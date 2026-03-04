Žádný strach. Válka Babiše se Seznamem zuří i po žalobě

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz prozradil dosavadní výsledky šetření za co Fialova vláda utrácela peníze daňových poplatníků. Stovky milionů korun podle jeho slov plynuly médiím, která potom o bývalé vládě psala hezky.
„Ještě to není hotové,“ říká Babiš k auditům. „Ale jen v Úřadě vlády to bylo asi 130 milionů korun, potom v souvislosti s digitalizací šlo zhruba o 360 milionů,“ popisuje předseda vlády pro ParlamentníListy.cz.
Kdo tyto peníze dostával? „Různá média, například Seznam Zprávy a Novinky. Fialova vláda stále dělala nějaké kampaně, třeba na očkování proti encefalitidě, ale nevím, jestli to vůbec někdo zaznamenal. Je normální dělat kampaň na něco zásadního, co je potřeba lidem sdělit, ale v míře, jak to bylo za Fialovy vlády, to je extrém,“ prozrazuje.
„Oni tím fakticky média financovali, respektive korumpovali. To stejné platí pro navýšení televizních a rozhlasových poplatků. Nejde o nic jiného, než o korupci ze strany minulé vlády a stávající opozice. Přitom přece původně slibovali, že koncesionářské poplatky zvyšovat nebudou,“ říká natvrdo Andrej Babiš.
Na Andreje Babiše přitom míří žaloba společnosti Seznam, který stojí za servery SZ a Novinky. Firma tvrdí, že na ni ze strany premiéra sílí útoky o tom, že majitel Seznamu optimalizuje daně a nezaplatila srážkovou daň. „Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Premiér Babiš řekl, že si za výroky, kvůli kterým na něj Seznam.cz podal žalobu, stojí. Tvrdí, že média majitele Seznamu Iva Lukačoviče dlouhodobě lžou a že to může kdykoliv dokázat,“ uvádí Seznam v tiskové zprávě.
ParlamentníListy.cz se zeptaly politiků napříč stranami, jak přístup bývalé vlády a informace, které k tomu premiér naší redakci řekl, chápou. A to i s ohledem na to, že firma Seznam zveřejnila zprávu o podání žaloby na předsedu vlády kvůli údajně sílícím útokům.
„Bylo by opravdu vážné, pokud by zde byl i jen stín podezření na pokus o právní pomstu panu premiérovi za vyjádření kritického názoru. A samozřejmě kampaně v médiích, které zadávala bývalá vláda, vyvolávají další vážné otazníky, kde je nutné znát podrobné odpovědi. Doufám, že se jich dočkáme,“ sdělil ParlamentnímListům.cz šéf sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček z hnutí ANO.
Podle senátorky Daniely Kovářové Fialova vláda jen vyhazovala peníze daňových poplatníků. „Všichni víme, že většina médií sloužila bývalé koalici ze svého horoucího přesvědčení a jistě to dělala i zadarmo,“ řekla senátorka.
„Babiš má absolutní pravdu. Náš mainstream v čele s Českou televizí a Seznamem se přeměnil z hlídacího psa demokracie na poslušně štěkajícího pudlíka zuřivě hájícího pětiopoziční politiky. Nevyváženost jejich práce není vysvětlitelná pouhým amatérismem a aktivismem. V mnoha případech už si jiné vysvětlení, než je finanční motivace, ani představit nelze. Reálným soupeřem naší vlády nejsou argumentačně a názorově neozbrojení politici pětiopozice, nýbrž zcela vychýlený mainstream prosazující pomatenou ideologii bruselských sociálních inženýrů,“ reagoval poslanec za SPD a šéf strany PRO Jindřich Rajchl.
Iluze o konání bývalé vlády si nedělá ani senátor a předseda Přísahy Robert Šlachta. „Pokud by se potvrdilo, že vláda zadávala médiím zbytečné kampaně za stovky milionů korun jen proto, aby si je zavázala, pak je to mimořádně vážná věc a musí se to okamžitě a důkladně vyšetřit. Jde o státní peníze, tedy o peníze nás všech. Ale upřímně řečeno, u Fialovy vlády by mě další podobná kauza nepřekvapila, když si vzpomeneme na bitcoin, dozimetr nebo kampeličku,“ uvedl Šlachta.
„Každý – kdo není slepý a hluchý – musel vidět zcela zjevný fakt, že média, jejich novináři a komentátoři zcela jasně stranili bývalé Fialově koalici. Nevím a neumím zhodnotit, jestli to bylo za peníze daňových poplatníků, nebo z ideologické zaslepenosti novinářů mediálních domů a jejich majitelů. Nejhůře to odneslo hnutí STAČILO!, které bylo doslova předmětem štvavé a manipulativní mediální kampaně. Dokonce do té míry, že jsme na tiskové konferenci museli vyzvat novináře a komentátory, ať vůči nám nešíří polopravdy, lži a předsudečnou nenávist. Jsem toho názoru, že novináři by už neměli být nazýváni hlídacími – ale prodejnými – psy demokracie. A to nevím, jestli jsem neurazila ta němá čtyřnohá stvoření,“ konstatuje europoslankyně za KSČM Kateřina Konečná.
Média, která nepřiznají, komu straní, jsou podle senátora Zdeňka Hraby zbabělá a klamou své čtenáře, tedy spotřebitele. „Bohužel neznám detaily, ale myslím si, že by české mediální scéně určitě prospělo to, co známe třeba z Británie, kde každé médium hezky transparentně přizná, komu fandí nebo s kým má podle premiéra dokonce obchodní vazby. Já asi ani nemám tak problém s tím, když médium někomu straní, ale je důležité, aby to veřejně přiznali. Pokud je někdo zbabělec, nepřizná to a prezentuje se jako objektivní médium, jde o klamání spotřebitele,“ odpověděl senátor.
Jak celou věc vidí poslanec SPD Tomáš Doležal? „Jako nehorázné vyhazování veřejných peněz. Dokonce bez ohledu na to, kterým médiím ty peníze šly. Vláda ani žádné jiné veřejné instituce by neměly posílat peníze daňových poplatníků soukromým subjektům, zejména ne médiím na vlastní sebepropagaci. Žádné veřejné peníze soukromým subjektům, pokud nejde o činnosti ve veřejném zájmu a o zajišťování veřejných služeb,“ míní Doležal.
„Objem mediálních kampaní vyrostl od doby covidu a minulá vláda v rozdávání peněz médiím pokračovala zcela nestandardně i přesto, že nebyla tak mimořádná situace. Dělala to mazaně přes mediální agentury, takže nelze tak snadno dohledat v monitoringu státní pokladny, kam přesně to šlo, ale už to, co dohledat lze, mluví jasně. Třešničkou na dortu je smlouva prezidentské kanceláře se Seznamem v objemu milionů korun,“ sděluje poslanec za SPD a šéf Svobodných Libor Vondráček.
