„Transparentní“ Ondráčka, když mu nevyšla sněmovna s Minářem: Sejmout vládu. Babiš je pološílený, škodí každý den

Projekt Lidé PRO končí, nezískalo od lidí dostatečnou podporu v podobě půl milionu podpisů, které si kladlo jako podmínku pro vstup do podzimních voleb. „Já vnímám hlubokou krizi naší politiky, proto jsme do toho šli. Měl jsem ambici přitáhnout do politiky nové lidi, ale je to panoptikum, do kterého se lidem moc nechce,“ uvedl Ondráčka.

„Lidé vidí, že sedět ve Sněmovně, vedle Volného a nějakých takových prvoků, je prostě za trest,“ poznamenal na adresu nezařazeného poslance, který v prostorách Poslanecké sněmovny odmítá nosit roušku.

Sehnat lidi se tak začalo jevit jako nepřekročitelný problém. „Drtivá většina lidí do toho nechce dát ten svůj ksicht. Oslovil jsem lidi, měli své projekty. Nebo chtěli počkat, až se hnutí rozjede a pak se zapojit,“ pokračoval Ondráčka, podle kterého se vlnu veřejné podpory nepodařilo zvednout i proto, že nemohli lidi v době pandemie oslovovat osobním setkáním v rámci kontaktní kampaně.

„Dali jsme si na začátku až přehnaně ambiciózní cíle s těmi podpisy. Nasbírali jsme 40 tisíc podpisů, není to málo, ale ambice byly větší. Usoudili jsme, že to nemá smysl a ukončili to,“ sdělil Ondráčka.

„Od začátku byla naše chyba, že jsme ten projekt komunikačně postavili pouze na Mikulášovi Minářovi, protože tam byl tým lidí, který se měl nabalovat. Ve chvíli, kdy se pak rozhodl, že nechce pokračovat, nemělo smysl tu značku držet,“ pokračoval. „Mikuláš vidí svět černobíle a nechtěl kývnout na přenastavení strategie Lidé PRO, i když se politická situace rychle mění,“ doplnil.

Jedním dechem Ondráčka dodal, že sám i se zbytkem týmu lidí z Lidé PRO nechce úplně zmizet z politické scény. „Přiznávám, byl to neúspěch. Ve veřejném prostoru se ale chceme udržet. Já chci dělat to, co do teď, tedy přispět k tomu, aby se věci měnily, vidím je strašně kriticky,“ doplnil.

S dalšími lidmi z hnutí tak uvažuje nad vznikem nového subjektu, který by se vyvaroval chyb, které udělalo Lidé PRO. „Chci pokračovat v politickém angažmá. Náš stát funguje tak, že se de facto rozpadá. Možná to nestihneme do těchto voleb, ale třeba do těch příštích,“ řekl, že získanou podporu chtěli rozhodně využít a potenciální voliče dál oslovovat.

„Jakkoli jsem nebo nejsem zklamaný, že to nedopadlo, byla to užitečná zkušenost. Mám pocit, že pokud ty lidi, co nám vyjadřovali podporu a jim podobné, neoslovíme my, tak je osloví nějací šílenci,“ dodal Ondráčka.

Nyní čeká, že bude opozice spolupracovat v boji proti Babišovi. „Opozice by měla sejmout vládu Andreje Babiše, je pološílený a každý den škodí,“ konstatoval Ondráčka, podle kterého Lidé PRO sice končí, ale podpoří alespoň jiné opoziční demokratické strany.

I tak je podle něj však potřeba se k opozici vyjadřovat kriticky, jinak tu hrozí „drahošovský scénář“. „Znamenalo by to, že se všichni bojí kritizovat hlavního favorita, přestože vidí jeho chyby,“ přiblížil. Od opozice očekává, že přijde s detailním programem, co bude dělat po volbách a jak se vyrovná se situací poloprázdné pokladny, rozvráceného státu a nefunkčních institucí.

Hlavní tvář končícího hnutí Lidé PRO David Ondráčka neskrýval obavy z toho, že po volbách nastane nestabilní politická situace. Vláda, která vznikne, se může „do roka a do dne“ rozpadnout, podobně jako na Slovensku, hlavně kvůli animozitám mezi jednotlivými opozičními stranami. Měl by podle něj vzniknout třetí blok, tentokrát středolevý, který by s nimi soupeřil.

