„Svět je v křeči, je to všude.“ Lidovec Wolf hodnotí atentáty na Trumpa a Fica

Úvodem se Wolf vyjádřil k tomu, zda by měl Marian Jurečka odejít z čela strany. „Řeknu to zcela otevřeně, ano, měl by odejít,“ zmínil Wolf. „Byť jako člověka ho mám rád, měl by z pozice předsedy strany odejít,“ řekl Wolf. „Věřím, že se tomu nevyhýbá, je to nějaká taktika, čemuž rozumím, když děláme politiku. Možná, že bych se na jeho místě choval stejně, ale nejsem na jeho místě. Myslím si, že už měl odejít v lednu, kdy byla celostátní konference. Zde se hovořilo o tom, jestli by měl Marian Jurečka skončit, anebo ne. Tenkrát jsem byl proti tomu, aby skončil, protože jsem si myslel, že řekne, že dovede stranu do sjezdu a kandidovat nebude. To by bylo z pozice chlapa férové,“ řekl Wolf.

„Pokud by Jiří Čunek kandidoval na předsedu stranu, podpořil bych ho. Jiří Čunek je velká osobnost, životní senátor, minimálně na Vsetínsku. A zasloužil si to prací. Je lídrem naší kandidátky do krajských voleb. A jsem přesvědčen, že naše lidovecká kandidátka ve Zlínském kraji uspěje a Jiří Čunek vyhraje, jestli bude hejtmanem, to už záleží na politických věcech, jestli se dohodne s ostatními politickými stranami. Ale myslím si, že Jiří Čunek má naší straně co dát, zvláště v této době,“ řekl Wolf.

Další téma pak patřilo atentátu na amerického exprezidenta Donalda Trumpa, který byl spáchán v minulých dnech. „Strašná záležitost už na Slovensku, když jsme viděli atentát na Roberta Fica. Svět je v nějaké osobní křeči. Ale je vidět, že to není jenom Evropa, je to všude. Možná kromě Asie. Nebyli jsme na to zvyklí. Nerad říkám svou teorii, že svět se po sto letech opakuje. A když se podíváme, covid byl v roce 2018, respektive 2020, španělská chřipka 1918, revoluce, světové ekonomické krize... Svět se z vlastních chyb nepoučí,“ podotkl Wolf.

Tento čin podle něj může ovlivnit výsledek amerických voleb. „Prezident už byl zvolen,“ míní Wolf. A má podle Wolfa Trump v moci zastavit ukrajinsko-ruský konflikt? „To si úplně nemyslím, přece jenom ta filozofie USA a lidí narozených ve státech je jiná než naše evropská. Věřím, že bude mít snahu zastavit, myslím si, že už to několikrát deklaroval, že chce ukončit válku. Možná bude mít i dobré návrhy, třeba se mu to podaří. Ale za sebe si myslím, že Evropa a její fungování je přemýšlení Američanů daleko,“ dodal.

Závěrem se pak Wolf vyjádřil k výsledkům evropských voleb. „Máme šest mandátů, to byla ta hranice úspěchu a neúspěchu. Asi bych to neoznačil úspěchem, ale prostě je to realita. Pro nás se dá říct, že to pro nás nedopadlo neprohrou, tedy po klausovsku řečeno. A co se týká lidovců, tak máme pouze jednoho europoslance. Tomáše Zdechovského,“ shrnul Wolf.