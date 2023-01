„Ty budeš VYSET, ty krávo!“ Trochu jiná předvolební debata. Čvančarové vyhrožovali. Posměch Nerudové

reklama

Čvančarová hned na začátku vyjádřila přání, aby diskutovali lidsky a obyčejně. A dodala, že si ostatních hostů hluboce váží za jejich člověčenství, rozhled, moudrost a za jejich myšlenkové pochody, které se prý rozbíhají „do hlubokého a širokého kontextu tématu“. Marhoul doplnil, že jejich debata „nesmí být jako v televizi“.

Marhoul přidal myšlenku Madeleine Albrightové, že i každý liberál má v sobě malou naději, že se najde nějaký mesiáš, který za něho problémy vyřeší. Drábová ještě doplnila, že 40 let komunismu lidi učilo, že se nemají starat, že se postará stát. „Je to v nás pořád. Ne ve všech, ale v každém trochu,“ tvrdí.

Čvančarová má za to, že se dnes lidé zajímají více. Bývalý předseda TOP 09 v to jen doufal. Dle něho lidé vnímají volby jako show. A když show není zábavná, tak přepnou. Marhoul ovšem namítl, že prezidentské volby měly vždy nejvyšší účast.

Herečka míní, že je potřeba naučit se získávat informace a vnímat autenticitu. „A tu lež nějak víc odezírat, protože těch fake news je tolik, že vyznat se v tom je opravdu těžký. Ale bez zájmu to prostě nejde, číst jenom titulky. Já od roku 2013 registruju vývoj poměrně výraznej,“ řekla.

Scénárista Marhoul dumal, proč Slováci dvakrát za sebou dokázali zvolit „dobrého prezidenta“. Zvlášť když nyní průzkumy ukazují, že zhruba čtvrtina Slováků fandí v konfliktu na Ukrajině Rusku. Drábová si myslela, že se jednalo o protest vůči Ficově vládě. Doplnila, že byla nedávno na Slovensku, i v hospodách. „Míra hejtů na paní Čaputovou mě překvapila. To bych tedy nečekala. My máme paní Čaputovou mnohem raději než Slováci,“ seznámila společnost se zkušeností a dodala, že ke zvolení Čaputové přispěla vyhrocená situace okolo vraždy Jána Kuciaka.

Marhoul pak začal vypočítávat, kteří kandidáti „stojí za řeč“. Nejdříve zmínil Danuši Nerudovou, pak Pavla Fischera, Petra Pavla a Andreje Babiše. O Andreji Babišovi se společnost příliš bavit nechtěla, Čvančarová dokonce řekla, že dávat mu prostor je zbytečné, protože jeho voliči stejně na jejich debatu koukat nebudou. A Schwarzenberg souhlasil. Marhoul ovšem polemizoval, že se na video mohou podívat ti, kteří právě jejich společnost rádi nemají.

Drábová odhadla, že Babiš má svých 1,5 milionu voličů prakticky jistých. Ale do výsledku Miloše Zemana mu ještě milion chybí. Schwarzenberg pak narážel na Babišův billboard „za Babiše bylo líp“. A dodal, že tomu tak skutečně bylo, protože se Babiš trefil do konjuktury po evropské hospodářské krizi. Ovšem upřel mu zásluhu na tom, že bylo líp. Ale že mu tento fakt může pomoci připustil. Babišovi marketéry chválila i Dana Drábová, nicméně Čvančarová mínila, že Babiš někdy dělá takové boty, že marketéři mají co dělat.

Vyjádřila důvěru v mladou generaci, která se prý nenechá tak lehce oblbnout. „Když dostaneme mladý lidi k volbám, tak to dobře dopadne,“ souhlasila Dana Drábová, ale dodala, že dostat je tam bude oříšek. K tomu Schwarzenberg prohodil, že každá generace si našla svou vlastní blbost a neopakovala blbost otců.

Marhoul pak navrhl, že by hlasování mělo být digitální, aby se ho zúčastnila mladá generace. Což by prý změnilo politickou mapu. „Byl by to konec SPD a všech těhle šílenejch stran,“ prohlásil. Drábová také připomenula, že tzv. volby nanečisto na školách dopadají úplně jinak než průzkumy. „My žijeme ve volebním pravěku, pořád musíme vyplňovat nějaký papíry, chodit a házet to do nějakých uren. Což je šílenej název, my pohřbíváme politiky v urnách,“ pokračoval Marhoul.

