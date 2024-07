Americký velvyslanec David Pressman v Maďarsku napadá Viktora Orbána, maďarského premiéra. Velvyslancovi se nelíbí jeho způsob domluvy na míru s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Premiéra se zastává Balász Orbán, vedoucí premiérovy kanceláře.

Pressman tvrdí, že nynější setkání Orbána s Putinem v Moskvě je stejně tak „hloupé“, jako jejich setkání v říjnu v Číně, a platí to prý i pro devět cest jeho ministra zahraničí do Ruska od doby, kdy Putin napadl Ukrajinu. Orbán prý není mírotvorcem, dokud netrvá vůči Putinovi na tom, aby ukončil svou brutální válku za podmínek, které respektují suverenitu a územní celistvost Ukrajiny. „Jde o zisk a je to obrovská medvědí služba pro Maďary a pro vztah Maďarska s jeho spojenci,“ říká Pressman. Podle něj se Orbán rozhodl stát po boku „strašlivého muže“, jehož síly jsou zodpovědné za „zločiny proti lidskosti“ na Ukrajině. „Zatímco Rusko útočí na ukrajinské civilisty, Maďarsko prosí o obchodní dohody,“ vyjevil velvyslanec USA Pressman.

Maďarského premiéra se zastává politik Balász Orbán slovy: „Podívejme se, kdo tu teď mluví o suverenitě! Otevírání a obnovování komunikačních kanálů se říká diplomacie. Velvyslanec by to jistě měl vědět. Navíc mír je největším ‚ziskem‘ nejen pro Maďarsko – ale pro celou Evropu.“

