„Ukrajince už jejich propaganda nezajímá.“ Článek fandové nevydýchali. A připravili pomstu

Americký list The New York Times se stal námětem mnoha kreativních počinů spojených s ruskými orky, jak kritici ruské invaze na Ukrajinu hanlivě označují okupanty. Důvodem je článek vysvětlující, že zpravodajský pořad schválený ukrajinskou vládou, který má čelit ruským dezinformacím, je státní propagandou a zájem Ukrajinců jej sledovat významně upadá.

Pořad Telemaraton United News, byl hlavním nástrojem ukrajinské informační války a vládní představitelé, kteří v něm pravidelně vystupovali, jej chválili za jeho roli v boji proti ruským dezinformacím a udržování morálky, uvádí americký list The New York Times.

„Je to zbraň," řekl loni v lednu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o pořadu, který společně produkují a nepřetržitě vysílají největší televizní kanály v zemi.

Po téměř dvou letech války jsou však Ukrajinci Telemaratonem unaveni. To, co bylo kdysi považováno za klíčový nástroj pro udržení země pohromadě, je nyní stále častěji zesměšňováno jako pouhá hlásná trouba vlády.

Diváci si podle informací amerického listu stěžovali, že pořad často vykresluje válku příliš růžově, skrývá znepokojivý vývoj na frontě a klesající podporu Západu Ukrajině - a v konečném důsledku nepřipravuje občany na dlouhou válku.

Postupem času sledovanost a důvěra v Telemaraton prudce klesla. Někteří odborníci to považují za známku širšího rozčarování obyvatelstva nad vládou, protože vítězství na bojišti se stává nedosažitelným.

Mnoho diváků místo toho tráví čas sledováním populárních reality show a zábavných pořadů.

Po zveřejnění toho článku, který v době války nahrává ruské straně, se list The New York Times stal terčem ostré kritiky a mnoho uživatelů sociální sítě X jej přejmenovalo na The New Orc Times. Jde o spojení amerického listu s orky, tedy skřety, jak od začátku ruské operace na Ukrajině označují Ukrajinci své ruské protivníky.

Orkové, neboli skřeti, jsou známé postavy z filmu Pán prstenů. Podle trilogie je vyšlechtil z elfů Temný pán Melklor. Orkové jsou považování za primitivce a humanoidy s barbarskými zvyky.

Mezi prvními, kteří spojení použili, byl účet sparkles, zaměřující se na podporu Ukrajiny ve válečném konfliktu s Ruskem.

Nápad se postupně velmi ujal a internet začaly plnit desítky kreativních počinů na toto téma. Obrázky, které na platformě X lidé sdílejí, znázorňují skřeta, jak se zájmem čte v americkém listu The New Orc Times a to v mnoha podobách.

Americký list se dnes pro svůj obsah, podle některých názorů, stal „povinnou četbou pro Rusy“. „Všichni víme, že The New York Times zoufale potřebuje znovuzrození jako New Orc Times,“ zní z reakcí.

„Víte, proč je New Orc Times v trendu?“ naznačují lidé, že je určen především pro skřety z Ruska.

V podobném duchů se šíří i další příspěvky. „Zdá se, že New Orc Times je stále trendy. Zajímalo by mě, proč,“ baví se další uživatel sítě X, který na svém profilu označuje Rusko za teroristický stát.

„Agresor i oběť jsou stejní, oba jsou vinni,“ glosují článek amerického listu další. Tentokrát k obrázku, kde je skřet s ruskou vojenskou papachou.

„Řekl někdo New Orc Times?“ ptají se autoři dalších obrázků se skřety v ruském podání.

Podobu skřeta si vysloužil také Ivan Nechepurenko z New York Times. „Novinář Ivan Nechepurenko z New Orc Times na místě v Mordoru,“ uvádí komentář k další ilustraci.

The New York Times ve svém článku, který vzedmul bouři, přinesl také slova Oksany Romaniukové, šéfky kyjevského Institutu masové informace, organizace monitorující média. „Všichni už mají dost toho obrazu, který říká: ,Vítězíme, všichni nás mají rádi a dávají nám peníze'," řekla. „Je to státní propaganda."

Telemaraton, který byl spuštěn krátce po ruské invazi, zahrnuje šest televizních stanic, které představují přibližně 60 % celkové předválečné sledovanosti Ukrajiny. Každá síť má k dispozici několikahodinové časové úseky, které zaplní zprávami a komentáři, jež pak všichni účastníci vysílají na svých zpravodajských kanálech.

