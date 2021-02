„To by nenapsal ani Havel.“ Odborník to spočítal Duškovi za čísla, která drží Česko zavřené

Předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek byl hostem pořadu ČRo Dvacet minut Radiožurnálu. Podle odborníků z České statistické společnosti není vláda schopná obstarat si spolehlivá a správná data týkající se šíření nemoci covid-19 a podle nich se rozhodovat. Státní Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) podle něj vůbec neplní svou úlohu. „Jeho dramatické predikce mají následky, vyvolávají strach v obyvatelstvu, ale nikdo neví, zda je to vůbec oprávněné,“ upozornil Vencálek, že v modelech tohoto ústavu bylo mnoho chyb. „Jsou to absurdity, které by nenapsal ani Václav Havel,“ hrozil se.

Výbor České statistické společnosti aktuálně proto zřídil odbornou skupinu epidemie covidu-19. „Nelíbí se nám neodborné používání statistik, které má bohužel velké následky," vysvětlil vznik této odborné skupiny Vencálek. Část odborné veřejnosti považuje oficiální predikce za bezcenné. Podle některých neznáme fakta o účinnosti restriktivních opatření vlády.

„Bezprostředním popudem vytvoření této skupiny jsou také další a další hrůzostrašné predikce budoucího vývoje, o kterých nevíme, na jakých datech jsou dělány,“ poukázal na jeden z problémů, který odborníci považují za palčivý.

Situace je podle Vencálka v současnosti silně neuspokojivá, co se týká sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce. „Problémy jsou s modely ÚZIS, jsou často neveřejné, a pokud jsou veřejné, často neprošly ani odbornou oponenturou,“ upozornil šéf České statistické společnosti.

„Když ÚZIS třeba zveřejnil některé své modely, my jsme se do nich podívali a máme o nich velké pochybnosti,“ pokračoval Vencálek a dodal: „Spousta lidí ani své modely nezveřejnila, zato zveřejňují své divoké predikce. To je špatně, musí to být vše transparentní,“ zmiňuje, že některými černými scénáři se předčasně zbytečně straší společnost.

Čím si takové chování Vencálek vysvětluje? „Někteří lidé se asi bojí zveřejnit predikci, která vyvolává strach, ale zároveň chtějí, aby ospravedlnila restriktivní opatření,“ domnívá se.

Některé chybné modely můžou být podle Vencálka velmi nebezpečné. Slušná predikce se podle něj pozná tak, že se rovnou řekne, jak moc pracuje s nejistotou.

Přichází proto s návrhem pěti kroků potřebných na zvládnutí pandemie: „Těch pět kroků, to je popis procesu poznávání: otázka, data, model, na základě něj úsudek a na konci rozhodnutí, to už dělá politik, to není věcí statistika,“ uvedl.

Právě s tímto procesem poznávání podle něj statistici mohou velmi pomoct, nikdo o to však nestojí. „Statistik si nechce hrát a manipulovat s čísly. Může s tím pomoct, ale to se pořád neděje. Ten proces selhává,“ dodal zklamaně.

Nastínil, že nikdo neklade rozumné otázky, na které by se hledaly odpovědi. „To je věcí široké diskuse, měli by tam být zapojení odborníci. Hlavně by se měli ptát ti, co budou na konec rozhodovat, tedy politici. Politik ale většinou položí svou otázku vágně: co máme dělat?“ podotkl Vencálek, že hlavním arbitrem v kladení otázek má být politik, což se neděje.

Jedna z hlavních otázek, která měla padnout, se měla týkat zavření škol a jaké toto opatření bude mít skutečný efekt. „Viděl snad někdo data, na základě kterých jsou dnes zavřené školy?“ pozastavoval se Vencálek nad tím, že tato data dosud nejsou nikomu známá.

Bohužel v získávání relevantních a správných dat chronicky stát selhává. „Určitě pak státní instituce typu ÚZIS. Každý den si z médií vyposlechneme číslo, kolik je nových případů. Co ale ta čísla znamenají? To není počet lidí nově nakažených, to číslo je počet lidí pozitivně testovaných. Víme, kolik lidí je opravdu nakažených? To je obrovská nejistota,“ uvedl s tím, že právě tato otázka je nesmírně důležitá.

„Jestliže máme 15 tisíc zemřelých na jeden milion infikovaných, je přece situace uplně jiná, než když řekneme, že máme 15 tisíc mrtvých na pět milionů nakažených,“ zdůraznil Vencálek.

Tyto informace jsou velmi důležité a je možné je podle Vencálka získat. Postačila by k tomu séroprevalenční studie. „Zjistilo by se tím, kolik lidí má protilátky. Člověk nemusel být nikdy pozitivně testovaný, ale má protilátky, protože se s virem potkal,“ vysvětloval.

Jednu takovou studii už zkusil stát na jaře, ale dopadla velmi špatně. „Dopadlo to fiaskem, které do dneška nikdo nepřiznal. Selhání studie spočívalo v tom, že použili špatné testovací sady. Role ÚZIS je v tomto velmi smutná, maskoval to selhání tím, že nezveřejnil absolutní počty těch lidí. Udělali něco, co vypadalo strašně vědecky, nedozvěděli jsme se ale v podstatě nic za to s přesností na tři desetinná místa. To byla absurdita, kterou by nenapsal ani Václav Havel,“ uvedl, že než takové modely, raději žádné.

Už v prosinci v článku „Křišťálová koule“ kritizovala Česká statistika predikce ředitele ÚZIS Ladislava Duška na leden, označila je jako bezcenné, protože zahrnovala v podstatě všechny možnosti budoucího vývoje. „Ty dramatické predikce mají následky a vyvolávají strach v obyvatelstvu. Modely, které zveřejnil ÚZIS, to je katastrofa, tam je tolik chyb,“ zopakoval Vencálek.

K osobě Duška má Vencálek velké výhrady. „Postup Duška je ten, že se tváří vždy velmi vstřícně. Přišli jsme, nabídli jsme pomoc, byli jsme jím i zdvořile přijati. Ale potom následovaly kroky takové, že ke spolupráci nikdy nedošlo,“ popsal, že společná jednání nevedou bohužel k žádné efektivitě a zájmu situaci společně řešit.

