„Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Už jsme tady, už jsme tady, už jsme tady,“ rozkřičelo se zaplněné Staroměstské náměstí.
Prezident Pavel na sociálních sítích k tomu také napsal pár slov: „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země. Vážím si všech, kteří jsou připraveni přidat svůj hlas k obraně slušnosti, pravdy, solidarity a respektu jednoho k druhému. Obrana těchto hodnot není naivitou ani překonanou ‚havlovskou iluzí‘. Je životaschopnou alternativou k bezhodnotovému pragmatismu, který věří, že síla je víc než právo, arogance víc než slušnost a že svobodu slova lze nahradit svobodou lhát, překrucovat a urážet. Chci poděkovat všem, kteří dnes ze všech koutů země přijeli do Prahy vyjádřit svůj názor a podporu slušné České republice,“ sdělil prezident na sociálních sítích.
Na samotné demonstraci Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek, oznámil, že když se statisíce lidí projeví a dají najevo, že jim zachování demokracie v Česku není lhostejné, začnou se dít věci. „Tohle se nám ještě nikdy nestalo. Zájem o dnešní shromáždění byl tak velký, že jsme museli kromě Staromáku přidat ještě Václavák. Máme zprávu od antikonfliktního týmu, že na Staromáku už je plno. Prosím lidi od orloje, směřujte na Václavák. Tam je ještě místo,“ oznámil Minář.
„Prosím, je tady plno, chovejte se ohleduplně. Dejte i pozor na provokatéry, obraťte se na antikonfliktní tým,“ zaznělo také z pódia.
„Jsme tady, abychom vzdorovali aroganci. Jsme tady proto, abychom vzdorovali. Jsme tady proto, abychom vzdorovali ‚narcisitickému režimu‘,“ zaznělo důrazně. Tento režim podle Milionu chvilek nesmí vydírat prezidenta. „Navíc to dělají s nosem nahoru tak moc, že by jím mohli prorvat nebesa,“ podotkl Minář.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.