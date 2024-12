„To on má v hlavě.“ Klaus sekl Foltýna

Hned několik vánočních přání psal Václav Klaus do Spojených států, kde se podle jeho slov odehrávají zásadní změny. „Věřme v zázraky, nemějme ale současně zavřené oči a neidealizujme si tento svět,“ řekl úvodem rozhovoru pro XTV bývalý prezident.

Klaus prozradil, že i on od lidí dostává řadu vánočních přání, v nichž se odrážejí obavy občanů týkající se současného vládnutí premiéra Fialy. „Sáhnul jsem po několika dnešních e-mailech. Jeden náš významný filozof mi napsal: ‚V naší zemi působí strašně negativně ten blok lepšolidí, jejichž jedinou formou komunikace je delegitimizace nároku na pravdu druhých‘,“ uvádí Václav Klaus příklady vánočních přání.

„Jiný člověk mi zase ve vánočním přání napsal, že přišel na hezkou definici dezinformace. Dezinformace je buď absolutní, nesporná, jasná pravda, nebo absolutní, nesporná lež, ale za podmínky, že je kritická vůči dnešní vládě. Myslím, že tato definice je přesná. To myslím, že je motto Otakara Foltýna, to on má ve své hlavě,“ poukázal Václav Klaus na koordinátora vládní strategické komunikace Otakara Foltýna, jehož úkolem má být právě boj s dezinformacemi. „Dezinformace je absolutně vše, co se nehodí soudruhům z dnešní vlády naší, evropské, dnešní americké atd.,“ doplnil.

Téma se stočilo na státní rozpočet na příští rok se schodem 241 miliard korun, který prezident Petr Pavel v tomto týdnu i přes výhrady nakonec podepsal, což vzedmulo vlnu kritiky. „Vláda říká: ‚My vám dáváme 241 miliard, ale vy to stejně budete muset někdy zaplatit.‘ Ten rozpočet je pro mě nepřijatelný. Lidé se mě ptají, co teď uděláme, jestli demonstraci, když prezident takový rozpočet podepsal. Prezident je sesáčkovaný vládou, že by ze sebe dělal teď hrdinu, který bude vládu potápět? Vždyť on s ní vznikl a s ní by padnul. Co bych mohl jiného dělat, než vystupovat dále se svými zásadními, protestními vystoupeními včetně těchto pořadů. Myslím, že tragédie je, že takový rozpočet vznikl. Prezidentův podpis už je pouhý přílepek k tomu všemu,“ uvedl Klaus.

„Celá tahle vláda je nekonzistentní vládou, ona nemá ducha, jednotu, nemá žádnou myšlenku. Jen jednu myšlenku má, jednu věc, o kterou jí jde, aby ještě přežili a vytvořili vládu znova v dalším období. Proto ministr financí Zbyněk Stanjura vytváří rozpočet, který vládu nezboří. Myslí si, že lidi nenaštve tolik, aby se rozhodli, že je příště nebudou volit. Problematičnost tohoto rozpočtu je zpochybnění příjmů a zpochybnění výdajů,“ uvedl Klaus.

Pousmál se nad tím, že premiér Fiala (ODS) a ministr financí Stanjura (ODS) měli dát prezidentovi před podepsáním státního rozpočtu garance, že schodek příští rok nebude vyšší, než je ten plánovaný, a že vláda neporuší zákon o rozpočtové odpovědnosti. „Tady dát žádné garance ani nejde. Nebo dali garance, že spáchají harakiri, že nebudou už nikdy kandidovat do žádné politické funkce?“ pozastavoval se Klaus nad vyjádřením Fialy a Stanjury.

Pavlův ekonomický poradce David Marek dříve uvedl, že kvůli nejasnostem některých položek doporučí prezidentovi, aby rozpočet nepodepsal.

Jako další jej zaujala zpráva, že si český šéf diplomacie Jan Lipavský (nestr.) telefonoval se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem, a děkoval mu za podporu Ukrajiny a Izraele. „Přijde mi to jako neuvěřitelné, že by český ministr zahraničí děkoval za podporu Ukrajiny a Izraele. Je to nesmyl, urážka. Místo, aby mluvil o České republice. Lipavský není ukrajinský ani izraelský ministr zahraničí,“ hrozil se bývalý prezident.

„Lipavský je prototyp prázdného piráta. Jednou pirát, vždycky pirát,“ dodal na adresu českého šéfa diplomacie Jana Lipavského.

Po znovuzvolení Donalda Trumpa šéfem Bílého domu Klaus sleduje protrumpovskou proměnu našich politických elit. „Najednou všichni převlékají kabáty. I když o Trumpovi řekli v minulosti to nejhorší, tak i náš prezident a premiér se těší na spolupráci s Trumpem,“ podotkl Václav Klaus, který doufá, že s návratem Trumpovy administrativy se posune svět k lepšímu.

Vítězství Trumpa podle něj vlilo novou krev do žil řadě lidí, kteří byli velmi skeptičtí a pesimističtí a nedoufali, že se ještě něco v české politice zásadně změní. „Trumpovo vítězství je signálem, že se něco změnit může, šance je. Kéž by něco takového proběhlo i u nás. Věřím, že se o to naše země pokusí,“ doplnil exprezident v souvislosti s parlamentními volbami, které Česko čekají za pár měsíců.

