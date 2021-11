„Tady máte fotky mrtvých. Očkujte se.“ TV Nova ale nemá dobré zprávy

reklama

Brutální kampaň, ve které budou figurovat reální pacienti s covidem-19, chystá Ministerstvo zdravotnictví spustit už v úterý. „Konečně, a já jsem viděl ty obrázky, přichází brutální kampaň. Zkrátka lidé musejí vědět, že covid-19 je ohrožení života,“ zmínil k tomu premiér Andrej Babiš (ANO). Kampaň má přes sociální sítě mířit na ty, které má přesvědčit, aby se očkovat nechali.

„Ve mně to vyvolalo asociaci k obálkám na cigaretách,“ řekl k tomu psycholog Karel Humhal a dodal, že se domnívá, že určitá část lidí se tím nechá ovlivnit.

„Na mě to určitě fungovat nebude,“ sdělila žena. „Připadá mi to už takové za hranou,“ dodal muž. „Mělo by to být trochu citlivěji sdělené,“ dodala další oslovená žena. „Asi každá snaha je dobrá,“ dodal další. „Zrovna tady takové obrázky a toto, to by se mi nelíbilo,“ podotkla další oslovená žena. „Myslím, že by mě nepřesvědčilo vidět fotky mrtvých lidí s extrémními hláškami,“ řekl další.

„Na krabičkách cigaret je to samé a moc to nezabránilo. Lidi kouří dál,“ dodal jeden z dalších oslovených. „Státní dluh už je takhle vysoký, takže si myslím, že by se ty peníze daly využít líp,“ zmínila mladá dívka. „Myslím, že to není za hranou. Každý způsob, jak přimět nenaočkované, je dobrej,“ zmínil další z oslovených.

„Ptáte se, jak by měli postupovat? Měli by sbalit kufry a jít do p*ele,“ oznámila další žena. „Je to každého věc. Pokud je tak blbý a nepochopí situaci, tak co naděláte. Můžete mu to dát i na tácku,“ uzavřela poslední z oslovených žen.

