„To jsem jim poradil já.“ Aktivista z Česka se chlubí, že EU vytvoří další post

Blíží se volby do Evropského parlamentu. Po nich bude následovat volba Evropské komise, kterou už bude mít v rukou nové složení parlamentu. Nynější předsedkyně komise Ursula von der Leyenová hází do davu první vlaštovky. Pokud bude znovu zvolena, stvoří nového komisaře. Do jaké oblasti lidského konání její porodní sliby půjdou? Prý do obrany. Žijeme v turbulentních časech. Zásluhy za takový nápad si připisuje i český nadšenec do evropské federalizace Tomasz Peszyński.

V pátek odstartoval další ročník slavné bezpečnostní konference v Mnichově, na které se sešly desítky světových politiků i zástupců armád. Mezi nimi i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta ve svém projevu slíbila, že pokud bude znovu zvolena do čela komise, rozhodně nastane jedna zásadní změna. „Pokud budu znovu zvolena za předsedkyni Evropské komise, vytvořím pozici komisaře pro obranu,“ řekla von der Leyenová.

K nápadu se přihlásil český eurofederalista Tomasz Peszyński. „Já vím, že mi to asi neuvěříte, ale já sem tohle navrhl svému německému kamarádovi, člověku s velkými kontakty v CDU. Ten to řekl svému kamarádovi europoslanci a ten to nechal dopsat do volebního programu frakce EPP, jíž je Uršula členem. Já jsem to samozřejmě nevymyslel, ale napadlo mě, že by se ta myšlenka mohla prosazovat před volbami, a v Německu se toho chytli. Abych svou historku podpořil, tady vzkaz z Německa (to mé naparování v tom Whatsappu bylo myšleno ironicky, když mi řekli ,tvůj nápad se ujal‘ - nebyl to můj nápad),“ napsal skromně na sociální síti Tomasz Peszyński.

2/2 pic.twitter.com/KmehqnaSZ0 — Tomasz eurofederalist fella Peszyński (@PeszynskiTomasz) February 17, 2024

A co na to předsedkyně Evropské komise? „Budeme muset vytvořit nový prostor, abychom posílili obranu Evropy v příštích letech a desetiletích. Zatímco budeme nadále podporovat Ukrajinu, musíme posílit evropskou obrannou průmyslovou základnu,“ napsala von der Leyenová ke své účasti na konferenci v Mnichově.

Komentáře na její post na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Stále znovu a znovu slyším slovo ,desetiletí‘, jako by Evropa od svého vzniku neměla žádný druh obrany. Ale protože se to stalo a evropské armády se aktivně zapojily do různých konfliktů po celém světě, mohu jen předpokládat, že máte konkrétně na mysli válku na Ukrajině a její šíření za její hranice, nejsem ráda, kam to všechno směřuje,“ napsala uživatelka sociální sítě X vystupující pod jménem Elena.

I keep hearing this word “decades” over and over again as if Europe hasn’t had any kind of defence since its inception. But since it has, and European armies have actively been involved in various conflicts across the globe I can only assume you are referring specifically to the… — Elena (@Xerendipitist) February 17, 2024

„Dobrá, vy válečná bohyně, až to dokončíte, prosím, začněte stavět další silnice a železnici,“ napsal v odpovědi Simon.

„Klimatická politika je passé. Jeho fiasko je v nedohlednu. Nyní musí existovat nový prapor EU, který by upevnil a rozšířil moc Bruselu,“ napsal v odpověď uživatel Pelle d’O.

