„Televizní krize“ na Slovensku. A děsivá Schwarzenbergova věta, která ožívá

Nejen na Slovensku, ale i u nás byla v posledních dnech věnována značná pozornost dění v nejsledovanější slovenské soukromé televizi. „Jedná se o rozhodnutí vedení Markízy pozastavit vysílání diskusního pořadu Na tělo. Ve zdůvodnění se píše, že moderátor Michal Kovačič využil vysílací prostor k vyjadřování svých vlastních názorů, a to považuje vedení televize za nepřijatelné.

Konkrétně šlo o Kovačičovo tvrzení, že na Slovensku nastává jakási ‚orbánizace‘ médií. Chtěl tím vyjádřit přesvědčení o tom, že v rámci ‚orbánizace‘ mají být slovenská média poslušnější vůči stávající vládní koalici a méně kritická, než byla v posledních letech,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský s tím, že každá mince má dvě strany.

Tou jednou a nezpochybnitelnou stranou mince je skutečnost, že slovenská média byla v nedávné minulosti kritičtější vůči dnešní koalici. „Ale je k tomu hned zapotřebí dodat, že byla absolutně nekritická vůči tehdy vládnoucím progresivistickým silám typu Matoviče, Progresivnému Slovensku pana Šimečky, jimž dělala nijak nezastíranou propagaci. To je ta druhá strana mince. Koneckonců to známe i z mnoha různých našich médií. Když si je otevřete, tak okamžitě víte, za koho ten který redaktor nebo moderátor mluví, čí zájmy hájí, a naopak které zájmy hodlá potlačovat či devalvovat. Hlavní problém naší doby je v tom, že si nejsme schopni uvědomit, že všichni máme nějaké povinnosti, nějaké odpovědnosti, nějaká práva, ale ta práva jsou často limitována,“ upozorňuje mediální analytik.

Vlastníkem vysílacího času žádný moderátor není

A Michal Kovačič v televizi Markíza, nebo jakýkoli jiný moderátor v jiné televizi, není vlastníkem onoho vysílacího času. „Není vlastníkem té televize. Tu televizi platí někdo jiný a ten někdo jiný má právo na to vymezit mantinely, co a jak se bude v té televizi odehrávat. Celý ten pokřik několika desítek redaktorů či zaměstnanců Markízy je samozřejmě nátlakovou akcí, která se dá čekat. Budou si teď hrát na nějakou českou televizní krizi v roce 2000 nebo budou tlačit ke zdi stávající vládu, navíc ještě velice uboze a zbaběle. Vyvíjet nátlak na vládu ve chvíli, kdy se premiér zotavuje z následků atentátu, po němž byl v ohrožení života, dokáže jenom hodně velký zbabělec. Využívá oslabení toho svého, řekněme, protivníka nebo prvku, s nímž vyjadřuje nesouhlas. To je základní problém,“ myslí si Petr Žantovský.

Lidé si nejsou schopni uvědomit, co je, a co není jejich. Televize Markíza rozhodně není svých zaměstnanců. „Vzpomínám si, jak během krize v České televizi Karel Schwarzenberg prohlásil, že ‚Česká televize patří těm, kdo v ní pracují‘. To byla nejhorší věta, která padla v celé té krizi. Mám takový pocit, že pracovníci Markízy si takový postoj přisvojili a podle toho se chovají. Na tomto půdorysu bych s nimi vůbec nehodlal diskutovat. Buď jsou to zaměstnanci firmy a potom musí ctít její podmínky, a pokud nechtějí, mohou jít dělat tam, kde očekávají, že budou lepší či svobodnější podmínky. To je na svobodném rozhodnutí každého. Ale dělat z pomalu se uzdravujícího premiéra rukojmí zájmů těch redaktorů je opravdu nemravné,“ míní mediální odborník.

Anonymita internetu prý přispívá k výměně názorů

Na Slovensku zůstaneme i druhým tématem dnešního Týdne v médiích. „Jak jsme se mohli dočíst, tamní Slovenská národní strana pod vedením Andreje Danka, místopředsedy Národní rady Slovenské republiky, přišla s návrhem zákona, který by se týkal určitého typu regulací diskusních příspěvků pod články na webových portálech. Danko, SNS i Roman Michalko jako představitel této strany a předseda výboru pro kulturu a média to zdůvodňují tím, že chtějí přispět ke kultivaci toho diskusního prostředí a ke zmenšení prostoru pro šíření nenávistných projevů. Oponenti jim pochopitelně předhazují skutečnost, že nejvíce nenávistných projevů se už zdaleka nevyskytuje pod články na webech, ale hlavně na sociálních sítích,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Těm ale Roman Michalko logicky odpovídá, že na sociální sítě, které jsou provozovány zahraničními providery, nemá národní vláda žádný dosah, a tudíž nemá smysl se touto otázkou zabývat. „Má smysl se zabývat tím, co navrhují poslanci SNS, to jest, aby pod reakcemi na články byli jednoznačně identifikováni autoři těch názorů. Vzpomínám si, jak mě před časem rozesmála reakce Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, který před lety řešil případ rakovského portálu Der Standard. Soud tehdy konstatoval, že anonymita internetových diskusí může významně přispět ke svobodné a otevřené výměně názorů, myšlenek a informací. Já mám při četbě většiny reakcí pod články spíše pocit, že ta anonymita umožňuje často vyjádření možná i duševně problematických lidí,“ poznamenává mediální analytik.

