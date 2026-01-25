„Tak dost, pane Moravče“. Ve studiu létaly vtipy na Babišův glóbus i čtyři stíhačky

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Diskusi Moravec otevřel Grónskem, resp. slovní bitvou o největší ostrov světa. „Nikdy není pozdě. A tak ministerský předseda aktuálním nákupem glóbu pochopil učivo základní školy,“ pravil moderátor ČT, a že Babiš si svým vystoupením na zeměpisné téma vysloužil řadu posměšků.
„Já mám několik glóbů doma. Svítící měly děti v pokojíčku,“ poznamenal s úsměvem Aleš Juchelka. Později s vážnou tváří dodal, že tato vláda bude zahraniční politiku dělat jinak než předchozí vláda Petra Fialy (ODS) a nesklouzne k aktivismu. – Moravec se k tomu zeptal, zda Andrej Babiš bude jinak hledět na Rusko, když si teď koupil glóbus. – Juchelka kroutil hlavou, že nechápe, proč to Moravec ve vysílání takto spojuje. – „To spojujete vy a váš premiér, který si koupil glóbus a který říká, že řídí zahraniční politiku,“ podotkl Moravec.
A Juchelka přidal několik vět. „Rusko je agresor, Rusko je agresorem na Ukrajině a toto je dlouhodobý postoj od prvního mandátu Andreje Babiše a jeho vlády, kdy jsme vyhostili nejvíc ruských diplomatů,“ připomněl ministr práce a sociálních věcí z hnutí ANO.
Ing. Andrej Babiš
Ing. Aleš Juchelka
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Olga Richterová se vyjádřila, že „menší a středně velké státy musí ukázat, že stojí při sobě, aby si je velcí hráči nemohli svévolně rozebrat“.
Libor Vondráček kontroval, že je lepší vést diplomatická jednání, než sázet jedno silné prohlášením za druhým. „Protože my jsme kandidovali s nějakým plánem a programem a my nechceme být v prohlášeních stejní, jako byla třeba ta předchozí vláda. My se snažíme hledět na české zájmy,“ zdůraznil. Podotkl, že „unipolární svět, kde USA byly světovým četníkem, se už nevrátí“. V multipolárním světě se podle něj pro Česko otevírají nové příležitosti. Vyjádřil obavu, že by se mohl projevit narůst tlaku na prohlubování evropské integrace a na vznik evropské armády. Dal najevo, že něco takového by si jednoznačně nepřál.
Když se znovu dostal ke slovu Juchelka, podotkl, že nechápe, proč Moravec spolu s dalšími hosty věnuje tomuto tématu tolik času, když Andrej Babiš jasně řekl, že Grónsko je autonomní součástí Dánska. – Debata o Grónsku se chýlila ke konci. Z diskuse uplynulo 21 minut. – Jurečka se rozhodl dovysvětlit, proč je u Grónska tak obezřetný. Vrátil se do prezidentské kampaně roku 2023: „Andrej Babiš tenkrát řekl, že bychom nepřišli a že by nenaplnil článek 5 smlouvy NATO,“ připomněl Jurečka k pomoci Polsku, pokud by bylo ohroženo. Ačkoli je to spojenecký stát v NATO.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Moravec poté otevřel téma slovní přestřelky o letouny L-159.
Marian Jurečka jako člen bývalé vlády prohlásil, že ho mrzí, že tyto letouny na Ukrajinu neposlal ještě kabinet Petra Fialy (ODS). „Dneska bych fakt chtěl poprosit na základě toho, co řekl generál Řehka, a poslat na Ukrajinu ty čtyři letouny L-159. Té Ukrajině to fakt pomůže,“ žádal před kamerami ČT Jurečka.
Juchelka oponoval, že jak bývalá ministryně obrany Jana Černochová, tak současný ministr obrany Jaromír Zůna říkají, že Česko tato letadla potřebuje.
„Pan Zůna téměř nic neříká, protože nemůže,“ ozval se Moravec.
Juchelku tím pořádně rozčílil. „Tak dost pane Moravče!“ zesílil hlas Juchelka. „Pokud budete mít tyto různé poznámky, tak to se nehodí a nedělá se to, tady v tomto pořadu. My se tady bavíme vážně!“
„To mělo být vyhrožování?“ přispěla otázkou v tu chvíli Richterová.
Moravec se snažil rodící se spor zastavit. Jurečka se na Juchelku obrátil s prosbou: „Znova to zvažte,“ žádal Jurečka Juchelku. „Tento postoj české vlády je definitivní,“ zdůraznil Juchelka.
