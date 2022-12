„Studentx, absolventx.“ Ne, to není chyba, to je inkluze. Už přišel výsměch

„Budím se s panikou.“ Na špatné studijní podmínky poukazuje skupina studentů z oborů architektury z fakult ČVUT. Na zneklidňující situaci poukazují na instagramovém účtu Neklikej a spi. Jejich iniciativa ale sklízí mezi lidmi výsměch. Kvůli formě, kterou zvolili absolventi k interpretaci problému, podle některých názorů nemají jejich požadavky potenciál, že budou brány vážně. Do svého vyjádření zakomponovali písmeno x, aby upozornili na to, že záležitost se dotýká všech studentů.

„Práce přes noc, nekonečné konzultace, spousta práce bez kontextu, glorifikace neudržitelného zdravotního stylu,“ uvádějí studenti FA ČVUT.

Studenti FA ČVUT ve svém vyjádření doslova uvádějí: „Jsme parta studentx a absolventx z oborů architektury. Dlouhodobě pozorujeme a zažíváme studijní podmínky, s jejichž úrovní nejsme spokojenx.“ Nelíbí se jim „práce přes noc, nekonečné konzultace, spousta práce bez kontextu, glorifikace neudržitelného zdravotního stylu“.

Oznámení studentů však podle mnohých hlasů degradovalo, že na podmínky upozornili textem, v němž místo koncovek používají písmeno x. Jak vysvětluje studentka žurnalistiky FSV UK, písmeno x má znázorňovat, že tato iniciativa zastupuje všechny studenty. „Konečně se tomu někdo postavil. A strašně moc cením přístup, s jakým to dělají. Mám z naší generace zase větší radost,“ doplnila Alena Harciníková.

Ostatní studenti jsou na stránce také vyzývání ze strany iniciátorů k vyplnění dotazníku, kde se i oni podělí o své pocity z výuky architektury. Během jednoho dne jej vyplnily stovky dalších znepokojených studentů. „Máme od vás přes 600 odpovědí a z některých mrazí,“ uvedla studentská iniciativa.

Některé příběhy, kromě těch velmi osobních, na Instagramu zveřejnila.

„I když jsem už skoro půl roku absolventkou, stále se někdy v noci vzbudím s panikou, že nemám něco na ateliéry, zaspala jsem nebo něco podobného,“ svěřuje se jedna ze studentek.

„Bylo by fajn zrušit FA NONSTOP, protože to je doslova svátek toxicity téhle školy,“ zní další vyjádření.

Další absolvent Fakulty architektury ČVUT uvádí, že „tříletý program je marketingový bullshit“.

„Celé to pro mě ilustruje příhoda, kdy při prvním ateliérovém týdnu v prváku nám prostě řekli, že zdraví musí jít někdy stranou,“ popisuje další student praktiky, s nimiž se v prostředí výuky architektury setkal.

Studentka Alena Harciníková také v dalším příspěvku přidala svůj názor: „Škola by nás měla naučit, jak si v náročném zaměstnání nastavovat hranice, jak nezešílet. A ne to, že spát někde pod stolem a jíst jen jídlo z automatu je standard. Bohužel ale nejde jen o FA – je to jen jedna z mnoha škol, na jejíž metody bychom měli nahlížet kriticky,“ uvedla.

Zakomponování písmene x do vyjádření studentů narazilo u mnohých na nepochopení.

„Jsem si nejdřív myslel, že to psal nějaký lobotom. Pak jsem si to přečetl podruhé a myslím si to pořád,“ rýpl si do studentů Ondřej Špalek.

„Tady už někomux hráblo…,“ konstatoval Martin Schmarz.

„Nxklxkxj x spx. Nxvx xnxcxxtxvx stxdxntx FX ČVXT. Mxm xbrxvskxx rxdxst, žx sx txmx nxkdx kxnxčnx pxstxvxl. X strxšnx mxc cxnxm přxstxp s jxkxm tx dxlxjx. X mxstx kxncxvxk mx znxzxrňxvxt, žx zxstxpxjx všxchnx stxdxntx x jx mxm z nxšx gxnxrxcx zxsx vxtšx rxdxst,“ modifikoval Aleš Čermák výše uvedený text studentky Harciníkové, v němž význam písmena x vysvětluje.

Je škoda, že rozumný požadavek je podán formou, která ho odsuzuje k zesměšnění a zániku, zapojil se do diskuse k tématu ředitel odboru výzkumu jaderné bezpečnosti v SÚRO Marek Ruščák.

Jiní s Ruščákem polemizovali, že tak jako on studentskou aktivitu nevnímá každý. Na to argumentoval vytvořením seriózní diskuse: „To rozhodně ne. Řekněme si ovšem otevřeně, pomáhá tato forma vytvořit seriózní diskusi na velmi podstatné téma, nebo forma spíše odvádí pozornost a v konečném důsledku škodí cíli této kampaně?“ doplnil.

Další diskutéři často upozorňovali, že hlavním problémem není forma sdělení, nýbrž jeho obsah, který by se měl začít řešit i na vyšších úrovních.