Jedna z možností kultivace společenské diskuse

Nepochybuje o tom, že anonymní internetová diskuse u takových lidí kanalizuje nějaké jejich vnitřní problémy a snahu po sebe zviditelnění, ale určitě se nedá říct, že by to bylo přínosem pro úroveň diskuse k danému tématu. „To je záležitost, o které se bude na Slovensku ještě hodně diskutovat. Mně – upřímně – ta myšlenka není cizí, protože jako člověk, který relativně často píše na různá webová média, sklízím pochopitelně kromě pochvalných též silně nepochvalné reakce. Někdy jsou opravdu za hranou slušnosti a ukázkou sprostoty i velmi ubohého vyjadřování a jednání. Jestliže neustále mluvíme o tom, že chceme kultivovat společenskou diskusi, tak toto je jedna z docela příhodných možností. Uvidíme, jestli to na Slovensku projde,“ netají Petr Žantovský svou zvědavost.

Třetí dnešní téma už je z domácích luhů a hájů, ale ne vysloveně z médií, nýbrž z tiskového odboru ministra pro legislativu Michala Šalomouna. „V tiskové zprávě je popsána konference, kterou ministr uspořádal. Když jsem ji četl, vrátil jsem se 80. let, do časů různých souborů opatření, předvolání k podání vysvětlení a různá taková dobová ptydepe. Název konference s mezinárodní účastí zněl ‚Budování interních analytických kapacit‘. Už to samo o sobě je trochu otazník. Co přesně to má znamenat? Třeba se to dočteme dále v té tiskové zprávě. ‚Cílem je otevřít diskusi o dalším postupu budování expertních analytických útvarů ve státní správě. Zajištění podmínek pro profesionální fungování těchto týmů je nezbytným předpokladem pro tvorbu kvalitních strategií, politik a regulací založených na datech a pro efektivní výkon chytré státní správy‘. Uf, konec citace,“ hlásí mediální odborník.

Na Úřadu vlády jsou třeba špičkové analytické jednotky.

Začíná od konce konstatováním, že chytrá státní správa může nastoupit tehdy, kdy jí dělají chytří lidé. „A ne nějaké z konferencí vzešlé interní analytické kapacity. Ale to je asi z říše snů, toho se zřejmě nedočkáme. Zcela jistě ne z téhle konference od tohoto ministra. Mimochodem, kromě zástupců ministerstev a mezinárodních organizací typu Evropské komise se aktivně účastnili zástupci think-tanků a neziskového sektoru. Pan ministr nás naštěstí ušetřil informace, jací zástupci think-tanků a neziskového sektoru to byli. Asi si to umíme představit. Když je občas sledujeme ve vysílání různých médií, tak víme, že jsou nejchytřejší z nejchytřejších. Tak i ta jejich státní správa bude jistě nejchytřejší z nejchytřejších,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

I další pasáže jsou dle něj češtinou, která by se měla tesat: „Česká republika čelí řadě velkých výzev vyplývajících ze zhoršování globální bezpečnosti, klesající ekonomické konkurenceschopnosti, z demografických či klimatických změn, digitalizace, technologického pokroku a dalších problémů. Aby jim byla vláda schopná účinně čelit, musí přijímat rozhodnutí založená na faktech, objektivní interpretaci dat a na komplexním posouzení dopadů předkládaných návrhů. K tomu ale potřebujeme na Úřadu vlády a na ministerstvech silné, špičkové analytické jednotky. Toto se nám postupně daří jak na Úřadu vlády, tak i na jednotlivých resortech postupně budovat. Ve výsledku mohou kvalitní datové analýzy a práce analytiků ušetřit státnímu rozpočtu miliardy korun,“ čteme v tiskové zprávě příspěvek ministra Šalomouna.

Stávající vrchnost neví, co dělat, a vymýšlí absurdní agendu

„V té poslední větě najdeme několik zajímavých otazníků. Jestliže výsledky nějakých projektových snah mají přinést miliardové úspory, tak mi tam chybí informace o tom, co to bude stát, abychom se k těm miliardovým úsporám dopracovali. Kolik lidí se tím bude zabývat, jaké týmy, jak budou placeny, na kterých ministerstvech nebo na kterých úřadech budou. Nebo zda se jim budou budovat nové úřady jako pro digitální agenturu DIA, která vznikla na zelené louce jako fungl nový úřad. Bylo by velmi dobré vědět, když to slibuje úspory, jaké náklady je třeba nejprve vynaložit. Velmi mě rozesmály formulace, že vláda, aby byla schopna čelit výzvám, tak musí přijímat rozhodnutí založená na faktech a na komplexním posouzení dopadu. Doteď vláda na základě analýzy faktů a posouzení dopadů nepostupovala? A jak dlouho? Od ledna 1990? Později? Nebo až za premiéra Babiše? Nebo snad dokonce za pana Fialy? To všechno jsou otazníky, které jsou nezodpovězené,“ upozorňuje mediální analytik.

Ani v nejmenším nepochybuje, že ta konference musela být strašně zajímavá. „Předpokládám, že si tam zástupci neziskových organizací, think-tanků a různých úřadů doplnili své vědomosti tak, aby potom byli schopni rozhodovat podle faktů, objektivní interpretací dat a posouzení dopadů. Takže se nám opět rýsuje krásná budoucnost tak, jak jsme ji měli předloženou minulým režimem, sladké zítřky plné padajících holoubat z nebe rovnou do úst. To je další důkaz, že stávající vrchnostové nejen neumějí česky, což je patrné z těch formulací, ale hlavně asi vůbec nevědí, co mají dělat. Proto si vymýšlejí takovouhle absurdní agendu. Ale pokud tomu někdo rozumíte jinak, napište mi. A když mi to vysvětlíte srozumitelně, tak vám dám třeba knihu, jak se dávala kniha za vysvědčení. Tak přicházím s touto možností. Té tiskové zprávě nerozumím. Zkuste mi ji někdo vysvětlit. Děkuji předem,“ uzavírá Petr Žantovský.

