„Trumpa vysílat nebudeme!“ A teď trpí. Vyhrál a už brutálně jede dál

„Upřednostnily propagandu před žurnalistikou,“ řekl vedoucí katedry politiky, cenzury a svobody projevu na Austinské univerzitě o určitých amerických vysílacích stanicích. Bývalý prezident Spojených států amerických Donald Trump s 51 % vyhrál v republikánském prezidentském souboji v Iowě. Jeho vítěznou řeč pak některé stanice odmítly v plném rozsahu vysílat. Moderátorka MSNBC uvedla, že televize sama uzná za vhodné, pokud by Trump řekl něco důležitého, ale nebude vysílat nepravdivé informace. CNN ho nechala v televizi běžet 10 minut, poté začal přes Trumpa mluvit moderátor. Televize za to sklízí kritiku. Trump se mezitím přesunul do New Hampshire, kde přednesl silný projev.

reklama

V Iowě ve Spojených státech amerických voliči jako první vybírali, koho nominují do listopadových prezidentských voleb. Mezi republikány vyhrál bývalý prezident Donald Trump. Podle údajů ze vstupního průzkumu Trump získal podporu převážně věřících a velmi konzervativních voličů.

Trump skončil s 51 procenty voličských hlasů, když bylo spočítáno 99 procent hlasů. Na druhém místě se s 21 procenty umístil guvernér Floridy Ron DeSantins a na třetím místě skončila bývalá velvyslankyně Spojených států při OSN, Nikki Haleyová s 19 procenty.

Bývalý prezident Trump po sečtení hlasů na večírku své kampaně v Des Moines řekl, že je čas, aby se Američané všech politických směrů „spojili“. „Spojíme se, stane se to brzy,“ řekl v Iowě.

Poblahopřál k úspěchů také Halyeové i DeSantisovi. Viveka Ramaswamyho pochválil za to, že odvedl „zatraceně dobrou práci“.

Anketa Máme se připravovat na válku? Ano 9% Ne 88% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 7492 lidí

Podnikatel Vivek Ramaswamy v pondělí poté, co se v Iowě umístil čtvrtý s 8 procenty voličských hlasů, svou kandidaturu na republikánského prezidenta v roce 2024 ukončil a podpořil Trumpa.

Chvíli poté nazval současného prezidenta Spojených států amerických tím „nejhorším prezidentem“. „Nechci být na našeho prezidenta zlý. Ale on je tím nejhorším prezidentem, kterého jsme kdy v historii naší země měli. Ničí naši zemi,“ prohlásil Trump. Ve své vítězné řeči se dále zabýval nelegální migrací.

Ne všechny americké stanice se nicméně shodly na tom, zda a v jakém rozsahu je vhodné Trumpovu řeč vysílat.

„Propaganda, ne žurnalistika“

Moderátorka amerického zpravodajského vysílání MSNBC Rachel Maddowová řekla, že stanice bude sledovat, co Trump říká a kdyžtak dá divákům vědět. „V tuto chvíli večer předpokládaný vítěz voleb v Iowě právě začal pronášet svůj vítězný projev,“ řekla Maddowová ve vysílání. „Budeme sledovat, co se bude dít. Dáme vám vědět, jestli se v tomto projevu objeví nějaké novinky, jestli tam bude něco pozoruhodného, něco podstatného a důležitého.“

Následně vysvětlila, že důvod, proč stanice nebude vysílat celou Trumpovu řeč, není ze zlomyslnosti. „Není to snadné rozhodnutí, ale vědomé vysílání nepravdivých informací nás jako zpravodajskou organizaci něco stojí. A to je základní pravdou naší činnosti a toho, kdo jsme,“ řekla.

Fotogalerie: - Střípky z politiky

Společnost CNN odvysílala z řeči 10 minut z celkových 27 minut. Poté ji se svou analýzou přerušil moderátor Jake Tapper, který začal mluvit přes Trumpův hlas. „Tady je právě teď, slyšíte ho, jak opakuje svou protiimigrantskou rétoriku,“ přerušil po deseti minutách Trumpa moderátor CNN.

Michael Shellenberger, vedoucí katedry politiky, cenzury a svobody projevu na Austinské univerzitě na sociální síti X řekl, že MCNBC a CNN při informování o Trumpově vítězství v Iowě „upřednostnily propagandu před žurnalistikou“.

