,,To není čisté víno." Zaorálek zmrazil novináře. A po konci znělo víc

Šéf resortu kultury zahájil tiskovou konferenci v poněkud odlehčeném duchu.

„Není to pravda, že nám tady pořád smrdí ta krysa. To je naprosto výjimečná situace. Ale my jsme se tady sešli kvůli tomu, že já jsem po sjezdu ČSSD dostal nabídku od Jana Hamáčka,“ oznámil Zaorálek.

„Já se přiznám, že mi to připadá jako danajský dar. Bojím se Řeků, kteří přinášejí dary,“ volal na tiskové konferenci před kamerami ČT a dalších médií.

Ministerstvo zahraničí je dnes podle Zaorálka v jiné situaci, než když ho v roce 2017 opouštěl. Má dojem, že ministerstvo postupně přišlo o své kompetence a zůstalo nahé.

„Pro mě bylo důležité i to, že bylo oznámeno, že bude zřízena role zmocněnce pro Rusko a tato role bude vyvedena z Ministerstva zahraničí. Já vám tady říkám něco, co jsem dříve nekomentoval, že já Ministerstvo zahraničí považuji za vykuchané ministerstvo,“ pravil bez obalu Zaorálek s odkazem na šéfa zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolfa Jindráka, který dnes zastává roli zmocněnce pro zlepšení vztahů s Ruskem. Pokud by se Zaorálek měl vrátit na resort zahraničí, tak jednou z podmínek je, že bude mít kontrolu nad jednáními s Ruskou federací, aby bylo opět možné budovat něco jako jednotnou zahraniční politiku České republiky.

Dnes se mu zdá, že Česká republika jednotnou zahraniční politiku nemá, a pokud se to má změnit, je podle Zaorálka třeba provést řadu kroků. Například by se rád zapojil do shánění vakcín u zahraničních partnerů.

Poté zdůraznil, že v časech koronaviru je na Ministerstvu kultury hodně práce, ať už finanční pomoc pro kulturní instituce, tak práce na plánu rozvolňování. Tuto práci považuje Zaorálek za tak zásadní, že odmítá z Ministerstva kultury odejít.

„Mně vadí to, jak bylo osekáno Ministerstvo zahraničí,“ volal Zaorálek. „Já si nejsem jistý, jestli je možné učinit nějakou rozumnou dohodu o tom, že zahraniční politika je také věcí Ministerstva zahraničí a že mi někdo neřekne ‚tohle není tvůj byznys‘. Já opravdu nejsem loutka, já opravdu nejsem hadr, já tady dělám svou práci a pokud se to má změnit, tak za podmínek, které tady říkám,“ hřímal Zaorálek do mikrofonů s tím, že je v zájmu České republiky, aby měla silné Ministerstvo zahraničí.

Na Ministerstvo zahraničí nechce Zaorálek přecházet i kvůli transformaci, kterou podle Zaorálka musí celý resort projít.

„Ten kulturně kreativní sektor byl v minulosti strašně podceněn a to je něco, co se musí dohnat. V národním plánu obnovy nám dávali necelou miliardu. Dneska máme 8 miliard. To je něco, na co jsem pyšný,“ zvolal před mikrofony Zaorálek

Zdůraznil že rozhodně není nenahraditelným ministrem. Každý člověk je podle něj nahraditelný. Ale musí to být člověk, který se těší respektu v kulturní obci a rozumí problematice tohoto resortu. „Není mi jedno, co se s tím stane. Může se vám zdát, že to přeháním, ale považuji to za důležité. Je tady možnost, že se tady rozjede audiovizuální fond na tři roky, protože to by mohlo znamenat. že nebudeme závislí na Netflixu a dalších zahraničních investorech,“ upozornil Zaorálek.

Zahraniční politice se prý věnuje soustavně, ale trvá si na tom, že nemůže odejít od rozdělané práce na Ministerstvu kultury. Nechce, aby to vypadalo, že ho na Ministerstvu kultury „pálí zadek“ a už se nemůže dočkat, až z budovy Ministerstva kultury zmizí. Tak to podle Zaorálka rozhodně není.

Ministerstvo je podle svých vlastních slov ochoten předat jen někomu, koho považuje za kompetentního. Na tiskové konferenci naznačoval, že starosta Náchoda Jan Birke se věnuje problematice bydlení, ale pro řízení resortu kultury nemá dostatek vhledu do tohoto resortu.

„Protože jsem nespokojen s tím, jak dnes funguje Ministerstvo zahraničí, nedovedu si představit, že má smysl za této situace do něj vstupovat. Jsem ochoten pobavit se o tom s premiérem, diskutovat, jestli jde docílit toho, abychom měli něco jako jednotný zahraničně politický názor,“ upozornil Zaorálek.

Na sociálních sítích vyvolal značnou pozornost.

„Tohle je ten úplně nejsrandovnější reshuffle v dějinách lidstva. Jako rozumíte! Proti tomuhle cirkusu řídil i Petr Nečas úplně stabilní, seriózní vládu,“ poznamenal k výměně - nevýměně resortů komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo.

Někdejší europoslanec Pavel Telička má však pocit, že Zaorálek neříká všechno.

„Ale tomu nebudeme věřit, že? To není čisté víno,“ poznamenal Telička k Zaorálkovu vyjádření.

Exposlanec Miroslav Kalousek udeřil na staronového předsedu ČSSD Jana Hamáčka.

„Nezastávám se ministra Petříčka, jako se nezastávám žádného Babišova ministra. Ale obviňuji Vás, předsedo Jane Hamáčku, z poškozování zájmů ČR pro partikulární a malicherné partajní čachry. Odvolat min. zahr. věcí a nemít adekvátní náhradu je politický zločin. Vám na naší zemi nezáleží,“ vypálil Kalousek.

Publicista Tomáš Etzler, bývalý spolupracovník ČT a CNN v Číně si v této souvislosti položil otázku.

„S tím naprosto souhlasím. Ale jsou to skutečně jen malicherné partajní čachry? Nejde tady o něco mnohem závažnějšího, hrozivějšího, čím bychom měli být nesmírně znepokojeni, než o čachry nějaké strany, která je v posledním tažení?“ ptal se.

„Pro někoho ano, pro jiné, beneficienty této situace, jde o ‚něco závažnějšího‘," odpověděl mu Pavel Telička.

