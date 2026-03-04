Děti na objednávku? Díra v zákoně by měla zmizet

Národní centrála proti organizovanému zločinu vyšetřovala v posledních letech kauzu pojmenovanou pracovně jako Španěl. Příběh turisty, jemuž v bytě pronajatém přes Airbnb najednou znenadání přibylo miminko, přivedl detektivy k rozsáhlému systému ukrajinské reprodukční kliniky, která využívala Prahu jako vhodné místo pro porody dětí, které si u náhradních matek z východní Evropy či Asie objednali single muži nebo homosexuální páry. Matky byly přivezeny do Prahy, kde se o ně staral tým několika desítek lidí včetně člověka proškoleného na jednání s českými úřady, hned po porodu jim bylo dítě odebráno a s otcem, zapsaným do rodného listu, novorozenec odletěl neznámo kam.
Čeští detektivové zdokumentovali celkem tři desítky případů. Ženy z chudých poměrů si podle článku Seznam Zpráv v roce 2022 měly přijít za odnošení dítěte na deset tisíc dolarů. Lékař Alexander Feskov z ukrajinského Charkova, prezentující se jako mezinárodní kapacita na umělé oplodnění, čelil už před válkou na Ukrajině vyšetřování, při němž bylo pozatýkáno šest lidí v souvislosti s aktivitami, které poskytováním náhradního mateřství měly fakticky krýt obchod s lidmi. Přijít si tím měli na 1,2 milionu eur.
Ve zprávě o vyšetřování na webu ukrajinského ministerstva bylo uvedeno, že ženy odjely rodit miminka do Česka, kde byly následně přinuceny se vzdát rodičovských práv ve prospěch cizinců, uvedených v rodném listě v kolonce otec.
Po začátku války doktor Feskov přesunul sídlo kliniky z Charkova do Kyjeva, ale na webu dál nabízel katalog, ve kterém si mohou zákazníci definovat, jaké dítě by si přáli. Problémem není rasa, barva pleti, odstín vlasů, dokonce ani dvojčata s rozdílným pohlavím. V Česku měl s manželkou založenou firmu, která nevyvíjí žádnou dohledatelnou činnost a sídlo má v činžáku v Nuslích.
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Anketa
Co říkáte na chování Petra Macinky?
Na Ukrajině je reprodukční byznys celkem rozšířen. Mluví se o tom, že země ovládá až čtvrtinu světového trhu.
V roce 2023 vysílala Česká televize v pořadu Události reportáž s majitelem jiné z těchto klinik. Pan Albert Točilovskij, provozovatel firmy BioTexCom, se redaktorce Darje Stomatové pochlubil, že firma poskytuje služby náhradního mateřství v přepočtu za milion až milion šest set tisíc korun. A postěžoval si, že po začátku války musejí platit ženám více, místo dosavadních deseti tisíc dolarů až 27 tisíc.
Přesto ale do kamery spokojeně poznamenal, že „možná to bude znít odvážně, ale surogátní matky ze zahraničí by se mohly stát hnacím motorem ukrajinské ekonomiky“.
„Představa, že by nějaký stát nejenže povoloval surogátní mateřství za úplatu, ale dokonce považoval takový byznys za podstatnou součást své ekonomiky, je mimo jakékoli myslitelné mantinely a etiku. Něco takového by v jakékoli západní zemi nebylo možné,“ řekl k tomu tehdy ParlamentnímListům.cz právník Pavel Hasenkopf, expert na mezinárodní právo.
Téma se dostalo i do Parlamentu, když jej zmínil poslanec SPD Jan Síla v rámci debaty o „manželství pro všechny“. Následně byl pozván do pořadu Události, komentáře, kde čelil herečnce Anně Geislerové a senátoru Marku Hilšerovi, kteří se posmívali jeho tvrzení o obchodu s dětmi. „Když chybí argumenty, tak se prostě lidi straší, straší se tím, jaké se budou děti kupovat a tak dále,“ pravil mimo jiné senátor Hilšer, diplomovaný lékař.
Síla přitom citoval závěry z vyšetřování NCOZ, které skutečně rozkrylo obchodní model mezi Ukrajinou a Prahou. Důvod, proč ukrajinská klinika organizovala složitý převoz náhradních matek k nám, byl prostý a v rozhovoru pro Český rozhlas ho vysvětlil šéf centrály Jiří Mazánek.
„Na Ukrajině za určitých podmínek není nelegální náhradní mateřství. Žadatelský pár musí být heterosexuální, musí být manželé, nemůže mít děti a je schopný to prokázat. Avšak v tomto případě byli žadatelé single či homosexuální muži, a podmínky tedy nesplňovali, proto klinika provedla umělé oplodnění náhradní matky a v posledním stadiu její gravidity zorganizovala její vycestování na území Česka za účelem sepsání zápisu o určení otcovství k dosud nenarozenému dítěti před příslušným matričním úřadem,“ vysvětloval.
