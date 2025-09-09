„Třicet žalob. Třicet zamítnutí.“ Mimořádné vystoupení hnutí Stačilo!

„Hnutí Stačilo sílí. Všechny průzkumy zveřejněné v poslední době se shodují na tom, že hlas pro hnutí Stačilo rozhodně nepropadne,“ uvedl v úvodu Roman Roun. Zmínil, že úspěch formace se údajně snaží někteří političtí konkurenti zvrátit za každou cenu. „Je přinejmenším překvapivé, že strany, které se odvolávají na Václava Havla jako zásadního politika prosazujícího principy demokratické společnosti, zapomínají na to, že to byl Havel, který vyzýval k politické pluralitě,“ dodal.
Podle předsedy hnutí Daniela Sterzika všechny soudní spory dopadly v jejich prospěch. „Hnutí Stačilo během uplynulých měsíců čelilo třiceti soudním sporům. Třicetkrát jsme byli napadeni, třicetkrát soudy rozhodly v náš prospěch. Ani jedna žaloba neuspěla, všechna rozhodnutí jsou pravomocná,“ uvedl. Zároveň odmítl, že by se hnutí snažilo oklamat voliče nebo porušovalo zákon. „Soudy přitom neřekly jen prosté: žaloba se zamítá. Například Krajský soud v Ostravě uvedl: 'Ve vztahu k voličům pak postupuje Hnutí Stačilo transparentně, když nijak neskrývá podporu jiných stran ani jejich kandidáty. Volič nemůže být zmaten v tom, koho volí, neboť je zcela zřejmé, že volí hnutí Stačilo',“ citoval Sterzik přímo z rozsudku.
Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na tiskové konferenci upozornil na údajné aktivity armády, které podle jeho slov mohou zasahovat do politické soutěže. Mimo jiné zmínil tzv. materiál „Volby 2025“ a operaci „Karel“, ve které se podle jeho tvrzení shromažďovaly informace o politických stranách, včetně hnutí Stačilo. „Tohle je vážné narušení… procedury voleb, pokud se armáda takto angažuje,“ uvedl. Zaorálek zmínil i další případy, které podle něj ukazují na zneužívání státní moci ve prospěch vládních stran, a kritizoval vedení Ministerstva obrany.
V závěru tiskové konference Roman Roun poděkoval dobrovolníkům a podporovatelům. „Úporná snaha provládních stran a jejich příznivců zastavit hnutí Stačilo je neskutečná. Nejde tady jen o poškozování reklamních ploch nebo verbální i fyzické útoky na naše příznivce. Byly nám také například útokem zablokovány na půl dne webové stránky,“ uvedl. Oznámil rovněž, že za osm dní hnutí zveřejní svůj volební program.
autor: Jan Procházka