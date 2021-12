„Strašidelný.“ Novináře a experty před českým předsednictvím děsí zprávy týkající se Fialovy vlády

reklama

Přestože kritiku nedostatečných jazykových dovednostní v minulosti schytávala kupříkladu i exministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová a strany současné vládní koalice slibovaly, že do vrcholných funkcí obsadí lidi s výbornou znalostí světových jazyků, na lepší časy se v tomto ohledu zřejmě blýskat nebude.



Problém s angličtinou má dokonce i nástupce Schillerové Zbyněk Stanjura (ODS), jenž přiznal, že si na jednání do Bruselu bude muset brát tlumočníka. „Aktivně jsem anglicky s výjimkou několika dovolených v poslední době příliš nemluvil a sám sobě umím přiznat, že úroveň mé angličtiny je spíše společenská než vrcholně pracovní,“ přiznal.

Tlumočníky hodlá využívat i ministr kultury Martin Baxa (ODS). A zřejmě i ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která zatím jeden z hlavních světových jazyků ovládá na úrovni B1.



A následují i další ministři, kteří ukazují, že nová vláda bude spíše nežli anglicky hovořit se zahraničními partnery v němčině. Německy komunikuje ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), jenž je vystudovaným germanistou.



Výjimku pak tvoří premiér Petr Fiala (ODS); ten totiž vedle němčiny zvládá bez problémů i angličtinu, jež bude bezesporu klíčová při blížícím se předsednictví Česka v EU.

Novinářka Apolena Rychlíková nato přišla s otázkou, zdali dosti silná jazyková nevybavenost nových ministrů bude stejně parodovaná jako neznalost bývalé ministryně financí Schillerové. „By mě zajímalo, kolik z těch, co se posmívali Schillerce, že neumí anglicky, se bude smát ministrům, kteří to neumí v téhle vládě. A jedním dechem dodám, že ačkoliv si myslím, že by to mělo být součástí kompetencí, tak to pro mě osobně zas taková hodnota není,“ podotkla a odkázala na zesnulého ministra kultury Pavla Dostála.



Podle jejího kolegy Jindřicha Šídla by však v dnešní době již ministři měli jeden z hlavních světových jazyků ovládat. „Pavel Dostál byl ročník 1943, to angličtina nepatřila úplně k základnímu vzdělání. Poprvé mě to překvapilo u Grosse (1969), nechápal jsem to u Sobotky (1971) a dneska už tomu nerozumím vůbec,“ vyjádřil se.

Pavel Dostál byl ročník 1943, to angličtina nepatřila úplně k základnímu vzdělání. Poprvé mě to překvapilo u Grosse (1969), nechápal jsem to u Sobotky (1971) a dneska už tomu nerozumím vůbec. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 27, 2021

Mnozí v diskusi tak vzpomenuli na minulého premiéra Andreje Babiše (ANO), jenž vedle angličtiny velice dobře hovoří i francouzsky a problém mu nedělá ani ruština s němčinou a samozřejmě i rodná slovenština. Šídlo na to připomenul, že podobně dobře hovořil i někdejší prezident Václav Klaus, jehož při projevech v zahraničí někteří jazykovědci přirovnávali ve znalosti slovní zásoby k rodilým mluvčím.

nezapomínejme prosím na Václava Klause... — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) December 27, 2021

Bývalý ministr financí Ivan Pilip míní, že se téma vytahuje kvůli odlišnému zaměření vlády a myslí, že novinářka příspěvkem chtěla říct, že „když je ministr levicový, zase tak moc se neděje, ale v pravicové vládě je to průšvih“.

Že když je ministr levicový, zase tak moc se neděje, ale v pravicové vládě je to průšvih. — Ivan Pilip (@ivan_pilip) December 27, 2021

To Rychlíková odmítá. „Cože? Vy máte v poslední době nějaký problémy s porozuměním textu, nebo? Ne, mně to vadilo u Schillerky, ale přišlo mi smutný, že se z toho stal takový šikanózní nástroj,“ uvedla na pravou míru.