Libor Vondráček přehodil diskusní výhybku k ochraně uprchlíků z Ukrajiny a upozornil, že pokud by tuto sociální pomoc okolní státy snížily, teoreticky by nám mohlo hrozit, že si ukrajinští migranti přijdou pro sociální pomoc do Česka. Konstatoval také, že i v Česku někteří Ukrajinci poskytovanou pomoc zneužívají. „Ukazuje se tu a tam i v mainstreamových médiích, že někdo odnesl 80 milionů, protože vozil uprchlíky tam a sem. Tak toto přece vláda nemůže tolerovat,“ konstatoval Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
„Já chci za to panu ministrovi poděkovat, když řekl, že se tato humanitární dávka rušit nebude,“ ozval se Jurečka. A jedním dechem dodal, že náš systém poskytování těchto dávek je přísný a vlastně nepouští uprchlíky do standardního českého sociálního systému. „A to, že se některé věci objevují u soudu, je z podnětů úřadů práce, které vyhodnotí, že někdo někde na tu pomoc neměl nárok,“ poznamenal Jurečka.
„Jen pro úplnost, na to upozorňovaly banky, že jim na účty chodí milionové částky. Úřady práce je vyplácely, my jsme to kritizovali, a vy jste to až po té naší kritice upravili,“ upozornil Juchelka.
Richterová sdělila, že „česká populace stárne, českých dětí se rodí málo a my bychom se měli k dětským uprchlíkům z Ukrajiny chovat tak, aby v budoucnu spojily budoucnost s naší zemí“. A že jí je smutno vždy, když vidí „informace, jak jsou některé děti uprchlíků v Česku šikanovány. To jsou věci, za které je odpovědné i SPD, když přebírá tu prokremelskou rétoriku,“ řekla pirátka.
„Vy nám tady podsouváte, že za to můžeme my?“ kroutil hlavou a ohradil se Libor Vondráček. – Richterová trvala na tom, že „SPD má svůj podíl na nárůstu nenávisti proti ukrajinským uprchlíkům, které lze v Česku sledovat“. – Vondráček poznamenal, že i někteří jeho předci pocházeli z Ukrajiny, ale „pokud někdo může za nárůst kritických nálad vůči uprchlíkům z Ukrajiny, je to bývalá vláda, která téma ukrajinských uprchlíků až příliš akcentovala, což začalo vadit mnoha českým občanům“. Libor Vondráček zdůraznil, že pro české politiky musí být na prvním místě Česká republika.
Juchelka se s kritikou přidal. „Já nerozporuji to, že zahraniční zaměstnance v Česku potřebujeme,“ ozval se Juchelka s tím, že se o to postarala už minulá vláda Petra Fialy, která předváděla asociální, a nikoli prorodinnou politiku. „Toto je ekonomický výsledek té vlády,“ rozčiloval se na účet dnes již bývalé vlády Petra Fialy ministr Juchelka.
Juchelka vyjádřil svůj názor, že mladí lidé musí mít pocit, že Česká republika se o malé děti stará tak dobře, že se vyplatí je mít právě v Česku. A, že od covidu nízká porodnost postihla velkou část zemí EU. „Jedna věc jsou ty venkovní okolnosti, ale druhou věcí je i to osobní rozhodnutí. Pro naši generaci bylo důležité mít děti. Dneska v té generaci kolem 30 až 35 let je to jinak,“ poznamenal Jurečka.
Trval na tom, že ekonomická podpora rodin sama o sobě nestačí k růstu porodnosti. Jako příklad vytáhl Maďarsko, které na prorodinnou politiku dává víc než Česko, ale porodnost je tam menší. Juchelka na to konto upozornil, že tzv. konsolidační balíček minulé vlády ekonomické postavení rodin oslaboval. Oslabila je celá tehdejší vládní koalice. Právě svým balíčkem.
Juchelka nesouhlasil s názorem, že současná Babišova vláda se chystá rozjet „rozpočtový mejdan“. – „Deficit (státního rozpočtu) nebude minus 310 miliard, ale ve skutečnosti bude minus 350 miliard,“ zmínil Jurečka. – „To je neuvěřitelné,“ kroutil hlavou Juchelka.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Juchelka si v té souvislosti pochvaloval, že je moc dobře, že už do rozpočtu, a nejen do rozpočtu, nepromlouvají „pirátští experti“. „My šetříme na všech resortech opravdu brutálními škrty. Já ušetřím 2,5 miliardy na provozních a investičních výdajích,“ nechal se také slyšet Juchelka.
V závěru diskuse se zlobil, že nemohlo být víc času věnováno důchodové reformě a ekonomické situaci seniorů. „Protože jsme se tu prvních 40 minut bavili o Grónsku,“ rozčílil se Juchelka. – „Nebylo to 40 minut, pane ministře,“ ohradil se okamžitě Moravec. – „Tak 30 minut,“ rozčiloval se dál Juchelka. – „Nebylo to ani 30 minut. Nebylo to ani 25 minut, tak to tady neříkejte tak autoritativně,“ žádal Moravec Juchelku.
A než se Moravec rozloučil s diváky první debaty Otázek, konstatoval, že někdy příště hosty rád pozve, aby tato diskuse mohla pokračovat.
