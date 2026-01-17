„Tomu by věřil jen…“ Ruské „obrovské ztráty“ zpochybněny

17.01.2026 9:11 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Vojenský analytik Tyler Weaver na síti X zpochybnil tvrzení o masivních ruských ztrátách na Ukrajině s tím, že by po přepočtu odpovídaly intenzitě dlouhodobého obléhání Leningradu. Celý tento narativ označil za „tak absurdní, že je to doslova test IQ pro publikum“.

„Tomu by věřil jen…“ Ruské „obrovské ztráty“ zpochybněny
Foto: Repro Youtube
Popisek: Generální tajemník NATO Mark Rutte

Americký vojenský analytik Tyler Weaver na sociální síti X upozornil, že šéf NATO podle něj nekriticky přebírá ukrajinská tvrzení o ruských ztrátách: „Na začátku tohoto týdne Mark Rutte, civilní šéf NATO, bez ironie zopakoval oficiální ukrajinskou verzi, že ruská armáda na Ukrajině ztrácí každý měsíc 20 tisíc až 25 tisíc vojáků zabitých v boji. Myslím, že si lidé dostatečně neuvědomují, jak absurdní to tvrzení ve skutečnosti je,“ píše Weaver.

Popsal, proč podle něj tato čísla dlouhodobě nedávají smysl ani při hrubém přepočtu na denní ztráty: „Ukrajinci tvrdí – a tvrdí to konzistentně už téměř čtyři roky – že denně zabíjejí téměř tisíc ruských vojáků. Pokud bychom vzali Rutteho vyšší odhad 25 tisíc za měsíc, znamenalo by to 833 Rusů denně v třicetidenním měsíci.“

Tvrzení o současných ruských ztrátách se proto pokusil zasadit do historického kontextu. Připomněl, že i během jedné z nejkrvavějších bitev moderních dějin, o Stalingrad, činily ztráty Rudé armády přibližně 2400 vojáků denně, a to při celkovém nasazení zhruba jednoho milionu mužů. Tato historická data ukazují, jak extrémní a málo uvěřitelná jsou dnešní tvrzení o současných obrovských ztrátách na Ukrajině.

Jako vhodnější historické srovnání se současnou válkou na Ukrajině uvedl obléhání Leningradu. „Podívejme se nyní na bitvu, která byla svým charakterem možná podobnější probíhajícím bojům na Ukrajině. Během epického, více než dvouletého obléhání Leningradu utrpěla Rudá armáda přibližně 1,02 milionu trvalých ztrát v podobě zabitých, pohřešovaných a zajatých vojáků, a to během 871 dní,“ přibližuje Weaver.

Psali jsme:

Zároveň doplnil konkrétní přepočet denních ztrát a velikosti nasazených sil, aby ukázal měřítko tehdejších bojů: „To odpovídá zhruba 1170 trvalým ztrátám denně u sovětských sil bránících město, které v daném období čítaly přibližně jeden milion mužů,“ vojenský analytik.

Dále upozornil, že při přepočtu uváděných ruských ztrát na Ukrajině vychází podle ukrajinských tvrzení téměř totožná intenzita ztrát jako při obléhání Leningradu. Celková síla ruské armády nasazené na Ukrajině je podle obecně uváděných údajů v současnosti přibližně 700 tisíc vojáků. Při 833 zabitých denně a při mírném zaokrouhlení bychom podle ukrajinské propagandy dostali identický údaj 0,0012 ztráty na jednoho vojáka a den na Ukrajině – tedy stejnou „intenzitu“ ztrát, jakou utrpěla Rudá armáda během obléhání Leningradu, a to při podobné velikosti nasazených sil.

V závěru svého komentáře se vojenský analytik napsal: „Ukrajinci – a představitelé NATO na nejvyšších úrovních – s vážnou tváří tvrdí, že moderní ruské armádě, která má ve všech druzích zbraní rozhodující převahu nad ukrajinskými ozbrojenými silami, způsobují průběžně ztráty v podobném rozsahu, jaké wehrmacht působil vyčerpaným a hladovějícím jednotkám Rudé armády bránícím Leningrad, a zároveň zhruba v poloviční míře oproti tomu, co Rudá armáda utrpěla během katastrofální bitvy o Stalingrad.“

Svůj postoj ještě vyostřil, když otevřeně zpochybnil věrohodnost těchto tvrzení: „To je natolik absurdní, že je to doslova test IQ pro publikum. Jen idiot by těmto nesmyslům uvěřil,“ uzavřel Tyler Weaver.

 

Psali jsme:

Zdroje:

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

Diskuse obsahuje 13 příspěvků

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

My co sledujeme ruské i ukrajinské media víme že Rusko už nemá žádné letadla, tanky vojáky, tak proč nás pořád Fialovci a EU straší Ruskem? !!!, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseanaboca , 17.01.2026 10:07:46
Buď nám vědomě lžou a to celý západ a nejvíce bývalá vládní koalice, s vedením EU a NATO o tom, že nás Rusko napdne už je na hranicích atd, nebo jsou tak hloupí že nepochopili že ty zprávy vytváří především USA prostřednictvím ovládání medii.

|  7 |  0

