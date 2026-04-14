„TOP 09 a lidovce už nikdo nepotřebuje.“ Tvrdý verdikt

Podle průzkumu průzkumů serveru Aktuálně.cz, který kombinuje výsledky agentur STEM, NMS a Kantar, by se po sněmovních volbách v roce 2026 nejsilnější stranou stalo hnutí ANO se ziskem 88 mandátů.
Druhou nejsilnější stranou by byly STAN a ODS, obě se ziskem 35 mandátů. STAN by si proti loňskému modelu polepšil o 13 křesel, ODS o 8. Piráti by získali 19 mandátů.
Podle průzkumu průzkumů serveru Aktuálně.cz může ODS po třinácti letech přijít o pozici nejsilnější pravicové strany. Novému předsedovi Martinu Kupkovi se podle serveru zatím nepodařilo straně vrátit ztracený lesk a poukazují na skutečnosti, že „značka modrého ptáka jemně zapadá prachem“.
Do Sněmovny by se dostala také SPD se 17 mandáty a Motoristé se 6 mandáty. Ti by oproti roku 2025 ztratili sedm křesel. KDU-ČSL a TOP 09 by podle souhrnného modelu samostatně nepřekročily potřebnou hranici pro vstup do Sněmovny.
Na průzkum od Aktuálně reagoval na sociální síti X investor Michal Šnobr. Dle jeho názoru jen potvrzuje konec projektu SPOLU. Strany KDU-ČSL a TOP 09 pro pravicový blok už zkrátka nejsou potřebné.
„Konec projektu Spolu se ukazuje jako přirozený a potřebný. Strany jako KDU-ČSL a TOP09 nikdo nepotřebuje... Průzkumy ukazují, že v tento okamžik STAN, ODS a možná nově i Naše Česko stačí…“ píše Šnobr.
Konec projektu Spolu se ukazuje jako přirozený a potřebný. Strany jako KDU-ČSL a TOP09 nikdo nepotřebuje...— Michal Šnobr (@michalsnobr) April 14, 2026
Hnutí Naše Česko (NČ) je poměrně nové hnutí založené jihočeským hejtmanem Martinem Kubou, který byl přitom 22 let členem ODS. Ministerstvo vnitra hnutí zaregistrovalo 12. března 2026 a podle březnového průzkumu agentury Kantar pro ČT by získalo 3 %. Agentura NMS Market Research mu v dubnovém modelu připisuje 4,1 %.
V pondělí předseda hnutí Naše Česko na svém facebookovém profilu oznámil spolupráci s regionálním hnutím MY, které vede senátor Petr Fiala a jehož místopředsedou je hejtman pardubického kraje Martin Netolický.
„I když jsme historicky každý patřili do jiné politické strany, tak právě jeho přístup k politice byl a je pro mě vždycky důkazem, že víc než ideologie prospívá v politice obyčejná snaha normálně řešit problém,“ uvedl Kuba.
V letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji mají vystupovat pod společnou značkou MY–Naše Česko.
Do budoucna chtějí spolupráci dále prohlubovat tak, aby v příštích krajských a sněmovních volbách kandidovali už pod jednotnou značkou Naše Česko.
