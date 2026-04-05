„To je zločin.“ Kalousek proti Špidlovi. Padlo i NATO

05.04.2026 13:57 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve velikonoční Partii na CNN Prima News si mohli diváci tak trochu připadat jako ve stroji času. Hosty debaty totiž byli Vladimír Špidla a Miroslav Kalousek. Shodli se spolu, že svět se změnil a je třeba na to reagovat. Zásadně se však rozcházeli v tom, jak reagovat. Špidla zdůrazňoval, že nejbohatší lidé jsou v Česku zdaněni příliš málo a firmy, které odvádějí do zahraničí 300 či 400 miliard na dividendách, by měly v Česku nechávat mnohem více peněz. Kalousek to vidí jinak.

Popisek: Ve velikonoční Partii CNN Prima News sw setkali Vladimír Špidla a Miroslav Kalousek

Terezie Tománková si do speciální velikonoční Partie na CNN Prima News pozvala dva někdejší zkušené politiky – expremiéra Vladimíra Špidlu, jenž byl dlouhá léta členem sociální demokracie a teď se chystá založit novou stranu, a Miroslava Kalouska, exministra financí, bývalého předsedu KDU-ČSL a spoluzakladatele TOP 09.

„Česká společnost je sociálně značně rozdělená,“ konstatoval Špidla hned v úvodu diskuse.

Kalousek prohlásil, že krátce po volbách bývají lidé optimističtěji naladění, a jak jde čas a ta či ona vláda neplní to, co slibovala před volbami, pozitivní nálada občanů klesá. Děje se to tak i u současné vlády Andreje Babiše (ANO), Tomia Okamury (SPD) a Petra Macinky (Motoristé). A Kalouska to prý v žádném případě nepřekvapuje.

Ani Vladimír Špidla se nezdál být příliš překvapen.

„Moje očekávání jsou také velmi nízká. Vycházím z toho, co už jsem zažil. To znamená to, že nějaká jasná linie vládnutí hnutí ANO se nedá předpokládat. Bude to soubor reakcí, mnohdy přehnaných reakcí. Hnutí ANO se tady dostává do těžké pasti, protože uvažuje, že zvýší některé výdaje a současně sníží daně. Tady padá do pasti, kterou nemůže překonat. … Tady se ukazuje, že když hnutí ANO narazí do zdi, tak neplní sliby,“ podotkl Špidla v narážce na to, že před volbami hnutí ANO slibovalo i snížení firemních daní a teď od toho slibu ustupuje.

Podle Špidly není na místě firemní daně snižovat. Dal najevo, že by se naopak nebránil jejich navýšení.

„Já nemám nic proti snížení daní,“ ozval se v tu chvíli Kalousek.

Ale jedním dechem dodal, že každé snížení daní musí být provázeno také jasnou úvahou, kde se ušetří ve výdajích. A to vláda Andreje Babiše nedělá. Místo toho se chystá zvyšovat deficit. „A to je obrovská nezodpovědnost. To je zločin,“ zlobil se Kalousek.

Postěžoval si, že si půjčujeme peníze, které posléze jen projíme, a to je podle něj jednoznačně špatně. „Nevyhnula se tomu ani Fialova vláda,“ vytkl předchozímu kabinetu.

Špidla nabídl trochu jiný pohled.

„Je pravda, že Česko má relativně malý dluh v porovnání s ostatními zeměmi. … Takže z tohoto hlediska on (Babiš) má prostor deficit zvyšovat,“ nechal se slyšet Špidla. „A s tím projídáním bych byl opatrný. My tady peníze spotřebováváme třeba na důchody, a to není projídání, to je běžný život,“ upozorňoval Špidla.

„Ale kdybychom projídali to, co si vyděláme, bylo by to v pořádku,“ ohradil se Kalousek s tím, že my na důchody, a nejen na důchody, vydáváme více peněz, než v Česku vyděláme.

Špidla se okamžitě ozval s tím, že nevidí prostor na škrtání v rozpočtu. „Ale prostor ve vyšším zdanění těch nejbohatších, tam prostor je,“ pravil Špidla.

Kalousek si však trval na tom, že je kde šetřit.

„Když máte školu, kam chodí padesát žáků, tak na toho žáka platíte 4500 korun, zatímco na těch velkých školách je to necelá tisícovka,“ ozval se Kalousek.

Konstatoval také, že některé služby by bylo možné více zpoplatnit, byť připustil, že tady s ním Vladimír Špidla jistě nebude souhlasit.

„Pan Špidla bude říkat, že je potřeba zvyšovat daně. To je legitimní pohled. To jsou dva různé pohledy na to, v jakém světě chceme žít. Skutečný politik říká lidem to, co pokládá za správné, i když to na první pohled není populární,“ řekl Kalousek.

„Je třeba si uvědomit, že náš daňový mix je nespravedlivý. Nereaguje na rychlou změnu ekonomiky, není schopen reagovat na změnu technologií,“ vysvětloval na to konto Špidla.

A Kalouska tím rozzlobil.

Exministr financí uznal, že český daňový systém by si žádal reformu, ale upozornil, že jakmile provádíte daňovou reformu, tak jednomu můžete na daních ubrat, ale to, co jednomu uberete, musíte druhému naložit.