Zatímco na Ukrajině, stejně jako v mnoha jiných zemích, bylo náhradní mateřství omezeno jen na vybrané případy, v Česku právní úprava chyběla a v této právní mezeře byznys fungoval.
„Není tady nelegální, aby přišla dvojice před naši matriku a řekla, že daný muž je otec, žena tady následně porodila dítě a nechali si ho zapsat do rodného listu. Zaměstnanci matriky nemohou zkoumat, zda se skutečně jedná o pár či se jedná pouze o účelové prohlášení či zda je daný muž skutečně otec, či nikoli. Po narození dítěte pak podepsala matka sadu dokumentů, v níž se vzdává práv k dítěti a uděluje souhlas s jeho přestěhováním do země otce a současně udělila muži plnou moc,“ popisoval plukovník Mazánek.
Zdokumentované případy čeští kriminalisté stíhali podle paragrafu podvodu.
„Podvodné jednání zde mimo jiné spočívá v tom, že tvrdí, že jsou oba rodiče dítěte a budou ho společně vychovávat. To je ten podvod, protože víme, že matka odcestuje zpátky na Ukrajinu, o dítě se nestará, a dokonce je překvapená, že je zapsaná v rodném listě jako matka. V tomto případě se navíc nejednalo o manžele, ale často o single muže nebo homosexuální páry, jen výjimečně to byly manželské páry. Stěžejní problém je ale v tom, že to bylo celé za úplatu. Muž přijel na Ukrajinu, postupně zaplatil 60 až 70 tisíc eur a za rok přiletěl do Česka, kde si vyzvedl hotové miminko, které si zlegalizoval. U nás není přípustné, aby dítě bylo komoditou, aby bylo za peníze,“ vysvětloval plukovník Mazánek.
Surogátní mateřství je všeobecně vnímáno jako přátelská výpomoc kamarádům, kteří touží po miminku, ale z nějakých zdravotních důvodů nejsou schopni dovést jej až k úspěšnému porodu. V tomto směru biotechnologický fenomén proslavil na přelomu tisíciletí americký televizní seriál Přátelé, kde jedna z hlavních hrdinek takto odnosila trojčata svému bratrovi.
V Česku se o tématu hovořilo zejména v souvislosti se dvěma politiky. Bývalým předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem, který si osvojil dceru Medu, a podnikatel a krajský politik z Ústeckého kraje Martin Hausenblas, který otevřeně hovořil o tom, jak si s přítelem nechalu dítě odnosit od ženy z USA a na rovinu přiznal, že si ji vybírali podle toho, jakého potomka si vysnili.
Kromě případů, které probíhají konsensuálně a transparentně, se ale náhradní mateřství stalo byznysem, kde se začíná počítat od desítek tisíc dolarů.
„Náhradnímu mateřství se věnuji déle než deset let. Dávno je jasné, že tu nejde o altruistickou pomoc neplodnému páru, ale především o byznys s dětmi, v němž se točí spousta peněz,“ říká pro ParlamentníListy.cz senátorka a bývalá ministryně spravedlnosti Daniela Kovářová.
Ta se s tímto fenoménem setkala v rámci své praxe rodinné advokátky. Když se v roce 2009 stala ve Fischerově vládě ministryní spravedlnosti, chtěla připravit právní jeho právní regulaci, ale bylo to podle jejích slov odmítnuto s vysvětlením, že kvůli pár případům ročně není třeba psát zákon.
„Uspořádala jsem na toto téma diskusi, vydala sborník a sleduji i trestní kauzy, které jsou s náhradním mateřstvím spojeny. Vidím i tragickou situaci v zemích, které náhradní mateřství dovolují, a zneužívání mladých žen v nouzi. Jsem přesvědčena, že ideální cestou je tento obchod s dětmi a s orgány úplně zakázat,“ říká pro ParlamentníListy.cz senátorka.
Úplný zákaz je doposud v nedohlednu, ale do Poslanecké sněmovny má na březnovém jednání přijít novela trestního zákoníku, která zneužití náhradního mateřství jednoznačně podřazuje pod skutkovou podstatu obchodování s lidmi.
Paragraf 168 doposud postihuje kořistění ze sexuálního zneužívání, odběru orgánů či nucených prací a v základní sazbě trestá dvěma až deseti lety, v krajním případě až osmnácti lety vězení.
