstnavatelem a na něj je navázána spousta dodavatelů a firem. Byla by to obrovská rána a já jsem šokován, že taková informace proběhne českými médii jako by nic. Pokud Škodovka skončí, bude to konec Mladé Boleslavi a stovek firem, přijde skokový nárůst nezaměstnanosti a nikdo to neřeší,“ divil se advokát s tím, že stojíme tváří v tvář obrovské hrozbě a média dělají jako by nic.

Domnívá se také, že něco takového nesmí stát v žádném případě dovolit. Výrobu Škodovky považuje za bytostný zájem České republiky a úvahy o přesunutí výroby za potvrzení, že plynu není dostatek. „Neplatí argument vlády, že jsme dezinformátoři nebo někdo, kdo si vymýšlí, protože Volskwagen nám dal za pravdu.“ Za naprostou prioritu pak považuje odejít z lipské burzy s elektřinou a začít co nejrychleji budovat plynovod jako napojení na Turk Stream, který končí v Maďarsku. „Musíme udělat maximum, abychom napojili naši soustavu plynovodů na tento plynovod přes Turecko, Bulharsko, Srbsko a Maďarsko. To nejsou státy, které by plynovod zavřely. Je zřejmé, že Nord Stream nebude v dohledné době opravený a Ukrajina bude zase hrozit, že vypne kohouty,“ poznamenal.

