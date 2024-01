„Udeřte. Tvrdě.“ USA se ženou do války? Temný vývoj právě teď

reklama

Americký prezident Biden ve svém prohlášení zmínil, že Spojené státy vědí o zapojení Íránu do útoku, a obvinil z něj „radikální militantní skupiny podporované Íránem, které působí v Sýrii a Iráku“.



„Včera v noci byli zabiti tři příslušníci americké armády a mnoho dalších zraněno při útoku bezpilotního letounu na naše jednotky umístěné v severovýchodním Jordánsku poblíž hranic se Sýrií. I když stále shromažďujeme fakta o tomto útoku, víme, že jej provedly radikální bojové skupiny podporované Íránem, které působí v Sýrii a Iráku,“ informoval Biden v prohlášení, které přichází v době zvýšené eskalace napětí mezi USA a Íránem podporujícím jemenské povstalce.

Útok na Američany v Jordánsku se odehrál jen krátce poté, co již v pátek jemenští Hútíové, podporovaní Íránem, zaútočili na americkou válečnou loď USS Carney. Raketu se při tomto incidentu Američanům povedlo sestřelit, aniž došlo ke zranění.



„Jill a já se připojujeme k rodinám a přátelům našich padlých – a k Američanům po celé zemi – a truchlíme nad ztrátou těchto bojovníků při tomto podlém a zcela nespravedlivém útoku. Tito muži ve službě ztělesňovali to nejlepší z našeho národa: neochvějnou statečnost. Neochvějně plnili své povinnosti. Neochvějně oddaní naší zemi – riskující vlastní bezpečnost pro bezpečnost svých amerických spoluobčanů a našich spojenců a partnerů, s nimiž bojujeme proti terorismu. Je to boj, který nepřestaneme,“ ujistil americký prezident.



Přislíbil, že na útok USA odpoví odvetou. „Společně dodržíme posvátný závazek, který máme vůči jejich rodinám. Budeme se snažit být hodni jejich cti a statečnosti. Budeme pokračovat v jejich závazku bojovat proti terorismu. A nepochybujte – všechny odpovědné poženeme k odpovědnosti v době a způsobem, který si sami zvolíme,“ uvedl Biden.

Agentura AP podotýká, že USA v posledních měsících v reakci na útoky na americké síly v regionu a s cílem odradit Íránem podporované povstalce Hútíje od dalšího ohrožování obchodní lodní dopravy v Rudém moři již zasáhly cíle v Iráku, Sýrii a Jemenu, a server Politico doplňuje, že americký předseda sboru náčelníků štábů Charles Q. Brown Jr. v pořadu This Week kanálu ABC pronesl, že USA nechtějí, aby se konflikt na Blízkém východě dále rozšiřoval.



„Cílem je odstrašit je a my nechceme jít cestou větší eskalace, která by vedla k mnohem širšímu konfliktu v rámci regionu,“ vyjádřil se k útokům na ozbrojence.



Politico dodává, že od října ozbrojenci napojení na Írán již zasáhli americké a spojenecké síly na Blízkém východě až 158krát, ale dosud způsobili jen drobná zranění a škody na infrastruktuře. Na aktuálně napadenou základnu Tower 22 pak již směřoval útok z 23. října loňského roku, kdy ji Íránem podporovaní bojovníci v Sýrii napadli za pomoci útočných dronů, které se tehdy podařilo zneškodnit.

Že by se měl Írán obávat znatelnější odpovědi USA, ve svých spekulacích komentátor Ian Miles Cheong spíše zpochybnil. „Jak Biden zareaguje? Předpovídám, že neudělá nic podstatného,“ míní. Bílý dům podle něj více než bezpečnost amerických vojáků tíží jiné kauzy. „Bílý dům si dělá větší starosti s fotkami Taylor Swift upravenými umělou inteligencí než s bezpečností vojáků, které bombardují íránské síly,“ myslí si komentátor.

The White House is more worried about Taylor Swift AI pictures than they are about the safety of troops being bombed by Iranian forces. Let that sink in. — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 28, 2024

Republikánský senátor z Jižní Karolíny Lindsey Graham také vyjevil obavy nad rázností Bidenovy odvety a prohlásil, že je pro to, aby se na Írán „tvrdě udeřilo“. „Udeřte na Írán. Tvrdě na něj udeřte,“ vyzval Bidenovu administrativu.



