„Unášen stát?“ Minář to zkusil i v ČT. Neuspěl ani u Pánka

22.03.2026 19:07 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Že je unášen stát? Proběhly volby,“ poznamenal v ČT exministr Vladimír Mlynář, který se vymezil proti šéfovi Milionu chvilek Mikuláši Minářovi. Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek se také vymezil proti Mikuláši Minářovi, byť přidal jedno „ale“. Vladimír Mlynář vytáhl jednu pohádku.

Foto: screen ČT24
Popisek: Vladimír Mlynář v diskusi v ČT

Ve druhé části nedělní televizní debaty s moderátorem Martinem Řezníčkem byli předseda Spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, ředitel neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a bývalý ministr a někdejší novinář Vladimír Mlynář.

Po sobotní demonstraci na Letné se předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář objevil i v České televizi. Znovu promluvil o demonstraci na Letné. Po něm dostal slovo šéf neziskové organizace Člověk v tísni Šimon Pánek a někdejší politik Vladimír Mlynář. Ti se shodli, že demokratická debata v Česku upadá.

„Celá země viděla, že je tady ohromné množství lidí, kterým není jedno, co se děje. Není jim jedno, že se tady ničí instituce, že dochází k masivní oligarchizaci. V podstatě k unášení státu. K útokům na instituce. Že se tady kupuje beztrestnost. A že začínáme směřovat v podstatě tím východním směrem. Těch východních autoritářů, jako je Viktor Orbán nebo Robert Fico. To je velmi neblahý,“ poznamenal Minář.

To byl podle něj vzkaz pro koalici ANO, SPD a Motoristů.

Ale další vzkaz si na demonstraci vyslechli i zástupci opozice.

Ti mají podle Mináře předvést jednak to, že se poučili z chyb, a jednak to, že umějí lidem nabídnout i něco nového. Něco, co např. přiláká lidi do politiky, co do stran vlije novou krev, co nabídne jistou alternativu vůči této vládě. „Pokud noví lidé nepůjdou do politiky, tak nás asi bohužel čeká sešup směrem Maďarsko a Slovensko,“ upozornil Minář.

Lidé by se podle Mikuláše Mináře neměli bát, neměli by mlčet k věcem, které se dějí, a „neměli by sedět na zadku“. Minář se tady domáhal síly občanské společnosti, která se opravdu musí probudit. Aniž by čekala na spasitele. Lidé prostě a krátce mají vstupovat do politických stran a v jejich rámci jednat. Tento trend už je podle něj nastolen. „Ono se to skutečně děje. My ten pohyb vidíme už od listopadu, kdy Petr Pithart vyzval lidi ke vstupu do politických stran,“ poznamenal s tím, že teď je na opozičních stranách, aby se o lidi popraly, aby je přilákaly.

„My potřebujeme, aby došlo k renesanci v opozičních stranách, aby přišly s něčím novým,“ zdůraznil Minář.

Bývalý politik Vladimír Mlynář dal ve studiu ČT najevo, že to nevidí tak dramaticky jako Mikuláš Minář.

„Pan Minář říkal, že má pocit, že je unášen stát. Já ten pocit nemám. Já mám pocit, že proběhly volby. V nich demokraticky zvítězily politické strany, které já jsem nevolil, ty strany dělají mnohé věci, které se mi nelíbí, tak jako je dělaly už jiné strany, které dělaly kroky, které se mi nelíbily. Ale není to žádné ohrožení demokracie. To je jako v té pohádce s beránkem a vlkem, kdy beránek volal, že vlk už jde, ale volal to tolikrát, že když vlk opravdu přišel, tak už beránkovi nikdo nepřišel na pomoc. Proto jsem včera nešel,“ vysvětloval Mlynář.

Zdůraznil, že není příznivcem Andreje Babiše a vůbec není příznivcem Filipa Turka, ale rozhodně prý nemá dojem, že by dnešní vládní politici destruovali stát. „Já bych jen prosil pana Mináře, aby se zamyslel nad silou svých slov. … Aby pak nedopadl jako Johanka z Arku, která to také myslela dobře,“ naznačil Mlynář.

Šimon Pánek naznačil, že to vidí podobně jako Mlynář, ale jedním dechem dodal, že občanská společnost nemusí mezi volbami mlčet. A jisté zhrubnutí a narušování dosavadních zvyklostí je podle jeho názoru problémem, na který je třeba upozorňovat

„Nepřítele je třeba zničit, s oponentem se má hledat ten kompromis,“ zdůraznil Pánek.

Vladimír Mynář dal Pánkovi za pravdu a prohlásil, že na jedné straně stojí skupina, která šermuje dezoláty, a na straně druhé stojí skupina, která šermuje Sorosem.

Podle Mlynáře k tomu přispívají i sociální sítě, kde lidé neberou vpotaz odborné názory a navzájem se často označují za nepřátele.

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/17560641670-nedelni-debata/226411033200322/