Pak nadhodil otázku, co by dělali Slováci, kdyby na Slovensku kandidoval trestně stíhaný Čech. Schwarzenberg odvětil, že by se jim to „asi nelíbilo“. Drábová dodala, že zákony Babišovi kandidovat nezabraňují, to by měla dělat „nějaká vnitřní brzda“, kterou ovšem nemá.

Čtyřčlenná společnost si vzpomněla i na Babiše před školáky. Marhoul prohlásil, že to byl pro Prchala těžký den. Ale Čvančarová byla toho názoru, že ani neznalost sluneční soustavy nebude u jeho voličů Babišovi na obtíž. Když sdílela video s Babišem, sešly se na jejím profilu komentáře typu „Ty budeš VYSET, ty krávo.“ „Jistý vzorek, jistou představu to dává,“ soudí. Drábová dodala, že se s Babišem mohou ztotožnit ti, kdo také neví. „Neodpustitelný je to, jak se k těm školákům choval,“ pokračovala Čvančarová a Marhoul souhlasil, že „to bylo hnusné“.

Od Babiše přešli k Danuši Nerudové. Ta prý také vede kampaň dobře a Drábová dodala, že když Nerudová vyhraje, tak „ostudu neudělá“. Marhoul ovšem namítl, že není úplně autentická a upřímná. A že její kampaň je manipulativní. Nesouhlasil zejména s tím, že Nerudová používá své děti v kampani, protože jsou vystaveny nenávistným reakcím. Ovšem mezi Nerudovou a Babišem má Marhoul jasno. Karel Schwarzenberg se vyjádřil, že Nerudová je milá paní, ale z jejích projevů nikdy nepochopil, proč chce být prezidentkou. Ani Schwarzenberga, ani Marhoula, ani Drábovou pak nezajímá při volbě pohlaví. A co se týče prohlášení „mladá a pohledná“, označili Nerudovou za pyšnou princeznu.

Karla Diviše společnost neznala. Marhoulovi se docela zamlouval Marek Hilšer, ovšem necítil z něj vůli stát se prezidentem, s čímž Schwarzenberg souhlasil. Dana Drábová podotkla, že při minulé kandidatuře měl větší tah na bránu.

Kandidát „s příběhem“ pak byl Pavel Fischer, mimo jiné i kvůli angažmá na Hradě za Havla. Oproti Hilšerovi je více slyšet. Marhoulovi se ovšem nelíbí, že Pavel Fischer prohlásil v rozhovoru, že jediný, kdo v Evropě ještě nosí uniformu, je Lukašenko. „Přirovnávat generála Pavla k Lukašenkovi…“ začal Marhoul a Schwarzenberg dokončil: „…to nebylo hezké.“ A Daně Drábové se nelíbilo vymezování se vůči sexuálním menšinám.

Marhoul se pak přiznal, že podporuje generála Pavla hlavně kvůli dlouholeté osobní známosti. Ale že se musel srovnat s jeho členstvím ve straně. „Když mě ve 23 letech vyhodili z vysoké školy, že jsem odmítl vstup do strany, poprvé na mě Babišovými slovy zaklekla státní bezpečnost, tak teprv tehdy jsem se stal přesvědčeným antikomunistou. Do té doby jsem byl pod vlivem svých rodičů, kteří byli oba klasičtí osmašedesátníci, kteří věřili na nějakou třetí cestu, komunismus s lidskou tváří, v Dubčeka atd.“

Schwarzenberg řekl, že nemá právo soudit ty, kdo vstoupili do strany, když si v zahraničí žil „jako prase v žitě“. „Já jsem to nezažil, ten osud mi to nedopřál, díkybohu, abych se dostal do pokušení nebo do tlaku,“ pravil. Ale dodal, že po revoluci Pavel v armádě i v NATO odvedl bezvadnou práci. „Někomu vyčítat, že byl voják, je největší pitomost,“ prohlásil.

