„TOP 09 a lidovce už nikdo nepotřebuje." Tvrdý verdikt

14.04.2026 11:25 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

ODS upadá a konec koalice SPOLU se jeví být přirozený, poukazuje investor Michal Šnobr. Strany KDU-ČSL ani TOP 09 by se podle průzkumů veřejného mínění samostatně do ani Sněmovny nedostaly. Na pravici se mezitím začíná prosazovat hnutí Naše Česko Martina Kuby, které má ambici převzít část voličů po slábnoucí ODS.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Jihočeský hejtman Martin Kuba

Podle průzkumu průzkumů serveru Aktuálně.cz, který kombinuje výsledky agentur STEM, NMS a Kantar, by se po sněmovních volbách v roce 2026 nejsilnější stranou stalo hnutí ANO se ziskem 88 mandátů.

Druhou nejsilnější stranou by byly STAN a ODS, obě se ziskem 35 mandátů. STAN by si proti loňskému modelu polepšil o 13 křesel, ODS o 8. Piráti by získali 19 mandátů.

Podle průzkumu průzkumů serveru Aktuálně.cz může ODS po třinácti letech přijít o pozici nejsilnější pravicové strany. Novému předsedovi Martinu Kupkovi se podle serveru zatím nepodařilo straně vrátit ztracený lesk a poukazují na skutečnosti, že „značka modrého ptáka jemně zapadá prachem“.

Do Sněmovny by se dostala také SPD se 17 mandáty a Motoristé se 6 mandáty. Ti by oproti roku 2025 ztratili sedm křesel. KDU-ČSL a TOP 09 by podle souhrnného modelu samostatně nepřekročily potřebnou hranici pro vstup do Sněmovny.

Na průzkum od Aktuálně reagoval na sociální síti X investor Michal Šnobr. Dle jeho názoru jen potvrzuje konec projektu SPOLU.  Strany KDU-ČSL a TOP 09 pro pravicový blok už zkrátka nejsou potřebné.

„Konec projektu Spolu se ukazuje jako přirozený a potřebný. Strany jako KDU-ČSL a TOP09 nikdo nepotřebuje... Průzkumy ukazují, že v tento okamžik STAN, ODS a možná nově i Naše Česko stačí…“ píše Šnobr.

 

 

Hnutí Naše Česko (NČ) je poměrně nové hnutí založené jihočeským hejtmanem Martinem Kubou, který byl přitom 22 let členem ODS. Ministerstvo vnitra hnutí zaregistrovalo 12. března 2026 a podle březnového průzkumu agentury Kantar pro ČT by získalo 3 %. Agentura NMS Market Research mu v dubnovém modelu připisuje 4,1 %.

V pondělí předseda hnutí Naše Česko na svém facebookovém profilu oznámil spolupráci s regionálním hnutím MY, které vede senátor Petr Fiala a jehož místopředsedou je hejtman pardubického kraje Martin Netolický.

„I když jsme historicky každý patřili do jiné politické strany, tak právě jeho přístup k politice byl a je pro mě vždycky důkazem, že víc než ideologie prospívá v politice obyčejná snaha normálně řešit problém,“ uvedl Kuba.

V letošních komunálních volbách v Pardubickém kraji mají vystupovat pod společnou značkou MY–Naše Česko.

Do budoucna chtějí spolupráci dále prohlubovat tak, aby v příštích krajských a sněmovních volbách kandidovali už pod jednotnou značkou Naše Česko.

Psali jsme:

Válek (TOP 09): Je komické, jak se teď kroutí čeští fanoušci Orbána
Jiří Halík: Sebeúcta a morální vlastnosti, nebo sebedestrukce a nemorální vlastnosti prezidenta
Plzeň: Město nechalo předláždit nejfrekventovanější pěší zónu v centru
Zoo Liberec: Mládě zebry bezhřívé

Tomio Okamura byl položen dotaz

Maďarsko

Když tak hájíte Maďarsko, jaký přínos má podle vás pro nás nebo EU jako celek, když je jasné, že je to prodloužená ruka Kremlu a dokonce mu i donáší? To si má EU nechat líbit? To vám přijde v pořádku a přijatelné jednání? Vy byste si snad nechal líbit a spolupracoval byste snad s někým, kdo na váš d...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Další články z rubriky

Posílení „občanské společnosti” v EU. Dalších 220 miliard neziskovkám

4:45 Posílení „občanské společnosti” v EU. Dalších 220 miliard neziskovkám

Evropská komise rozdělí přes 200 miliard korun neziskovým organizacím – ale jen těm, které budou pro…