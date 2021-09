„Tohle by měli voliči vědět!“ Xaver na stejné stopě jako PL. Neziskovka Petra Fialy, desítky milionů, Barma. A zaměstnaný synek?

reklama

Předseda ODS sice často kritizuje premiéra Andreje Babiše (ANO) kvůli dotacím, ale sám není pouze politikem. V roce 1993 založil občanské sdružení Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), které se prý stalo jednou z nejúspěšnějších neziskových vzdělávacích a kulturních organizací.

Právě do zmíněného spolku, sídlícího v brněnské Venhudově ulici, se PL podívaly. Výsledku se zdráhali uvěřit i někteří členové ODS. První část, podrobně mapující dotace předsedy Petra Fialy, jsme přinesli v níže uvedeném článku.

Psali jsme: „To se nemělo stát. Ne teď.“ Odhalili jsme dotační království předsedy ODS Fialy. Desítky milionů tečou k panu profesorovi

Fialovy dotační záležitosti reflektoval radní ČT Veselý ve svém pořadu. „Víte, že v nejrůznějších neziskovkách mizí spousty peněz, a ty z duše nenávidím. Jsou to všechny ty neziskovky, které jakkoli zavání politikou. Rozčiluje mě, když tam odněkud tečou velké peníze.

Následoval výstražný ukazováček pro voliče: „A věřte, jsou to vše věci, které bychom my jako voliči měli vědět,“ upozornil.

Poté se pustil do podrobností o neziskové organizaci: „Tak Centrum pro studium demokracie a kultury uzavřelo za dobu své existence 82 smluv se státem v hodnotě 48 milionů korun. Celkem získalo 116 dotací v hodnotě více než 28 milionů korun. To je peněz jak želez, oni to prostě klucí umí s penězma.

Všechny tyto peníze jsou z veřejných peněz, pokud to není přímo dotace... Oni to dělali totiž takovým fikaným způsobem. A pokud si kladete otázku, kam ty peníze šly, tak například částka 1 899 924 korun padla na projekt Partnerství pro smíření a reformy v Barmě. Nesnižuji to, je to důležitá věc, každé ráno se probouzím celý nervózní, co se děje v Barmě a jak je to tam aktuálně se smířením,“ dodal Veselý s notnou dávkou ironie s tím, že neví, proč tohle by měl platit.

Následně zmínil projekt Posílení role ženských a etnických občanských organizací v demokratizaci Barmy, na který byla čerpána částka 1 779 300 korun. „Mají nějak spadeno na Barmu, nebo...? Nejsou do drobný. Nevím, jestli to pomohlo Barmě, nebo nám, nebo komu, a proč to vůbec taková neziskovka dělá...?“ pozastavoval se.

Za smysluplnější by považoval takové investice do Fondu ohrožených dětí či do domovů pro seniory. „Mám takové blbé tušení. Nemůžu nikoho z ničeho obvinit, žádné důkazy nemám. Ale raději bych 48 milionů korun viděl třeba v Klokánku nebo v domě seniorů apod.,“ uvedl Veselý.

Jako další zmínil částku 4 124 000 korun, kterou Fialova neziskovka čerpala na časopis Kontexty. Ani zde si neodpustil ironickou poznámku: „Bezesporu jde o časopis, který všichni máte doma. Je to něco jako Květy pro intoše. Já jsem ho na stánku nikde nenašel, pátral jsem hodně, ptal jsem se všech známých, neznám nikoho, kdo by to četl,“ zasmál se s poznámkou, že nechápe, proč se na časopis Kontexty dávají se státních peněz takové částky.

„K tomu je tu ještě taková mazaná věc, že Centrum pro studium demokracie a kultury dostává prostředky nepřímo, a to prostřednictvím partnerských smluv o vzdělávání, s vysokými školami, jako je Masarykova univerzita a Palackého univerzita v Olomouci. Masarykova univerzita dala krásných 24 630 677 korun a Univerzita Palackého v Olomouci poskytla na projekt 3 648 706 korun a 13 606 104 korun.

Ten mazaný krok je, že v neziskovce, kde vychází časopis Kontexty, je jedním z redaktorů Martin Fiala narozený v roce 1993... Nepodařilo se úplně ověřit, jak je to s jeho rodinou, ale vypadá to, že to bude syn pana profesora a lídra SPOLU,“ upozornil radní.

„No, jinými slovy, synek tam pracuje a z těchto peněz je placen. Sama o sobě je pak kapitola to vydavatelství, které tam působí,“ podotkl.

„Na mě to působí celé tak, že se tu 48 milionů korun vcuclo do neziskovky Centrum pro studium demokracie a kultury. Nevím, k čemu je to dobré, nevím, k čemu je za miliony dobré nějaké partnerství v Barmě. Bohužel pro to nemám žádný důkaz, ale teoreticky by si někdo mohl myslet, že je to proto, aby se mohl šikovně zaměstnat synek,“ shrnul Veselý svá zjištění.

„Ono je to tak, na jedné straně křičíme: ‚Chyťte zloděje.‘ Na druhé straně je to o tom, že to sami s penězi celkem umíme. Proč by se měly takovéto věci dotovat? Na mě to působí jako bohapusté tahání státních peněz a vyživování rodinných příslušníků,“ vyslovil svůj názor Veselý závěrem.

