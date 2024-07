„Transparentní výběrko na granáty.“ Fanoušci vlády si ťukají na čelo, co to Peksa vypustil

„A na ty granáty samozřejmě bylo výběrko, které v žádném případě nebylo nikomu ušito na míru, vyhodnotila ho nezávislá komise na základě objektivních kritérií a veškerá dokumentace je transparentně online. Mohl bych poprosit o link na tu dokumentaci? Nestíhám to dohledávat. Neříkám nic, jenom že v rámci té muniční iniciativy se pracovalo s penězmi i jiných států než jen Česka. Bylo by takový mezinárodněpoliticky blbý, kdyby to snad vypadalo, že to někdo vytuneloval,“ uvedl v reakci na zjištění Deníku N Mikuláš Peksa.

„Pozoruhodnost. Přitom ohledně muniční iniciativy skvělé uvádění různých předsudků, dezinformací a pochyb na pravu míru se dá najít jen o klik vedle. Doporučuju,“ sdílel Peksův tweet s tímto komentářem ředitel Deníku N Ján Simkanič.

„Poznal jsem za svůj život hodně lidí, kteří měli problém srovnat se s koncem v politice a nutností najít si najednou normální práci, ale tenhle člověk, to je skutečně unikát,“ zkonstatoval někdejší ministr financí Ivan Pilip na účet Mikuláše Peksy.

„Tohle je debilní i na Peksu. Fakt jsme se vyhnuli kulce jeho nezvolením. U Pirátů by se měli místo na Ferjenčíka zaměřit na tyhle myslitele,“ dodal člen TOP 09 Nicolas Andrejič.

„Zdravím, Ivane Bartoši, Olgo Richterová a Jane Lipavský. Kdybyste nemohli ve volebním štábu přijít na to proč, tak přesně proto. Spousta voličů, kteří chtějí, aby byl stát transparentní, by vás určitě volila, ale nikdo nechce riskovat, že mu budou zemi řídit Marťani,“ zkonstatoval také politický komentátor Petros Michopulos.

Jana Lipavského v obdobném duchu vyzval i Matěj Hlavatý z hnutí STAN. „Honzo, já vás prosím, domluvte kolegovi, ať vám nedělá ostudu. Kazí vám práci, kterou děláte dobře. Tohle bych čekal možná od ANO, ale ne od Piráta,“ napsal.

Přímo Peksovi pak napsal toto: „Nechcete přestat dělat Pirátům ostudu? Tohle je blbý i na vás.“

