„To pro babičky a dědečky uděláme koncentrační tábory?!“ Kubek se po slovech Berana v Partii rozpálil do běla

V nedělní Partii CNN Prima News se do sebe tvrdě pustili epidemiolog Jiří Beran a prezident České lékařské komory (ČLK) Milan Kubek. Beran vysvětloval, jak si představuje ochranu pacientů, a Kubek už se v jednu chvíli neudržel. „Tak já už vím, proč je pan profesor hvězdou dezinformačních webů,“ vypálil prezident ČLK. A začalo to lítat. Kubek nešetřil ani premiéra Babiše, ani opozici. Docent Martin Balík a vládní epidemiolog Petr Smejkal dali v některých věcech za pravdu Beranovi, v jiných Kubkovi.

Hosty první hodiny Partie Terezie Tománkové byli epidemiolog Petr Smejkal, který momentálně radí vládě, docent Martin Balík ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prezident České lékařské komory Milan Kubek a epidemiolog Jiří Beran.

V Česku je zavřené téměř všechno, včetně škol. Nemocnice přesto zůstávají zaplněné. Ve vážném stavu je 1800 covid pacientů.

Podle Smejkala se zdá, že tento lockdown do 11. dubna už by mohl být poslední. Má však obavy z Velikonoc.

„Já myslím, že to je reálné. Záleží na tom, jak dopadnou ty Velikonoce. Mám z nich strach, ale naopak tím pozitivem může být, že některé ty provozy pojedou méně. To nejhorší, co by se mohlo stát, že by se všichni někam rozjeli na pomlázky a tam se sdružovali. To si budeme muset odpustit tenhle rok,“ zdůraznil Smejkal.

Beran se postavil proti Smejkalovi.

„Nám ale ti lidé umírají z jiných důvodů. Ta nová mutace koronaviru je nakažlivější, a pak nám umírají lidé, to tady pan docent Balík asi potvrdí, že nám umírají lidé s dalšími komplikacemi,“ uvedl Smejkal.

Balík konstatoval, že není epidemiolog a jako takový vidí prioritu ve snížení zátěže nemocnic a potom je potřeba dostat děti do škol. „Já nevím, jestli je smysluplné bránit lidem, aby jeli na chalupu, ale jinak tu jakékoli další rozvolnění není namístě,“ řekl jasně docent Balík.

Když se dostal ke slovu Kubek, konstatoval, že kdybychom v březnu provedli tvrdý lockdown včetně zavřených firem, tak jsme na tom mohli být úplně jinak. Lidé slyší, jak jim politici slibují, vydržte týden, pak se něco otevře. „Na to je expert pan ministr Havlíček, který dokonce sliboval otevření skiareálů, pak restaurací. A ti lidé vidí, že se jim něco slibovalo a pak se to nesplnilo, tak už vládě nevěří,“ vysvětloval Kubek.

To je podle něj důvod, proč lidé nenosí roušky v parcích.

„My jsme permanentně 3 až 4 měsíce za tím, co dělá svět. My teď máme čas, do konce toho lockdownu, abychom trasovali a abychom už nemuseli zavírat znovu. My jsme pro to, jako první otevřít školy,“ vysvětloval Smejkal.

Berana však nepřesvědčil. „Tady nosí respirátor deset milionů lidí a máme 8 tisíc nakažených, kteří se nakazili od 8 tisíc lidí, kteří respirátory nenosí. My těm lidem musíme říct, že mít respirátor v lese je zbytečné, ale je potřeba ho mít vždy s sebou pro případ mezigeneračních setkávání. To je problém. My vidíme, že se nám ten mezigenerační přenos zhoršil během lockdownu, protože ti dědečkové a babičky hlídají děti, které nemohou do školy,“ vysvětloval Beran.

Proto prý apeluje především na osobní odpovědnost jednotlivců a až potom na plošné uzavírání.

„Tak já jsem teď pochopil, proč je pan doktor hvězdou konspiračních webů,“ ozval se Kubek. Připomněl, že chránit především rizikové skupiny, čtvrtinu až třetinu populace... „Takovouto skupinu nelze izolovat. To pro ně uděláme nějaký koncentrační tábor? A krmit je budeme jak? To je nereálné,“ rozčiloval se Kubek.

Beran vysvětloval, že rizikoví lidé musí být pod dohledem svých praktických lékařů. „Je třeba, aby pojišťovny motivovaly své lékaře, aby se o své pacienty starali. Vezměte si, že kdyby každý praktický lékař zamezil hospitalizaci pacienta jeho kontrolou jednou týdně, tak je to o 5500 méně hospitalizací. Ale to se neděje,“ kontroval Beran vůči Kubkovi.



Balík se rozhodl jejich spor rozseknout. Konstatoval, že oba pánové mají v něčem pravdu. Prezident Kubek má podle Balíka pravdu v tom, že lockdowny mají smysl k brzdění epidemie. Jiná věc ale je, že stoprocentně nefungují všechny lockdowny. To se podle Balíka ukazuje na školství. V Česku jsou školy zavřené, přesto je Česká republika nejhorší na světě a jsme horší než země, které školy nechaly otevřené.

Smejkal to shrnul tak, že vláda a odborníci udělali chybu na začátku v tom, že od počátku byla epidemie špatně komunikována. Poté se zastal ministra Blatného. Podle Smejkala se práce na ministerstvu zlepšila, jen by bylo zapotřebí ještě věci urychlit. Znovu měnit ministra by podle něho nebylo dobré.

Kubek kontroval, že Blatný byl pro zvládání covidu špatným ministrem, protože to není ani velký manažer, nemá za sebou ani žádnou velkou politickou sílu a podle Kubka bohužel nemá ani charisma. A navíc mu prý všechno zhoršuje premiér Andrej Babiš.

„On to bude mít každý těžké, když bude mít za sebou Andreje Babiše, který do všeho chaoticky zasahuje. A poslední politická poznámka. Mně taky chybí politický konsenzus, kdy by si politici řekli, teď tady máme společného nepřítele, to je virus, a až ho porazíme, tak se pojďme zase mydlit mezi sebou, jak jsme zvyklí. Proto já mluvím o neschopné vládě a sobecké opozici,“ nešetřil kritikou Kubek.

Pánově se poté shodli na tom, že u očkovacích látek se dvěma dávkami lze prodloužit interval mezi podáním první a druhé dávky. Beran zdůraznil, že to očkování mají dostat lidé starší 65 let. Je potřeba udělat toto politické rozhodnutí,“ zdůraznil Beran s tím, že za velkou chybu považoval očkování pedagogů.

Data podle pozvaných hostů ukazují, že kdo prodělal covid, je chráněn stejně jako člověk očkovaný. „To ukazuje, že kdo to prodělal, tak v tuto chvíli není bezprostředně nijak ohrožen. A pokud ho očkovat, tak nejméně s odstupem 6 měsíců,“ vysvětloval Beran.

„Musíme se o tom bavit,“ přikyvoval Smejkal. Balík vyslovil tentýž názor. Beran zopakoval, že to vidí stejně a zdůraznil, že osoby starší 65 let musí dostat alespoň jednu dávku vakcíny co nejdříve.

Psali jsme: Střet významných imunologů. Jde o očkování proti covidu Ivo Valenta: Rozumná řešení existují Lidé zhodnotili vládu: Jak si počíná při řešení koronavirové krize? Nahlédněte Covid: „Přestaňte kňučet,“ vzkázal „brazilský Trump“ národu