Z rétoriky Bidenovy vlády si podle něj v Teheránu nic nedělají a je třeba ukázat, že si Washington nedělá legraci. „Bidenova administrativa může zlikvidovat všechny ty Íránem podporované poskoky, které chce, ale íránskou agresi tím neodradí. Vyzývám Bidenovu vládu, aby zasáhla významné cíle uvnitř Íránu, a to nejen jako odvetu za zabití našich sil, ale i jako odstrašující prostředek proti budoucí agresi,“ zaznělo od amerického senátora.

„Jediné, čemu íránský režim rozumí, je síla. Dokud za to nezaplatí svou infrastrukturou a personálem, budou útoky na americké jednotky pokračovat,“ dodal.



Snaha ministra Austina odradit síly v regionu od agrese podle Grahama „selhala na plné čáře“. „Už dávno jsem ztratil důvěru v Bidenův tým národní bezpečnosti, pokud jde o odstrašení Íránu. Pokud nyní nezmění svou politiku, doplatí na to další příslušníci amerických služeb v regionu,“ myslí si.

Hit Iran now. Hit them hard. — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 28, 2024

K tvrdé odpovědi vůči Íránu vyzval rovněž americký republikánský kongresman Byron Donalds. „Bidenova strategie ústupků vůči Íránu a jeho zástupcům NEFUNGUJE. Mír prostřednictvím síly zajistí bezpečnější svět pro všechny,“ pronesl.

I am deeply saddened to learn of the deaths of three American servicemen in Jordan. May their memories be a blessing.



This never should have happened.



Biden's appeasement strategy towards Iran & it's proxies DOES NOT WORK.



Peace through strength ensures a safer world for all. pic.twitter.com/EK7cg1mNFn — Congressman Byron Donalds (@RepDonaldsPress) January 28, 2024

Myslí si to i další američtí politici. „Prezident musí nařídit jasnou, smrtící a zdrcující odpověď, která Íránu a celému světu ukáže, že kdokoli se zaměří na naše muže a ženy v uniformě – nebo bude tyto útoky podporovat – bude čelit plné síle americké armády,“ vyzývá americký republikánský senátor z Aljašky Dan Sullivan.

Iranian terrorist proxies have crossed a red line with the reported killing of 3 brave U.S. service members and wounding of dozens more.



This strike, and the 150+ attacks our forces have sustained in recent months, shows the dangers of the Biden administration’s appeasement of… — Sen. Dan Sullivan (@SenDanSullivan) January 28, 2024

„Podnikne prezident Biden konečně rozhodné kroky proti Íránu?“ ptal se také jeho kolega Chuck Grassley.

Will Pres Biden finally take decisive action against Iran??? — Chuck Grassley (@ChuckGrassley) January 28, 2024

„Zamiřte Teherán,“ prohlásil pak jasně také republikánský senátor z Texasu John Cornyn.

Target Tehran https://t.co/KLzQC9zRC0 — Senator John Cornyn (@JohnCornyn) January 28, 2024

A republikánský předseda většiny ve Sněmovně reprezentantů Steve Scalise kritizoval, že Biden Íránu „posílá miliardy“ a toleruje jeho agresi proti americkým vojákům. „Amerika musí ukázat sílu,“ vyzval v podobném duchu k tvrdé odvetě jako jeho republikánští kolegové.

Join me in praying for the families of the three U.S. service members just killed by Iran-backed terrorists.



This tragedy was avoidable.



For years now Biden has emboldened Iran—sending them billions & tolerating their aggression against our troops.



America must show strength. — Steve Scalise (@SteveScalise) January 28, 2024

Psali jsme: Skoro 10 tisíc migrantů denně! Biden představil dohodu. Trump křičí vzteky, když ji viděl „Předvolební divadlo, nebo občanská válka na spadnutí?“ Texas zuří. Biden sáhl na plyn „Obrana demokracie Bidenovi škodí.“ Vyšlo tam, kde obvykle chtějí válku Vzepřel se Bidenovi, půlka USA ho podpořila. Svár kolem hranic se rozjel a zasáhl i Trump