„A ujišťuji vás, že tito dva lidé se budou odlišně dívat na to, co je to spravedlnost. Vy to musíte udělat tak, aby to ještě všichni unesli a aby vám ti naštvaní nevymlátili okna,“ vysvětloval Kalousek důvod, proč v souvislosti s daněmi nemá rád využívání slova spravedlnost.

„Ten náš daňový systém výrazně zvýhodňuje ty, kteří jsou velmi bohatí,“ trval na svém názoru Špidla.

Kalousek konstatoval, že v závěru předchozí vlády Andreje Babiše poslanci ANO, ODS a SPD hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy, tedy hlasovali pro snížení daní, aniž by však uvedli, kde ušetří na výdajích státu.

Exministr financí tady řekl, že by se dalo uvažovat o snížení počtu obcí v republice a snížení počtu škol a tak podobně. V této oblasti by se podle exministra financí jednoznačně dalo ušetřit.

Špidlu však nepřesvědčil.

Expremiér z řad sociální demokracie si trval na tom, že jak zaměstnanci, tak podnikatelé platí zdravotní pojištění, ale podnikatelé platí tyto odvody nižší, ale když onemocní, čerpají stejné zdravotní služby jako zaměstnanci. A pokud jde o počet obcí, Špidla tu vidí problém. „To je nějaká historická tradice, a to nelze lámat přes koleno,“ řekl Špidla.

Systém fungování obcí je podle expremiéra stabilní a nepovažoval by za rozumné do něj zasahovat. Jedním dechem zdůrazňoval, že obce mají mít i finanční rezervy a je třeba být vůči těmto rezervám opatrný.

Tady Kalousek oponoval, že by nebylo od věci, kdyby si český stát mohl půjčovat peníze od českých obcí.

Odkud vyčarujete více peněz, ptal se Kalousek.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k důchodům. Špidla tady zdůraznil, že když se důchodové systémy měnily např. ve Finsku, návrh vláda důkladně projednala s opozicí. Ale u nás se to nedělo. „To je problém našeho politického systému,“ podotkl Špidla.

„Nás, kteří už berou důchod, bude čím dál tím víc a těch, kteří na něj budou platit, bude čím dál tím méně. A my se buď parametrickými změnami budeme snažit tento nepoměr změnit, anebo budeme platit ty důchody a nebudou peníze na něco jiného,“ upozorňoval Kalousek. „Nebo někdo musí vyčarovat více peněz, a to opravdu nevím odkud,“ kroutil hlavou Kalousek.

Špidla se vrátil až do 19. století.

„Tam ta společnost byla ekonomicky natolik neefektivní, že opravdu museli všichni pracovat až do smrti. … Dnes se ukazuje, že je velká část ekonomické společnosti mimo provoz a že vlastně to nevadí. … Dnes stále více nastupují do práce roboti. Je to složitá situace, o které musíte přemýšlet, ale nejsme u zdi,“ zdůraznil Špidla.

Ani Kalousek se nedal přesvědčit a trval na tom, že pokud se něco v českém státu nezmění, tak skutečně narazíme do zdi.

NATO je ve stavu klinické smrti, pravil Špidla.

Moderátorka Terezie Tománková poté ještě jednou změnila téma. Tentokrát oba hosty nasměrovala k výdajům na obranu.

Kalousek se nechal slyšet, že v prvním roce své vlády není Babišova vláda na dvou procentech výdajů na obranu, ale pod nimi. Fialova vláda ještě ta 2 procenta reálně vydávala. „Z mého pohledu jsme dnes na 1,73 procentech, možná 1,75 setin procenta,“ zdůraznil Kalousek.

„V principu platí to, co říkal prezident Macron před asi 7 lety, že NATO je v klinické smrti, protože přestalo platit, že Spojené státy splní své závazky,“ pravil Špidla.

„Svět se změnil. Dnes je priorita bezpečnosti jinde, než byla v době za časů, kdy byl Vladimír Špidla premiérem. Svět se změnil a za mě je dnes ta bezpečnost priorita číslo jedna,“ ozval se Kalousek.

„Má-li Evropa obstát, musí posílit svou obranu. … Ale není nutné, aby to platili důchodci. Mohou to platit korporáty. Mohou to platit ti, kteří odvádějí 300 až 400 miliard na dividendách,“ nabídl cestu Špidla.

„Myslíte si, že by tady pak někdo investoval? … Abychom tady pak neskončili jako u snědeného krámu,“ varoval na to konto Kalousek. „A ze stávajících příjmů nejsme schopni financovat vyšší obranu a stávající úroveň sociálního státu,“ dodal po chvíli Kalousek.

Špidla trval na tom, že by to bylo možné udělat, protože mnohé firmy by šly za stabilitou v České republice.

„My na to máme, jen je otázka, odkud to získáme. … A my to musíme získat na příjmové straně. A když se ta společnost sociálně rozpadne, tak vy v podstatě ztratíte lidskou kapacitu,“ řekl expremiér.

„Problém je, že když přijde nová priorita, tak si neumíme nic odepřít. … A my si musíme umět říct, kde na to vezmeme. Já jednoznačně podporuji, že se musí zvýšit výdaje na obranu. Prostě ten svět se tak změnil. Ale také musíme říct, kde na to vezmeme,“ zdůrazňoval Kalousek.

Terezie Tománková po chvíli debatu ukončila a oběma hostům poděkovala za velice kultivovanou debatu.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

lubkral , 05.04.2026 14:48:26
Kalousek profesor není ... Tak už zase Brics lže jako vždycky....

