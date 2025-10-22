Zlí čeští zemědělci prý zdražují jídlo a zachrání nás cizina. Padlo v TV

Česko už několik let trápí zdražování potravin. Zatímco vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů vidí příčinu rostoucích cen potravin hlavně v maržích obchodních řetězců a chce podpořit české zemědělce i domácí výrobu, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí pravý opak. Podle něj jsou za růstem cen především zemědělci, kteří v posledních měsících zvedali své ceny až o 15 procent.

Foto: screen YouTube Starej fotr
Popisek: Smažený sýr za víc než 500 korun s přílohou v centru Prahy

Zdražování potravin se netýká jen obchodů, ale i restaurací. Podle aktuálních údajů se průměrná cena poledního menu v Česku zvýšila ze 139 korun v roce 2020 na 195 korun v roce 2025. Češi proto chodí do restaurací stále méně a častěji šetří na jídle. Podle odborníků může právě tento trend vést ke zhoršení zdraví populace, protože lidé upouštějí od kvalitnější a zdravější výživy.

Nová vláda chce podpořit české zemědělce

Koalice ANO, SPD a Motoristů plánuje řešit zdražování potravin kombinací opatření, která zasáhnou celý potravinový řetězec – od zemědělců až po obchodní řetězce. Největší důraz však klade na podporu domácí produkce a na kontrolu marží obchodníků.

Podle představitelů těchto stran by měli mít čeští občané přístup k cenově dostupným a kvalitním potravinám z domácí výroby. K tomu má přispět posílení postavení zemědělců, snížení administrativní zátěže a zlepšení podmínek pro české producenty potravin. Cílem je omezit závislost na dovozu, který často zdražuje kvůli dopravním nákladům a kolísání cen na zahraničních trzích.

Součástí plánu je i snaha „sáhnout“ na marže velkých obchodních řetězců. Nová vláda chce zvýšit transparentnost cenotvorby a ukázat, jak se výsledná cena potraviny rozděluje mezi zemědělce, výrobce a obchodníka.

Prouza: Za zdražováním stojí zemědělci

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza ovšem tvrdí, že hlavním viníkem nejsou obchody, ale právě zemědělci. „Jsou za tím především rychle rostoucí ceny českých zemědělců, kteří poslední měsíce zdražovali až o 15 procent. To se bohužel propisuje do cen většiny potravin v Česku,“ uvedl Prouza ve vysílání CNN Prima News.

Podle něj však v poslední době mediální tlak na zemědělce přinesl výsledky. „Čeští zemědělci zdražování přibrzdili a uvidíme na datech Českého statistického úřadu, jak se růst cen vrátí do normálu. Doufáme, že inflace dál neporoste právě díky tomu upozorňování na to, jak zemědělci zvyšují ceny,“ dodal.

Podle Prouzy by vláda měla podporovat hlavně konkurenci, nikoliv zásahy do marží. „Jediné, co opravdu funguje, je posilování konkurence. Pokud vláda pomůže tomu, aby se v Česku vyrábělo více potravin, aby mezi sebou soutěžilo více potravinářů, a pokud zároveň otevřeme trh zahraniční konkurenci, pak to jsou kroky, které srazí ceny dolů,“ uzavřel.

autor: Jakub Makarovič

