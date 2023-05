„Techniku z USA kupujeme mezinárodně. To může každý.“ Útočník na Bělgorod promluvil

reklama

Válka na Ukrajině trvá již 456 dní a u Bachmutu si Rusové s Ukrajinci pomalu ale jistě mění role. Oleksandr Syrskyj, ukrajinský generálplukovník, velitel ukrajinských pozemních sil, podle serveru katarské televize Al-Džazíra oznámil, že Ukrajinci na křídlech kolem Bachmutu dál postupují. „Pokračujeme v postupu na křídlech na předměstí Bachmutu a ve skutečnosti se blížíme k dobytí města v taktickém obklíčení,“ uvedl.

Ukrajinské velení tvrdí, že u Bachmutu získali obránci vlasti zpět 4 kilometry čtvereční ukrajinské půdy. Rusové jsou tak podle ukrajinského velení nuceni posilovat své jednotky v Bachmutu přesunem mužů a techniky z jiných sektorů fronty, což je přesně to, o co Ukrajincům jde.

„Skutečnost, že nepřítel je nucen převést další zálohy, aby mohl pokračovat v operaci v Bachmutu, obecně naznačuje selhání jejich útočných akcí,“ prohlásil mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov.

Zakladatel soukromé ruské armády wagnerovců, která Bachmut dobyla, Jevgenij Prigožin, v otevřeném rozhovoru přiznal, že Rusové na Ukrajině dosahují přesného opaku toho, co si předsevzali. Když ruský prezident Vladimir Putin oznamoval světu, že nařídil zahájit invazi na Ukrajinu, vysvětloval to potřebou demilitarizovat Ukrajinu, denacifikovat ji a přivést ji zpět do slovanské náruče. Ale podle Prigožina s narůstajícím časem se Ukrajinci stávají bojeschopnějším a militarizovaným národem, pod tlakem invaze také národem jednotným, a navíc národem, který dnes ve světě zná prakticky každý.

Ukrajina je nyní „národem, který každý zná po celém světě“, který se podobá „Řekům v době prosperity Řecka“. „Ukrajina byla legitimizována,“ řekl. „Ukrajina se stala zemí, která je známá naprosto všude,“ pronesl zakladatel wagnerovců v rozhovoru s kremelským politickým stratégem Konstantinem Dolgovem, na který upozornil server Kyiv Post.

„Ukrajinci dostávají rakety, připravují jednotky, samozřejmě budou pokračovat v ofenzívě, pokusí se o protiútok. Snad bude ta protiofenzíva někde úspěšná, obnoví hranice až do roku 2014, a to se klidně může stát. Zaútočí na Krym, pokusí se vyhodit do vzduchu krymský most, přerušit zásobovací vedení. Proto se musíme připravit na tvrdou válku,“ varoval také Prigožin.

Washingtonský Institut pro studium války upozornil, že Prigožin se obává příchodu revoluce podobné té z roku 2017, pokud se situace na bojišti nezačne z ruského pohledu zlepšovat. „Prigožin pohrozil, že ruská veřejnost může začít být vůči ruské elitě násilně naladěná, a odkázal na davy s vidlemi,“ napsal ISW.

„Prigožin naznačil, že již dříve žádal o 200 000 příslušníků personálu, kterým by mohl na Ukrajině velet, a tvrdil, že pokud by takovou silou disponoval, mohl by Wagner postupovat různými směry v délce 50 až 150 km,“ uvedl také institut.

Wagner také konstatoval, že jeho wagnerovci jsou dnes nejlepšími bojovníky na světě a jsou tak dobří, že by každý z nich mohl z fleku velet vlastní jednotce.

Americká zpravodajská stanice CNN se ještě jednou vrátila k útoku dvou ruských dobrovolnických sborů, které provedly útok v Bělgorodské ruské oblasti. Vůdce jedné ze skupin Denis Nikitin v rozhovoru pro CNN zdůraznil, že jednotky dobrovolníků jednají na území Ruska na vlastní pěst.

„Je zřejmé, že všechno, co děláme, každé rozhodnutí, které učiníme za hranicemi (v Rusku) ... je naše vlastní rozhodnutí. To, co děláme, samozřejmě můžeme požádat naše, řekněme, (ukrajinské) soudruhy, přátele o pomoc při plánování. Co si o tom myslíte? Mohli byste nám říci, zda je to věrohodná mise? Pomohlo by to Ukrajině v tomto boji, nebo by to situaci ještě zhoršilo? Řeknou ‚ano‘, ‚ne‘, ‚je to dobrý nápad‘, ‚je to špatný nápad‘. Takže je to takové povzbuzení, pomoc a podpora.“

CNN se prý také ptala, zda ruští dobrovolníci pomáhající Ukrajině využili při útoku na Bělgorod vojenskou techniku darovanou z Washingtonu. V odpovědi zaznělo jednoznačné ne. „Používali jsme také vozidla Humvee. Nakupujeme je v mezinárodních obchodech, válečných obchodech. Jo ... to může udělat každý, kdo má nějaké peníze.“

Také z Washingtonu k tomu zaznělo jasné stanovisko.

„Vláda USA neschválila žádné transfery vybavení třetím stranám pro polovojenské organizace mimo ukrajinské ozbrojené síly, ani ukrajinská vláda o takové transfery nepožádala,“ uvedl v úterý tiskový tajemník Pentagonu brigádní generál letectva Patrick Ryder a zdůraznil, že USA budou tuto záležitost „bedlivě sledovat“.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

