„Ubožák. Zm*d!“ Střelec na fakultě mu postřelil dceru. Ozval se a přišlo zlo. Je totiž z ANO

„K té otázce, že přenášeli dceru v těch vacích... Tam nic jiného nebylo k dispozici. To jsou transportní vaky. Policie jako taková nemá žádná nosítka, nic. Já tomu rozumím, že se divíte, ale to je realita,“ vysvětloval na jednání výboru ředitel Policie ČR hl. m. Prahy Petr Matějček.

„Já se divím tomu, co říkáte. Já jsem nezpochybňoval ty vaky, přece. Já jsem zpochybňoval to, že jste ji nechali ležet před fakultou na tý zemi. To jsem zpochybňoval, ne vak,“ byl následně emotivní poslanec Richter.

„A ještě se vrátím k tomu. Dvaadvacátého tam byli policisté od vás na výslechu. A ptali se, jak ten pachatel vypadá, co měl na sobě a tyhle věci. Dělali druhý den tady po tom, co ji operovali po šesti hodinách. To byla práce, to nebyla intervence na to, aby tam byl psycholog. Ptali se, ukazovali, co mají na sobě, že je nějakej rozpor mezi studentama – kdo jak který ukazuje, co má na sobě nebo jak vypadá. To byl účel toho. Od té doby se neozval nikdo. Tady měli psychologa svýho tam z Motola nebo možná z fakulty. Tady nemám od policie vůbec nic, to jsem chtěl říct,“ pokračoval dále poslanec.

Následně se však na něj strhla vlna zpráv, které ho kritizují.

„Při vší citlivosti té věci a při všem pochopení pro otce, jehož dceři šlo o život, musím napsat, že poslanec Richter je megačůrák, jak ostatně dokázal už mnohokrát. A druhej takovej je opět Seznam Zprávy, že takovou snůšku hoven zveřejní,“ poznamenal jeden z diskutujících na sociální síti.

„Kdyby ‚masivně krvácela desítky minut‘, tak zemře. Ten zmrd dělá kampaň na úkor obětí tragédie, a dokonce i vlastní dcery. Pokaždé, když si myslím, že ANO dosáhlo dna, tak mě přesvědčí, že se mýlím. A SeznamŽumpa samozřejmě sdílí bez jakéhokoliv ověření, inu žumpa k žumpě sedá,“ reagovala následně další uživatelka.

„Obávám se, že se pletete. Pochybnosti o ‚triazi‘ policisty jsou tu od první hodiny po té šílenosti. Že to není tak skvělé, jak nám namlouvá aktuálně policie na tiskovce, taky je jasné. Na druhé straně, kdo z vás tam byl a kdo vám dává právo být takhle hnusná na otce??? I kdyby tam bylo, jak říkáte, jako že není, tak tento pán jako prioritně má tohle právo, protože mu téměř zabili dceru. Větší hyenismus predvádíte vy, běžte se zklidnit a zapněte rozum,“ reaguje na její slova další.

„Žádné právo obviňování bez důkazů nemá a upozorňuji, že 17 lidí zemřelo úplně. A krom toho, mně taky zemřeli blízcí lidé, takže na to mám taky prioritně právo. Dokonce ještě víc než soudruh Richter a mnohem víc než ty, dezoláte,“ uživatelka však hájí svůj názor dál.

„Když jsem viděl ten titulek, tipoval jsem ANO nebo SPD. Škoda že se takhle netrefím vždy. Richter je ubožák,“ reagoval na zprávu ze serveru iDnes.cz, že vrah postřelil dceru poslance Richtera, další uživatel.

