„Svět vede 10 iluminátů, my jsme ovečky...“ Karel Gott? Svědectví Michala Davida

David popisuje, že i když byl v daném termínu na chatě na Tenerife a chtěl tam zůstat, něco jej táhlo do Česka a na oslavu. „Nějak jsem ale vnitřně cítil, že to může být jedno z našich posledních setkání, a o to víc jsme si toho pozvání vážili. Tak jsme si s Marcelou okamžitě vyřídili letenky s tím, že po oslavě se zase vrátíme,“ vzpomněl David na party, která se konala na Sokolovsku.

„Byl táborák, opékalo se, zpívali jsme, Karel se dokonce chopil kytary a měl vážně bezvadnou náladu. Trošku mě jenom zaskočilo, že mi začal děkovat,“ uvedl David, jenž podle svých slov dostal od Gotta svoji novou kolekci s 300 singly z let 1962 až po současnost s věnováním a pamětní eurobankovku s vyraženým pořadovým číslem 14, kterou mu podepsal.

„Narodili jsme se ve stejný den a on si dal prý velmi záležet, aby na tý bankovce byla vyražená čtrnáctka. Přitom mi poděkoval za spolupráci, kterou se mnou v životě měl. A to bylo takový smutný, protože jsem to v nitru samozřejmě cítil jako rozloučení,“ poznamenal David.

„Nečekali jsme ale, že to půjde takhle rychle. Zapálili jsme hned svíčky, sedli si a já najednou cítil obrovské prázdno. Něco mi chybělo. Cítil jsem, že jsem přišel o něco, co bylo ve mně celý můj život. A teď v něm vznikla velká díra,“ uvedl dále David, jak se cítil po oznámení zpěvákova skonu.

Vzpomněl i na to, jak si rád s Karlem Gottem povídal. „Člověk se hodně dozvěděl. Celou historii měl dopodrobna nastudovanou, ale na všechno měl svůj názor. Karel moc rád přepisoval dějiny. Měl svoji teorii, že celý svět vede deset iluminátů a my jsme jenom ovečky, a moc rád o tom rozprávěl,“ uzavřel David.

