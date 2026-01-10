„Unést Putina.“ Britský ministr se neudržel. Ihned zasáhlo Německo

Na počátku roku 2026 ve světě napětí nepolevuje. Vojáci USA z Venezuely odvezli tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura, prezident USA Donald Trump naznačuje, že by se na pozoru měly mít i Mexiko či Kolumbie a k tomu se otevřeně hlásí o dánské území největšího ostrova na světě Grónska. Vedle toho v Íránu narůstají nepokoje a ruská válka na Ukrajině pokračuje s nezmenšenou intenzitou.
Jen v Kyjevě, při teplotách hluboko bod bodem mrazu, jsou tisíce lidí bez dodávek tepla. Kvůli ruským útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V Kyjevě byla v sobotu ráno dočasně pozastavena dodávka vody, tepla a elektrická veřejná doprava. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko požádal obyvatele Kyjeva, aby s dostupnou elektřinou nakládali obezřetně. Na slova kyjevského starosty upozornil server Kyiv Post.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Podle britského ministra se zkrátka stačí podívat, jak se ruská armáda z rozkazu svého prezidenta chová k ukrajinským civilistům a je jasné, že je třeba Ukrajinu podpořit v maximální možné míře tak, aby to Putina přimělo k uzavření míru. „Toto je muž, kterého je třeba zastavit. Toto je válka, která musí být zastavena. A naším posláním je dnes podpořit Ukrajinu v jejím boji a pomoci pracovat na zajištění míru,“ dodal Healey.
„Jde o to, abychom zabránili tomu, že by se svět proměnil v doupě lupičů, kde si ti nejbezskrupulóznější berou, co chtějí, kde se s regiony nebo s celými zeměmi zachází jako s majetkem několika velmocí,“ řekl. Na slova německého prezidenta upozornila agentura Reuters.
Německá veřejnoprávní televize ARD uveřejnila průzkum, podle něhož se 76 % Němců domnívá, že Spojeným státům v tuto chvíli nelze tak docela věřit. A že jen 15 % respondentů se domnívá, že Američanům lze i nadále bez výhrad věřit.
