„Úplně blbej.“ Fialův průšvih. Hřebejk ho bránil, vysmáli se mu

reklama

Anketa Půjdete na třetí dávku očkování proti covidu? Ano 32% Ne. Mám dvě a víc už nechci 7% Ne, nemám ani první dvě 59% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4415 lidí

Budoucí ministr průmyslu a obchodu Věslav Michalik (STAN) má problém. Jeho někdejší firma totiž získala v minulosti půjčku v hodnotě desítek milionů korun od neprůhledné firmy z Kypru. Jak píše Deník N, Michalik původ peněz neobjasnil.

A právě kritikům, kteří si původu Michalikových peněz všímají, napsal režisér Jan Hřebejk. „Doporučuju všem sudičům: Jeďte se podívat do Dolních Břežan a položte si otázku, jestli chcete, aby to v naší zemi vypadalo, jako tam. Já jo. Tolik k aféře kolem Věslava Michalika,“ poznamenal.

Doporučuju všem sudičům: Jeďte se podívat do Dolních Břežan a položte si otázku, jestli chcete, aby to v naší zemi vypadalo, jako tam. Já jo. Tolik k aféře kolem Věslava Michalika

— Jan Hřebejk (@JanHrebejk) November 22, 2021

„Doporučuju všem sudičům: Jeďte se podívat do Olbramovic na Čapí hnízdo a položte si otázku, jestli chcete, aby to v naší zemi vypadalo, jako tam. Já jo. Tolik k aféře kolem Andreje Babiše (parodie),“ zareagoval následně na Hřebejkův tweet podcaster Tomáš Jirsa.

„Doporučuju všem sudičům: Jeďte se podívat do Olbramovic na Čapí hnízdo a položte si otázku, jestli chcete, aby to v naší zemi vypadalo, jako tam. Já jo. Tolik k aféře kolem Andreje Babiše (parodie)“ https://t.co/vw1I56jS8j

— Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) November 23, 2021

Michalik nejasným původem peněz zajímá i mnohé novináře, například Elišku Hradilkovou Bártovou. „Pokud chce pan Michalik rozptýlit pochybnosti, měl by odpovědět na otázky: 1. Kdo je vlastníkem kyperské firmy? 2. Pokud jeho žena, jak naznačuje, proč skrývala vlastnictví. 3. Proč si desítky milionů mezi sebou přelévali přes Kypr? 4. Jaký je původ peněz? Ani jedno neobjasnil...“ poznamenala.

Pokud chce pan Michalik rozptýlit pochybnosti, měl by odpovědět na otázky: 1. Kdo je vlastníkem kyperské firmy? 2. Pokud jeho žena, jak naznačuje, proč skrývala vlastnictví. 3. Proč si desítky milionů mezi sebou přelévali přes Kypr? 4. Jaký je původ peněz? Ani jedno neobjasnil...

— Eliška Hradilková Bártová (@eliska_bartova) November 23, 2021

„Když AB vytáhl Arenbergera, říkal jsem si, že musí bejt úplně blbej – vezme ministra s tím, co má v majetku, i když musí vědět, že v tom budou lidi vrtat a minimálně to bude divně vypadat. A pak přijde Michalik, za mě jasná hvězda týhle vlády a nemá připravenou ani dobrou historku,“ poznamenal k tomu také moderátor Luděk Staněk.

Kdyz AB vytah Arenbergera, rikal jsem si, ze musi bejt uplne blbej – vezme ministra s tim co ma v majetku, i kdyz musi vedet, ze v tom budou lidi vrtat a minimalne to bude divne vypadat. A pak prijde Michalik, za me jasna hvezda tyhle vlady a nema pripravenou ani dobrou historku. — Ludek Stanek (@LudekStanek) November 23, 2021

Michalika se nezastal ani profesionální sázkař Michal Sirový. „Demoblok roky kritizoval různé střety zájmu a pochybné obchody Andreje Babiše. V tomto ohledu by měl tedy být na své ministry ještě tvrdší. Ono by se to pak totiž mohlo vrátit, nejpozději u voleb… (Píšu to obecně. Nemám tušení, zda Michalik dělal nějaké pochybné obchody.),“ napsal.

Demoblok roky kritizoval různé střety zájmu a pochybné obchody Andreje Babiše. V tomto ohledu by měl tedy být na své ministry ještě tvrdší.



Ono by se to pak totiž mohlo vrátit, nejpozději u voleb…



(Píšu to obecně. Nemám tušení, zda Michalik dělal nějaké pochybné obchody.) — Michal Sirový ?? ?? (@sssirda) November 23, 2021

„Finanční převody přes daňové ráje vždy vyvolávají podezření, že se někdo snaží obcházet pravidla, což je rizikovější v případě politicky exponovaných osob,“ upozorňuje vedoucí analytik Transparency Milan Eibl. „Jakýkoliv politický kandidát by měl podobné aktivity vysvětlit veřejnosti tak, aby si každý mohl udělat obrázek o jeho morálním kreditu a vhodnosti na politický post,“ dodal.

„Finanční převody přes daňové ráje vždy vyvolávají podezření, že se někdo snaží obcházet pravidla, což je rizikovější v případě politicky exponovaných osob,“ upozorňuje vedoucí analytik Transparency @milan_eibl. https://t.co/kSx7rTj2nd — Transparency International ???? (@Transparency_CZ) November 22, 2021

Klub hnutí STAN se již dnes bude možným střetem zájmů na základě zjištění Deníku N zabývat.

Jan Hřebejk a politika: Makovice hloupých voličů. Guláš jim zkysne! Hřebejk tuší cestu v řiť Opilci. Hřebejk vyjel na neočkované a zklidnili ho Mlč. Sv*ně! Nesnášela tě. Na Babiše se vylilo zlo. Kvůli Šafránkové „K*rvy to hrají pro bl*ce.“ Hřebejk měl den. Už se spálil, možná zapomněl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.