Agendy se dotýká i navazující paragraf 169, Svěření dítěte do moci jiného. Novela ale řeší případy zneužítí náhradního mateřství prostřednictvím paragrafu o obchodování s lidmi.
Novým legislativním návrhem má být výčet skutkových podstat v druhém odstavci paragrafu 168. rozšířen o body h) až j), trestajících pachatele, který přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje, přijme nebo vydá dítě či jinou osobu násilím, lstí či únosem k „k otěhotnění s následným odebráním narozeného dítěte nebo jeho přenecháním jiné osobě“ (písmeno h), nebo k „osvojení za účelem vykořisťování“ (písmeno i), nebo k „uzavření manželství nebo obdobného trvalého svazku dvou osob za účelem vykořisťování,“ (písmeno j).
Podle důvodové zprávy je jedním z důvodů novely také implementace unijní legislativy o boji proti obchodu s lidmi.
Česká úprava jde rozsahem přes evropskou směrnici v tom, že úprava neomezuje pouze na vykořisťování prostřednictvím nezákonné adopce, ale kriminalizuje osvojení obecně, pokud je činěno za účelem vykořisťování. Důvodem je, že k vykořisťování podle zákonodárce může dojít i v případě, že proces osvojení proběhl řádně a dle zákonných podmínek.
„Obchodování s lidmi, často označované za moderní formu otroctví, představuje jedno z nejzávažnějších porušení základních lidských práv a rovněž jednu z nejvýnosnějších forem organizované trestné činnosti,“ píše se v textu.
Jak uváděla i zpráva ministerstva vnitra v roce 2023, „Česká republika je, co se této vysoce závažné kriminality týče, zemí cílovou (oběťmi jsou občané např. Rumunska, Bulharska, Mongolska, Filipín nebo Ukrajiny), tranzitní i zdrojovou (především pro Velkou Británii a Irsko)“. „Tyto formy jednání je sice dnes možné kvalifikovat jako trestný čin obchodování s lidmi, avšak „pouze“ v rámci naplnění obecného znaku „jiné formy vykořisťování“ podle § 168 odst. 1 písm. e), resp. Podle § 168 odst. 2 písm. e) trestního zákoníku. Takováto situace není příliš vhodná, vzhledem k výskytu těchto forem vykořisťování v praxi,“ vysvětluje zákonodárce.
Podle legislativců je možné zavést do trestního zákoníku pojem náhradního mateřství i přesto, že v rámci občanského práva doposud definice chybí.
„Již dříve Ministerstvo spravedlnosti přistoupilo k vypracování analýzy institutu náhradního mateřství (vzaté na vědomí usnesením vlády České republiky č. 554 ze dne 21. srpna 2024), z níž mimo jiné vyplývá, že budoucí právní úprava náhradního mateřství by měla vycházet z tzv. altruistického principu (tedy, že náhradní matce nelze za odnošení, porod a předání dítěte poskytnout odměnu) a zákonná by byla toliko forma gestationálního náhradního mateřství (případy, kdy k oplodnění náhradní matky nesmí být použita její vlastní vajíčka a zároveň musí být použity zárodečné buňky alespoň jednoho ze zamýšlených rodičů). Naproti tomu trestná činnost spočívající v obchodování s ženami, kdy tyto jsou vykořisťovány prostřednictvím institutu náhradního mateřství, může zahrnovat mnohem širší spektrum situací,“ vysvětluje důvodová zpráva.
Jako příklad takové situace je uváděno, když žena bude donucena k tzv. tradičnímu modelu náhradního mateřství, tedy poskytne své vlastní vajíčko a bude geneticky spřízněná s dítětem, které porodí, nebo situace, kdy se bude sice jednat zdánlivě o altruistickou formu náhradního mateřství (bez odměny), ale žena k němu bude donucena vnějšími okolnostmi, resp. bude vůči ní užito prostředků ovlivňujících či eliminujících její svobodné rozhodování. Včetně například silného nátlaku v rodině.
Návrh vypracovaný ministerstvem spravedlnosti po kladném stanovisku legislativní rady vlády schválila vláda na svém zasedání 9. února. V Ústavně právním výboru je jeho zpravodajem lidovec Václav Pláteník. S ohledem na to, že podstatná část legislativních příprav proběhla za minulé vlády se dá očekávat, že by zde mohla být shoda napříč koaličně- opozičním rozdělením.
Senátorka Daniela Kovářová s řešením ve zpracované legislativě souhlasí. „Jde-li o novelu trestního zákoníku, ráda podpořím takový nebo jakýkoli jiný krok tímto směrem,“ uvádí. Obecně podle ní platí, že každé omezení lze obcházet, ale měli bychom tuto oblast maximálně ztížit.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.