CNN and MSNBC wouldn’t air Trump’s victory speech and instead are running this, pure, cliched propaganda.



CNN and MSNBC news executives made a terrible decision tonight. They embraced propaganda over journalism. pic.twitter.com/g8B9KnBpGA — Michael Shellenberger (@shellenberger) January 16, 2024

Trump: Tvrdé tresty pro zločince

Poté, co Trump na začátku řeči poděkoval i členům své rodiny, pokračoval se svým projevem o tom, jak by se republikáni i demokraté měli spojit a vyřešit světové problémy. „Bylo by tak hezké, kdybychom se mohli sejít a urovnat svět, vyřešit problémy a urovnat všechnu tu smrt a zkázu, které jsme svědky, která tu prakticky nikdy nebyla. Je to prostě tak důležité. A chci, aby to bylo velmi důležitou součástí našeho poselství. Spojíme se. A také se to brzy stane,“ sdělil světu Trump.

Po zdvořilostních projevech se Trump rozohnil nad nelegálními imigranty a slíbil potírání kriminality, pokud zvítězí nad Joem Bidenem. „Musíme zastavit zločin, znovu vybudovat naše města a hlavně Washington.“

„Uzavřeme hranice. Protože právě teď zde máme invazi milionů lidí, kteří sem přicházejí. Nedokážu si představit, proč si myslí, že je to dobře. Je to velice špatné,“ řekl a dodal, že přijímání tolika lidí je přímo strašné pro Spojené státy a navíc neudržitelné. „Přicházejí sem z věznic a ze zemí, o kterých jste možná nikdy neslyšeli, přicházejí z psychiatrických léčeben. Přichází sem i mnoho teroristů,“ zdůraznil. Slíbil „deportace, jaké jsme v této zemi už dlouho neviděli“.

Fotogalerie: - Vystrčil a spol. -pocta Palachovi

Dále vyzval i k „neuvěřitelně tvrdým trestům“ pro lidi, kteří v USA spáchají masovou střelbu. „Na zločince hodlám velmi tvrdě došlápnout,“ upozornil.

Slovo dodal i k válce na Ukrajině, když zopakoval, že za jeho vlády by Rusko Ukrajinu nenapadlo. „Putin a já, vycházíme spolu dobře,“ řekl s tím, že to je dobrá věc a ne špatná.

Na adresu médií Trump dodal, že pokud by nešířila „fake news“, bylo by vyřešeno 99 procent problémů Spojených států amerických.

„Naše země umírá“

V úterý, den po Trumpově vítězství v Iowě, Trump a jeho republikánští kandidáti zahájili týdenní kampaň před nominačním kláním v New Hampshire. Primárky se zde budou konat 23. února.

„Opravdu se musíme vrátit k porážce Bidena s demokraty, a neztrácet mnoho času s těmito dvěma,“ řekl Trump o Haleyové a DeSantisovi davu příznivců v Atkinsonu ve státě New Hampshire. Tato jeho řeč trvala necelou hodinu.

Fotogalerie: - Protest zemědělců v Chomutově

„Naše země umírá. ... A já před vámi dnes stojím jako jediný kandidát, který je schopen Ameriku zachránit,“ prohlásil Trump a vyzval lidi k hlasování.

Prý z důvodu svého náskoku podle průzkumů veřejného mínění se Trump odmítl účastnit předvolebních debat se svými straníky. Haleyová dnes sdělila, že se debat také nezúčastní, což přimělo ABC News zrušit plánovanou debatu, které se Haleyová s DeSantisem měla účastnit.

„Naším záměrem bylo uspořádat debatu po volebním shromáždění v Iowě, ale vždy jsme věděli, že to bude záviset na kandidátech a výsledku voleb,“ uvedl v prohlášení mluvčí ABC News. „V důsledku toho sice bude naše rozsáhlé volební zpravodajství pokračovat, ale ABC News a WMUR-TV nebudou pokračovat ve čtvrteční debatě o republikánských prezidentských primárkách v New Hampshire.“

Psali jsme: Nejsou dotace, lidi nekupují soláry. Nevadí, drahá elektřina to spraví 11. září, vražda Kennedyho a střelba na pražské fakultě. Zdeněk Zbořil temně Koudelka (Trikolora): Útok USA v Jemenu bez arabské účasti je neúspěch Nový ruský cíl na Ukrajině. Šándor ví, kde udeří. Bude to vážné

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama