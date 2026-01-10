„Unést Putina.“ Britský ministr se neudržel. Ihned zasáhlo Německo

10.01.2026 14:50 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Britský ministr obrany John Healey v reakci na operaci USA ve Venezuele – když speciální síly armády USA odvezly ze země Nicolase Madura – prohlásil, že kdyby bylo na něm, nejraději by unesl Putina. Německý prezident Frank-Walter Steinmeier začal bít na poplach a žádá světové společenství, aby se svět neproměnil v „doupě lupičů“, kde si každý silou vezme, co se mu zamane.

Foto: Repro YouTube The Sun
Popisek: Záběry z ostřelovaného Kyjeva

Na počátku roku 2026 ve světě napětí nepolevuje. Vojáci USA z Venezuely odvezli tamního autoritářského prezidenta Nicolase Madura, prezident USA Donald Trump naznačuje, že by se na pozoru měly mít i Mexiko či Kolumbie a k tomu se otevřeně hlásí o dánské území největšího ostrova na světě Grónska. Vedle toho v Íránu narůstají nepokoje a ruská válka na Ukrajině pokračuje s nezmenšenou intenzitou.  

Jen v Kyjevě, při teplotách hluboko bod bodem mrazu, jsou tisíce lidí bez dodávek tepla. Kvůli ruským útokům na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. V Kyjevě byla v sobotu ráno dočasně pozastavena dodávka vody, tepla a elektrická veřejná doprava. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko požádal obyvatele Kyjeva, aby s dostupnou elektřinou nakládali obezřetně. Na slova kyjevského starosty upozornil server Kyiv Post.

Britský ministr obrany John Healey v této situaci prohlásil, že kdyby se on měl rozhodovat, unesl by nejraději ruského prezidenta Vladimira Putina. Serveru Kyiv Independent řekl, že by „vzal (ruského prezidenta Vladimira) Putina do vazby a pohnal by ho k odpovědnosti za válečné zločiny“. Konstatoval, že mezi tyto válečné zločiny patří „to, co jsem viděl v Buči při jedné ze svých prvních návštěv Ukrajiny“, a „únos některých ukrajinských dětí, které jsem potkal v Irpíni“. Generální prokuratura Ukrajiny zdokumentovala více než 1400 vražd civilistů v okrese Buča, včetně 637 v samotné Buči, mezi oběťmi bylo 37 dětí.

Podle britského ministra se zkrátka stačí podívat, jak se ruská armáda z rozkazu svého prezidenta chová k ukrajinským civilistům a je jasné, že je třeba Ukrajinu podpořit v maximální možné míře tak, aby to Putina přimělo k uzavření míru. „Toto je muž, kterého je třeba zastavit. Toto je válka, která musí být zastavena. A naším posláním je dnes podpořit Ukrajinu v jejím boji a pomoci pracovat na zajištění míru,“ dodal Healey.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier začal bít na poplach a žádá světové společenství, aby se svět neproměnil v „doupě lupičů“, kde si každý silou vezme, co se mu zamane. Steinmeier označil ruskou anexi Krymu a ruskou válku proti Ukrajině za zlomový bod – a uvedl, že chování USA představuje druhý zlomový bod. „Pak je tu rozpad hodnot u našeho nejdůležitějšího partnera, USA, který pomohl vybudovat tento světový řád.“

„Jde o to, abychom zabránili tomu, že by se svět proměnil v doupě lupičů, kde si ti nejbezskrupulóznější berou, co chtějí, kde se s regiony nebo s celými zeměmi zachází jako s majetkem několika velmocí,“ řekl. Na slova německého prezidenta upozornila agentura Reuters.

Německá veřejnoprávní televize ARD uveřejnila průzkum, podle něhož se 76 % Němců domnívá, že Spojeným státům v tuto chvíli nelze tak docela věřit. A že jen 15 % respondentů se domnívá, že Američanům lze i nadále bez výhrad věřit.

Zdroje:

https://kyivindependent.com/id-take-putin-uk-defense-sec-says-when-asked-which-world-leader-hed-most-like-to-kidnap/

https://www.kyivpost.com/post/67815

https://www.reuters.com/world/americas/german-president-says-us-is-destroying-world-order-2026-01-08/

https://www.tagesschau.de/inland/deutschlandtrend/deutschlandtrend-januar-104.html

Jinde na netu:

