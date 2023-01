,,To tady v ČT nesmím říkat?” Okamura po Fialovi koupal redaktora. Víckrát

„Byl mimo realitu.“ Těmito slovy hodnotí předseda opozičního hnutí SPD Tomio Okamura dnešní projev premiéra Petra Fialy (ODS). „On mele prázdná slova, která nikomu nepomůžou… Vždyť my máme dražší potraviny než v Německu. Dražší než v Polsku. Vláda neudělala vůbec nic,“ obořil se na předsedu vlády v pořadu 90’ ČT24 a začal hovořit i o energiích. Přerušil jej však moderátor Roman Fojta. „Já jsem vám to, pane redaktore, před chvílí v tom vstupu poměrně logicky vysvětlil,“ znělo ve vysílání. Tím to ovšem neskončilo. „Já nevím, jestli to tedy smím říkat ve vysílání, ale ptal jste se,“ padlo též od Okamury, když moderátorovi odpovídal na jeden z dotazů.

„Můžeme na sebe být za těch třicet let právem hrdí. Začínali jsme jako chudá země. Naším hlavním cílem bylo zvládnout přechod mezi demokraticky a ekonomicky vyspělé země. Naší touhou bylo stát se členy NATO a EU. Dnes, na počátku roku 2023, to bereme jako samozřejmost. Jsme součástí demokratické Evropy a naši bezpečnost chrání naše členství v NATO. Díky tomu máme my i naše děti šanci žít daleko lepší život než většina lidí na této planetě,“ uvedl během svého projevu šéf vlády.

Psali jsme: Fiala: Byli jsme chudí, jsme vyspělí. Šetřete elektřinou, je to morální

Předseda SPD pro pořad 90′ ČT24 zhodnotil, že Fialova řeč byla akorát „snůškou prázdných floskulí“ a „mnohokrát opakovaných lží“.



„Situace je přesně taková – a jsou to tvrdá data –, že pod vládou Petra Fialy stoupl na dvojnásobek počet domácností, kde je příjmová chudoba. Dneska šestnáct procent domácností žije pod hranicí chudoby. Dokonce v příjmové chudobě žije po roce vládnutí Fialovy vlády 45 procent seniorů a téměř polovina rodičů samoživitelů. Reálná mzda českých občanů se propadla nejvíce ze všech vyspělých zemí, které jsou sdružené v takzvané Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD),“ načal Okamura a nechápal, že premiér nezmínil ani například zdražování potravin.



„Vždyť my máme dražší potraviny než v Německu. Dražší než v Polsku. Vláda neudělala vůbec nic,“ tvrdil při zhodnocení slov ministerského předsedy. „Miliony lidí“ jsou podle Okamury „v chudobě“ a „nemají na drahé energie“. „A on mele prázdná slova, která nikomu nepomůžou,“ spustil.



Moderátor Roman Fojta nato vyzvídal, odkud bere tvrzení, která zmínil. „Všechno jsou to veřejné zdroje…,“ začal kroutit Okamura hlavou, načež moderátor chtěl, aby byl „konkrétní“. „Ať jsou to hlavní servery – Novinky třeba. To, co jsem vám říkal o těch domácnostech, to je třeba průzkum té známé analytické společnosti WOOD & Company. Dále jsem citoval z průzkumu společnosti Cyrrus… Já nevím, jestli to tedy smím říkat – ty názvy – ve vysílání, ale ptal jste se,“ jmenoval tedy šéf SPD.

Následně došlo na zhodnocení investic, jež zmínil premiér. Okamura mínil, že investice například do infrastruktury jsou podle něj potřeba, aby se „ty peníze točily zpátky do českého rozpočtu“. „Nicméně když mluvil premiér Fiala o těch výdajích, o tom zbrojení a dalších, tak zapomněl zase – záměrně – říct, že vláda zadlužuje rekordně a bezprecedentně Českou republiku,“ upozornil a poukázal, že hrozí, že se Česko během vládnutí Fialy zadluží ve výši 1,5 bilionu korun a že „nebudou peníze na adekvátní sociální a zdravotní péči a důchody“.



„Jak jste se ptal, tak právě podle té renomované WOOD & Company má problém s tím, aby vůbec uhradily své základní životní náklady, 648 tisíc domácností. Tedy více než milion občanů České republiky,“ vrátil se následně Okamura k předchozí otázce moderátora na zdroje a pokračoval s důrazem, že to vede i k nárůstu exekucí. „Podle těch nových čísel, co mám – a dokonce to uvedl i Sociologický ústav Akademie věd, když teda chcete ty zdroje, tak já vám to…,“ pokračoval, jenže byl utnut Fojtou se slovy: „Rozumím, ale teď pojďme, prosím, k faktické podstatě věci.“



„Vy říkáte, že tady roste chudoba a zhoršují se životní podmínky. To je objektivní fakt tváří v tvář k tomu, že roste inflace. Na druhé straně, říkáte, že by stát měl hospodařit mnohem zodpovědněji a neměl by se takto zadlužovat. Chcete pomoct lidem. Jak to jde dohromady? Co podle vás dělá vláda špatně?“ dotazoval se moderátor.



Okamuru jeho otázka viditelně potěšila. „Tak teď jste to řekl výborně! Děkuju za tu nahrávku na smeč. Protože inflace v České republice za Fialovy vlády byla podle posledních údajů v listopadu 16,2 procenta. Stoupla. Řekneme si, kolik je průměrná inflace v Evropské unii – ta je kolem deseti procent,“ rozhovořil se předseda SPD.

Moderátor jej však opět neváhal přerušit. „Promiňte, ale já se ptal na něco jiného,“ ozval se Fojta a připomínal se Okamurovi, že ho zajímá, co dělá vláda špatně, pokud „jde o tu pomoc lidem, a jak to jde dohromady s tím, že by měla šetřit a nezadlužovat Českou republiku“.



„Já jsem vám chtěl dát to mezinárodní srovnání, že ty výsledky Fialovy vlády jsou úplně katastrofické,“ osvětlil mu nato opět Okamura a dodal, že hlavní důvody inflace vidí v cenách energií. „A tady Fialova vláda totálně selhala. Ceny energií se měly zastropovat přímo u výrobců. My jsme exportérem levné elektřiny. Máme jí nadbytek,“ kritizoval kabinet. Vláda podle jeho mínění zaspala se zastropováním a to tak podle něj skončilo na „astronomických hodnotách“.



To se opět setkalo s dalším dotazem ze studia. „Vy říkáte, že stát nemá rozhazovat, ale zároveň navrhujete zastropovat na nižších cenách. Není to přímý protimluv?“ ptal se Fojta. „Já jsem vám to, pane redaktore, před chvílí v tom vstupu poměrně logicky vysvětlil,“ zůstal Okamura v úžasu a opět začal mluvit o zastropování a zdůraznil, že je toho názoru, že pokud bychom ceny energií u výrobců zastropovali již na jaře, tak by prý nebyly potřeba ani kompenzace, ani daň z nadměrného zisku. „Vláda to zastropovala u obchodníků, spekulantů, protož prostě zaspala dobu o půl roku. Jak víte, tak i vláda i premiér Fiala říkali, že stropování ‚prej ne‘. No a pak se ukázalo, že to zastropují po půlroce, kdy to udělaly i další země,“ líčil a podotkl, že už na jaře čekal, že žádné „evropské řešení“ nepřijde, jelikož má každá členská země jiný energetický mix. Zakončil pak, že růst cen energií je „na okamžitou demisi“.