Čvančarová opět zmínila Danuši Nerudovou, konkrétně její větu, že nemá komunistickou minulost. „V deseti letech nemít za sebou komunistickou minulost, všechna čest,“ ironizovala a Marhoul dodal: „Když tohle řekla, tak si představuju sedmiletou Danuši Nerudovou, jak je na výslechu Státní bezpečnosti, jak do ní jdou, tlučou jí novinama po hlavě, jako třeba mě, zezadu, a ona odolá. V sedmi letech odolá a nepodepíše.“

Co se týče Pavla, Čvančarová o sobě řekla, že je z protikomunistické rodiny a nemá u něj žádnou varovnou kontrolku, která by se jí rozsvítila, takže generála podporuje. „Já s ním souzním v hodně věcech a stala jsem se jeho podporovatelkou,“ uvedla.

Generála zná i Dana Drábová. A členství v KSČ jí nevadí. „Co mi vadí, možná víc než trochu, je, že to z něj lezlo jak z chlupatý deky,“ doplnila. Marhoul ovšem argumentoval, že to Pavel udělal a vyvěsil všechny své kádrové posudky. A poznamenal, že podle něho je historik Petr Blažek na křížové výpravě. Ale souhlasil, že se Pavel na toto téma vyjadřoval nejasně. Zejména, když měl u Veroniky Sedláčkové odpovídat, zda to, co psal v posudcích, bylo z přesvědčení nebo z nutnosti.

Drábová si myslela, že se generál moc chlubí, ale Schwarzenberg namítl, že to ke kampani patří, a Marhoul dodal, že generál hrdina je a historka se zachráněnými francouzskými vojáky je pravdivá a navíc to byla generálova vlastní iniciativa, ne že jen plnil rozkaz.

„Kde se v těch lidech najednou bere taková ta strašná zášť na to bývalé členství ve straně? Kde se to v těch lidech bere, že najednou jsou tak přísnými arbitry? Z čeho to roste? Spousta lidí tady má máslo na hlavě si troufnu říct. A tihle lidé se stávají nejpřísnějšími arbitry, kritiky,“ dumal pak Marhoul. „Nesmíte zapomenout, že pokrytectví vede k nenávisti. Velmi často jsem to viděl. Jste-li velký pokrytec, tak abyste se sám přesvědčil, tak nenávidíte. Oboje není moc hezké,“ odpovídal Schwarzenberg.

Scénárista pak položil otázku, jestli je možné někoho vinit za to, že v mládí „neviděl“ jak je komunismus špatný. Schwarzenberg souhlasil a připomenul, že mladí lidé jsou velmi ovlivnění svými rodiči a okolím. „Já jsem to zažil dvakrát v Rakousku, kde jsem znal spoustu lidí, kteří za mlada byli nacisté. Byli, ale potom prozřeli. Ale to už jim bylo 25, 30. Ale mezi 18 a 19 věřili tomu, co jim rodiče a všichni říkali. To je stejný fenomén. To nikomu nevytýkám,“ pravil a vysvětlil, že nikomu nemůže vytýkat, že nebyl inteligentnější než jeho okolí a rodiče.

Drábová prohlásila, že generál odvedl pro Česko poctivou práci a že i hrdinství projevil. A kníže prohlásil, že když někdo říká, že vojenská služba z někoho dělá horšího kandidáta na prezidenta, tak je to „blbost“. Marhoul uvedl, že právě to tvrdí Nerudová a Pavel Fischer. A když se ptal proč, Nerudová mu jenom řekla, aby „více četl její články“. Což se ho dotklo, vzhledem k tomu, že si myslí, že články studuje poctivě. „Oni se ostře vymezují proti generálu Pavlovi. A budou se ostře vymezovat tak dlouho, až to vyhraje ten... Ten,“ míní Drábová.

30 % voličů je dle průzkumů nerozhodnutých. Co rozhodne? Podle účastníků asi debaty. Ale Babiš dojde jen do jedné.

Na závěr se do povídání o prezidentech vložil Tomáš Hanák. Ten řekl, že „zaplať pánbůh“ jsou oba protikandidáti Babiše přijatelní. A podpořil Pavla Fischera. Generál mu připadá až příliš dokonalý, takový „kenovitý“. Marhoul pak připomenul, že kandidáti jednou dostali otázku, o co republika přijde, když je nezvolí. Fischer řekl svobodu, Nerudová naději a Pavel, že o „chlápka, co nejvíce připomíná Masaryka“. A hlásil se o to, že by Pavla skutečně měli s čepicí posadit na bělouše. Schwarzenberg ovšem podotkl, že to byl hnědák.

Na závěr se řešili voliči Jaroslava Bašty. A přítomní se báli, že nemají v druhém kole jinou možnost, než hodit hlas Babišovi.

