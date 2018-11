„To opět nebyl názor ODS. Nevidím v tom problém,“ odrážel Fiala dotazy redaktorky, která ho dusila na projevech Klause ml.

Úvodem předseda ODS prozradil, jak nyní vnímá výsledky voleb s odstupem pár dní. Zopakoval tak svou tezi, kterou zformuloval již začátkem tohoto roku. A sice, že Občanská demokratická strana bude alternativou hnutí ANO. Je spokojený s tím, že už to nelze brát jako pouhý řečnický obrat. „Volby ukázaly, že nás voliči jako alternativu k hnutí ANO skutečně vnímají,“ uvedl a připomněl, že v příštích parlamentních volbách se lidé budou rozhodovat o tom, jestli Českou republiku povede hnutí ANO, nebo ODS, což je jejich jasný politický cíl.

Občanští demokraté vyhráli senátní volby a výrazně posílili na komunální úrovni. Hnutí ANO v komunálních volbách pořád získalo o třicet procent hlasů více než ODS. I když je rozptyl stále velký, je podle Fialy očividné, že se ANO bezesporu výrazně pžiblížili a ukázali, že toto hnutí není neporazitelné. „Ukázali jsme, že hnutí ANO nedokáže vyhrát všude, kde si řekne, a není absolutním vítězem všech voleb, že nebude ovládat Českou republiku,“ dodal s tím, že kolikrát Andrej Babiš říkal, jak mu záleží na Praze, kde nyní vyhrála ODS. „Nezapomeňme ani na senátní volby, kde ANO vůbec neuspělo, ale zase jsme uspěli my,“ zdůraznil spokojeně.

Poté prozradil, jakou má ODS ambici směrem k příštím evropským volbám v květnu 2019. Na evropské volby už se připravují. Fiala připomněl, že nabízí jasný program, který říká, že musíme být a chceme být součástí EU a potřebujeme se podílet na reformách. „Máme cíl být v nich co nejsilnější, jestli je vyhrajeme, nevím, ale vyhrát chceme,“ uvedl.

Poslanecká sněmovna včera hlasovala o vydání komunistického poslance Zdeňka Ondráčka v případu jeho obvinění za pomluvu. Z poslaneckého klubu ODS pro jeho vydání hlasovalo deset poslanců včetně Petra Fialy, ostatní se buď zdrželi, nebo hlasovali proti. Jak se k tomu postavili Fialovi kolegové, jej prý ale vůbec nemrzí. „Vedli jsme o tom debatu, v případě vydání Ondráčka máme volné hlasování, je to na posouzení jednotlivých poslanců,“ řekl s tím, že to se musí respektovat a je to podle něj takto správné.

Následně upřesnil své argumenty, proč pro vydání Ondráčka hlasoval. Jsou prý dva. První, že si šel sám poslechnout Ondráčkovo vystoupení, které jej vůbec nepřesvědčilo o tom, že by měl hlasovat pro jeho nevydání. „Naopak mě naprosto přesvědčilo o tom, že bych měl hlasovat pro. Ondráček postrádá sebereflexi a pokoru,“ řekl.

Druhý důvod je, že není trestně stíhán za nějaký čin, který by se dotýkal politiky. „Není to za jeho hlasování v zastupitelstvu, kde jsem osobně proti vydávání politiků. Ale je žalován za pomluvu a tam není důvod, aby se to neřešilo před soudem,“ uvedl a doplnil, že následná míra trestu navíc není taková, aby mu bránila ve vykonávání poslaneckého mandátu.

Pozornosti neušel ani poslanec Václav Klaus ml. a jeho spolupráce s občanskodemokratickou stranou. Bastlovou zajímalo, zda je dlouhodobě udržitelné, aby zůstal členem ODS, když v řadě otázek, které jsou mediálně přetřásané, se jeho postoje rozcházejí s postoji velké části strany. Taková otázka se ale podle předsedy ODS ve straně neklade a nekladou si ji ani voliči.

Fiala poukázal na to, že Klaus ml. je řadový člen ODS, který nemá žádnou stranickou funkci. „Jeho názory jsou jeho názory, které není potřeba nijak přeceňovat, i když se skutečně někdy rozcházejí s míněním strany. On to ví, říkáme mu to,“ uvedl. Je si prý vědom, že zkrátka Klaus ml. rád provokuje. „Tam, kde se vyjadřuje tímto způsobem, není hlas ODS. Jako v té chvíli, kdy se vyjádřil k vojenským misím. Myslím, že voliči to docela dobře rozlišují,“ věří Fiala.

Na půdě Poslanecké sněmovny se Václav Klaus ml. postavil jinak než zbytek strany, například i k rozhodnutí v případě debaty o cestě Radka Vondráčka do Ruska. Klaus ml. totiž podpořil usnesení, které říkalo, že tato cesta byla v pořádku. Fiala připouští, že mu tohle vadilo, zároveň ale opět připomíná, že k tomu neměli závazné hlasování a bylo Klausovo právo se takto rozhodnout. „To opět nebyl názor ODS. Nevidím v tom problém,“ uzavřel předseda ODS s tím, že debatou o Klausovi ml. akorát zbytečně ztratili čas.

