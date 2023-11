„To nebylo od listopadu 1989.“ Chvála stávky. A trik, jak se vláda udrží u moci

reklama

Ke společné debatě se po čase opět sešli publicista Petr Žantovský a Vladimír Franta. Na kanále YouTube v cyklu O lecčems a mnohém debatovali o pondělní stávce odborů a učitelů proti vládě Petra Fialy (ODS). Vláda podle něj měla šanci ukázat, že otázky školství jsou pro ni prioritou. Už kvůli rozsahu protestů.

„Ta velikost té stávky byla nevídaná. Něco takového tu nebylo od listopadu 1989,“ zhodnotil protestní akci Žantovský a dodal, že vláda se vůči demonstrantům zachovala jako přezíravé panstvo. „To je taková přehlídka nehoráznosti, arogance, nevšímavosti, ignorance, že je mi z toho opravdu velmi nepěkně,“ pravil publicista.

Kabinet Petra Fialy se zaklíná tím, že musí konsolidovat veřejné finance, aby posílil důvěru ratingových agentur, a tím přilákal do Česka zahraniční investory, ale Žantovský podotkl, že zástupy zahraničních investorů se do Česka jaksi nedostavují.

Zmínil také premiérovu návštěvu na soukromé zemědělské škole v den protestů. „Pan premiér nám běhá mezi kravičkami, zatímco náměstí jsou plná lidí protestujících proti jeho vládě.“

Žantovský konstatoval, že takto velká stávka by v jiné demokratické zemi vedla k pádu vlády. Ale Petr Fiala nejenže se nechystá dostoupit, ale ještě se na adresu protestujících vyjadřuje kriticky.

„Přesně to vyjádřil premiér v reakci na masovou stávku učitelů, když řekl, že odboráři zneužívají těžké situace ke svým politickým cílům. A samozřejmě, jako obvykle, tento výkřik nijak nezdůvodnil, nepodložil konkrétním argumentem. Tedy kdo nejde pevně za naší vládou, jde proti ní. Jenomže je to jinak. Slyšíme denně různá vyjádření ve stylu: Já jsem je (tedy pětikoalici) sice volil, ale jsou pro mne strašným zklamáním. Vláda se chová, jako by spadla z Marsu, a ve všem svém činění se ohání poukazem na to, že se svými 108 hlasy ve Sněmovně může odsouhlasit cokoli, třeba že země je placatá a Slunce obíhá kolem ní. Stávka více než 70 % škol by v normálním státě přinutila vládu k abdikaci, nebo aspoň k jasnému, střízlivému a hlavně vstřícnému jednání, protože – vše marno – školství je základ naší budoucnosti,“ konstatoval mediální analytik Žantovský.

Vláda však podle jeho názoru voličům nenaslouchá. Žantovský odhadl, že k příštímu vítězství jí pomůže zavedení korespondenční volby, o které opakovaně mluvila např. stávající předsedkyně Sněmovny a zároveň také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Vláda ovšem postrádá pud sebezáchovy. Patrně ani nepočítá s tím, že by ji někdo mohl ze Strakovky vyhnat, když si to posichruje korespondenční volbou, která se přece tak hezky dá ‚cinknout‘. Souhrnně řečeno: Pokud nejsme už úplně na dně, tak se k němu kosmickou rychlostí pod vedením premiéra Fialy řítíme,“ pokračoval Žantovský.

Vláda si podle Žantovského neuvědomuje, že hlavním smyslem politiky je služba obci. Sloužit lidem. Ale Fiala je na místo služby lidem posunut „zcela mimo realitu“. Tak to vidí Petr Žantovský.

Kriticky se postavil i k zahraniční politice Petra Fialy. „Nevím, jestli je úspěchem to, že posloucháme každého, kdo je z Bruselu nebo z Washingtonu nebo z New Yorku. To, že někdo nutellu pohladí po vláskách a řekne mu: Seš hodnej a nepanáčkuj tady, tak to je možná úspěch pro nutellu, ale ne pro tento stát,“ zlobil se Žantovský.

Vláda podle jeho názoru dokazuje, že přesluhuje od prvního okamžiku, kdy se ujala moci. Je to podle něj znát i na tom, že tato vláda fakticky osekává peníze na inkluzi, ale principy inkluze ve školství ponechává. Proto se Žantovský nediví, že se učitelé bouří, neboť vědí, že budou mít o to více práce.