Cože? Vy máte v poslední době nějaký problémy s porozuměním textu nebo? Ne, mně to vadilo u schillerky, ale přišlo mi smutný, že se z toho stal takový sikanozni nastroj. — Apolena Rychlíková (@A_Rychlikova) December 27, 2021

Populární duo farářů Pastoral Brothers však namítá, že bývalá ministryně financí si výsměch za svou angličtinu vysloužila především kvůli tomu, že odmítala přiznat, že ji neumí. „My jsme se třeba smáli. Ale ne tomu, že neumí anglicky, ale tomu, že zapírá, že neumí. Což provázelo celou minulou vládu. Zapírání věcí, které šlo úplně v pohodě přiznat a nikdo by je pak neřešil,“ uvedli evangeličtí faráři vystupující na sociálních sítích.

My jsme se třeba smáli. Ale ne tomu, že neumí anglicky, ale tomu, že zapírá, že neumí. Což provázelo celou minulou vládu. Zapírání věcí, které šlo úplně v pohodě přiznat a nikdo by je pak neřešil. — Pastoral Brothers (@Jakub0Maly) December 27, 2021

Poradce evropských Zelených v europarlamentu František Nejedlý napsal, že problém neznalosti angličtiny může být u nynější vlády kvůli nadcházejícímu českému předsednictví EU dvojnásobný a poukazuje, že „od velkého rozšíření EU žel platí, že angličtina je v Bruselu lingua franca“.

Nejedlý podotýká, že během předsednictví budou čeští ministři zcela jistě vyjednávat kompromisy a „přijdou situace, kdy si to budou muset říct ministři mezi sebou, protože oni zaplatí politickou cenu“. Právě na to je dle něho potřeba budovat osobní vztahy a důvěru, což jde přes tlumočníka „dělat blbě“.



„Nelze to brát tak, že by věc pro naše ministry začala až za půl roku. První část 2022 musí využít k tomu, aby se co nejlíp poznali se svými kolegy. Je to pro ně těžší tím spíš, že do úřadu vstoupili de facto před pár dny. Neschopnost svobodné komunikace je znevýhodní,“ dodává s tím, že problém bude i v tom, že naši ministři zřejmě nebudou na rozdíl od zahraničních kolegů přílišně informovaní.

5) A nejde "jenom" o předsednictví. Ty nejpodstatnější mezinárodně politické zprávy a informace, včetně těch unijních, jsou dostupné v angličtině. Tito ministři tedy evidentně každodenně nečtou hlavní americká, britská a evropská média. Tedy nemají přehled. To je strašidelný. — Frantisek Nejedly (@FrantaNejedly) December 27, 2021

Nepříliš nadšen je též novinář Filip Vích, který neznalost angličtiny u ministrů považuje za ostudu. „O to více to nechápu, když se na tuhle roli roky připravujete a máte solidní zázemí,“ doplnil s přáním, že se noví ministři za následující půl rok ještě solidně zlepší.

Za tohle dostanu asi BAN, ale být ministr (o to více platí u obrany a financí) a neumět anglicky je špatně a docela ostuda.

O to více to nechápu, když se na tuhle roli roky připravujete a máte solidní zázemí.

Za půl roku mohou ministři mít velmi solidní znalost. Tak snad!

Psali jsme: Předsednictví ČR v čele EU zavání ostudou. Stanjurovi bude překládat každou větu tlumočník. A nebude sám Já zas neumím dobře česky. Přiznávám a omlouvám se, vypořádal se Babiš s honem na Schillerovou Fridrichová na ČT ztrapnila Schillerovou. A už se do toho vložil Babiš „Ta redaktorka? Fracek!“ Mediální expert trhá hon na Schillerovou. A přidává fakta

