„Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla

01.02.2026 15:38 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Máme toho dost! Máme toho dost!“ Plné Staroměstské náměstí v Praze hřmělo protestem proti Petru Macinkovi, ministrovi zahraničí a šéfovi Motoristů. Prezidenta Petra Pavla přišlo podpořit plné Staroměstské náměstí. Lidé mířili i na Václavské náměstí. Má jít o vzkaz „narcistickému režimu“.

„Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej zaměřená proti vzniku vlády

Anketa

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?

2%
97%
1%
hlasovalo: 28104 lidí
Honza stojí za prezidentem. Jarda stojí za prezidentem. Stop Babišově vládě trestně stíhaných. To jsou jen některé z transparentů, které se objevily na zaplněném Staroměstském náměstí v Praze, kam přišly prezidenta Petra Pavla podpořit tisíce lidí. Ti hned v úvodu demonstrace vyslechli prezidentův projev, v němž v týdnu veřejnosti oznamoval, že se nenechá vydírat.

„Už jsme tady, už jsme tady, už jsme tady,“ rozkřičelo se zaplněné Staroměstské náměstí.

Prezident Pavel na sociálních sítích k tomu také napsal pár slov: „Jednou z velmi pozitivních předností naší země je síla a kvalita občanské společnosti, která se dokáže ve správnou chvíli jasně a srozumitelně postavit za správnou věc. Velmi si vážím všech, kteří nezůstávají lhostejní k tomu, co se kolem nich děje, a cítí svůj díl odpovědnosti za stav naší země. Vážím si všech, kteří jsou připraveni přidat svůj hlas k obraně slušnosti, pravdy, solidarity a respektu jednoho k druhému. Obrana těchto hodnot není naivitou ani překonanou ‚havlovskou iluzí‘. Je životaschopnou alternativou k bezhodnotovému pragmatismu, který věří, že síla je víc než právo, arogance víc než slušnost a že svobodu slova lze nahradit svobodou lhát, překrucovat a urážet. Chci poděkovat všem, kteří dnes ze všech koutů země přijeli do Prahy vyjádřit svůj názor a podporu slušné České republice,“ sdělil prezident na sociálních sítích.

Na samotné demonstraci Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvilek, oznámil, že když se statisíce lidí projeví a dají najevo, že jim zachování demokracie v Česku není lhostejné, začnou se dít věci. „Tohle se nám ještě nikdy nestalo. Zájem o dnešní shromáždění byl tak velký, že jsme museli kromě Staromáku přidat ještě Václavák. Máme zprávu od antikonfliktního týmu, že na Staromáku už je plno. Prosím lidi od orloje, směřujte na Václavák. Tam je ještě místo,“ oznámil Minář.

„Prosím, je tady plno, chovejte se ohleduplně. Dejte i pozor na provokatéry, obraťte se na antikonfliktní tým,“ zaznělo také z pódia.

„Jsme tady, abychom vzdorovali aroganci. Jsme tady proto, abychom vzdorovali. Jsme tady proto, abychom vzdorovali ‚narcisitickému režimu‘,“ zaznělo důrazně. Tento režim podle Milionu chvilek nesmí vydírat prezidenta. „Navíc to dělají s nosem nahoru tak moc, že by jím mohli prorvat nebesa,“ podotkl Minář.

Psali jsme:

„Babiš může Macinku odvolat,“ napovídal Kupka Schillerové. Přišla tvrdá reakce
Vyskočil k honu na Macinku: To je intrika Koláře. Pavel je v tom nevinně
Koudelka (Trikolora): Útlocitný generál a boj o prezidenta
Přistihli jsme Milion chvilek při podvodu, tvrdí Rajchl. Falešná jména? Přišla reakce

 

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

demonstrace , Pavel , protesty , motoristé , Macinka , Milion chvilek , Prezident Pavel , vyfírání

Váš názor? (Hlasovalo 5 čtenářů)

Stojíte za prezidentem Petrem Pavlem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Igor Červený byl položen dotaz

Nemyslíte, že tohle může být konec Motoristů?

Dobrý den, asi budete hájit Macinku, ale přesto se zeptám, zda vám jeho jednání s prezidentem včetně těch jeho SMS přijdou v pořádku? Nemyslíte, že vám celá ta kauza kolem jmenování Turka přerůstá přes hlavu a jen vás poškozuje? Nebo myslíte, že Vám přinese nějaké politické body?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 49 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Samozřejmě ať si protestují, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseBobyNo1 , 01.02.2026 16:00:00
ale zajímalo by mě, kde ty ovce byly, když Destroix zametala bitcoiny pod koberec a když mafie prorůstla kompletně do státní správy takovým způsobem, že soudci dokonce odmítli soudit některé kauzy. Když Bartoš totálně zpackal digitalizaci stavebního řízení. Když Fialová vladní mafie udržovala 20% inflaci. Když... Ále, kašlu na to.

|  17 |  0

Další články z rubriky

„Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla

15:38 „Tohle se nám ještě nestalo.“ Minář roztleskal demonstraci pro Pavla

„Máme toho dost! Máme toho dost!“ Plné Staroměstské náměstí v Praze hřmělo protestem proti Petru Mac…