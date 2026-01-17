„Tomu by věřil jen…“ Ruské „obrovské ztráty“ zpochybněny

Americký vojenský analytik Tyler Weaver na sociální síti X upozornil, že šéf NATO podle něj nekriticky přebírá ukrajinská tvrzení o ruských ztrátách: „Na začátku tohoto týdne Mark Rutte, civilní šéf NATO, bez ironie zopakoval oficiální ukrajinskou verzi, že ruská armáda na Ukrajině ztrácí každý měsíc 20 tisíc až 25 tisíc vojáků zabitých v boji. Myslím, že si lidé dostatečně neuvědomují, jak absurdní to tvrzení ve skutečnosti je,“ píše Weaver.
Popsal, proč podle něj tato čísla dlouhodobě nedávají smysl ani při hrubém přepočtu na denní ztráty: „Ukrajinci tvrdí – a tvrdí to konzistentně už téměř čtyři roky – že denně zabíjejí téměř tisíc ruských vojáků. Pokud bychom vzali Rutteho vyšší odhad 25 tisíc za měsíc, znamenalo by to 833 Rusů denně v třicetidenním měsíci.“
Tvrzení o současných ruských ztrátách se proto pokusil zasadit do historického kontextu. Připomněl, že i během jedné z nejkrvavějších bitev moderních dějin, o Stalingrad, činily ztráty Rudé armády přibližně 2400 vojáků denně, a to při celkovém nasazení zhruba jednoho milionu mužů. Tato historická data ukazují, jak extrémní a málo uvěřitelná jsou dnešní tvrzení o současných obrovských ztrátách na Ukrajině.
Jako vhodnější historické srovnání se současnou válkou na Ukrajině uvedl obléhání Leningradu. „Podívejme se nyní na bitvu, která byla svým charakterem možná podobnější probíhajícím bojům na Ukrajině. Během epického, více než dvouletého obléhání Leningradu utrpěla Rudá armáda přibližně 1,02 milionu trvalých ztrát v podobě zabitých, pohřešovaných a zajatých vojáků, a to během 871 dní,“ přibližuje Weaver.
Zároveň doplnil konkrétní přepočet denních ztrát a velikosti nasazených sil, aby ukázal měřítko tehdejších bojů: „To odpovídá zhruba 1170 trvalým ztrátám denně u sovětských sil bránících město, které v daném období čítaly přibližně jeden milion mužů,“ vojenský analytik.
Dále upozornil, že při přepočtu uváděných ruských ztrát na Ukrajině vychází podle ukrajinských tvrzení téměř totožná intenzita ztrát jako při obléhání Leningradu. Celková síla ruské armády nasazené na Ukrajině je podle obecně uváděných údajů v současnosti přibližně 700 tisíc vojáků. Při 833 zabitých denně a při mírném zaokrouhlení bychom podle ukrajinské propagandy dostali identický údaj 0,0012 ztráty na jednoho vojáka a den na Ukrajině – tedy stejnou „intenzitu“ ztrát, jakou utrpěla Rudá armáda během obléhání Leningradu, a to při podobné velikosti nasazených sil.
V závěru svého komentáře se vojenský analytik napsal: „Ukrajinci – a představitelé NATO na nejvyšších úrovních – s vážnou tváří tvrdí, že moderní ruské armádě, která má ve všech druzích zbraní rozhodující převahu nad ukrajinskými ozbrojenými silami, způsobují průběžně ztráty v podobném rozsahu, jaké wehrmacht působil vyčerpaným a hladovějícím jednotkám Rudé armády bránícím Leningrad, a zároveň zhruba v poloviční míře oproti tomu, co Rudá armáda utrpěla během katastrofální bitvy o Stalingrad.“
Svůj postoj ještě vyostřil, když otevřeně zpochybnil věrohodnost těchto tvrzení: „To je natolik absurdní, že je to doslova test IQ pro publikum. Jen idiot by těmto nesmyslům uvěřil,“ uzavřel Tyler Weaver.
Earlier this week Mark Rutte, the civilian head of NATO, unironically parroted the official Ukrainian line that the Russian Army is losing 20,000 to 25,000 soldiers killed in action in Ukraine monthly.— Armchair Warlord (@ArmchairW) January 17, 2026
I don't think people appreciate just how absurd this claim actually is.??… pic.twitter.com/OfyfSehtBj
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.