„Už to vidím, jak jí to vysvětluju.“ Schránky vyvolaly hněv. Bude se dělat na černo

„Můžou za to datové schránky, které stát naordinoval od letošního ledna bez výjimky všem právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám. Zrušení živnostenského oprávnění je jediná cesta, jak se povinnosti ‚datovku‘ mít člověk vyhne." Vyplývá to ze zjištění MF DNES, která oslovila živnostenské úřady napříč celou zemí.

V Karlovarském kraji, v Jihomoravském kraji a v mnoha dalších regionech živnostenské úřady taktéž evidují nárůsty žádostí o zrušení živností o stovky procent. Nejčastěji živnost ruší důchodci. Nechce se jim datovou schránku pravidelně otevírat. To přitom musí dělat pravidelně, protože zprávy po devadesáti dnech ze schránky mizí.

V podobné situaci jsou zahrádkáři, včelaři a představitelé dalších spolků, jako jsou komunitní chovatelé slepic.

„V životě nikdo z nás nejednal s finančákem ani se sociálkou nebo katastrem. V pokladnách máme třeba tři tisíce korun z členských příspěvků. Většina z nás jsou důchodci nad 70 let,“ prozradil předseda Českého zahrádkářského svazu Stanislav Kozlík.

Na sociálních sítích se kvůli povinným datovým schránkám pro živnostníky rozjelo několik diskusí.

„K čemu je mi idiotská datová schránka když nemam internet a 25 let mam zastavenou živnost,“ zaznělo např. od jednoho ze stěžovatelů.

A pak jsou tu lidé, kteří ze zákona dostali přiděleno mnoho schránek. Na jedno jméno.

„Honí se mi hlavou schránka. Datová. Dnes jsem dostal z titulu podnikající fyzické osoby přístup do další. Už jsem jako fyzická osoba jednu schránku měl, další mne již dříve pošta přidělila jako znalci, nevím proč, ale moje společnost má dvě schránky. Jsem stále sám a mám mnoho schránek. Kdyby to bylo bez digitalizace, měl bych asi u vchodových dveří pět schránek, k nim pět klíčků, a asi 100 dírek, kterými bych viděl, zda ve schránkách něco je. Není dne, aby se schránka neokotila nějakou zprávou, pokaždé zcela jiná schránka.......Například výpisem z registru. Už jsem vypsán 5x,“ napsal soudní znalec v oboru IT.

Zkušená novinářka Irena Válová se kvůli datovým schránkám také pořádně rozpálila.

„Vztek se mnou cloumá. Obdržela jsem výzvu k vyzvednutí písemnosti s dodejkou. Soudím, že je to výzva k té násilím nařízené datové schránce. Žádnou schránku nechci, nepotřebuju, od státu nic nežádám a nikdy jsem nežádala. Peníze každý měsíc státu posílám. Přesto na mě uvaluje další šílenost! Jsem totálně vytočená, i když vím, že je to kontraproduktivní. Ten hon na nás je hrozný. Není z toho úniku. Stát mě nevlastní, nejsem jeho zaměstnanec. Přesto mi bude řídit můj život. Začnu znovu malovat potmě,“ napsala na Facebooku.

Není to přitom poprvé, co českému státu vyčinila.

Jen pár dní zpátky se taktéž na Facebooku rozohnila kvůli tomu, co zažila na finančním úřadě.

„Dnes na finančáku. Pro formuláře k odvodu DPFO. Vedle mě paní snad 75, snad 80 let, hrabe se v papírech. Pak se ptá, zda nevím, co si má vzít. Vyzvím, co chce odvádět a dávám jí dohromady sadu Přiznání + Příloha 1. Kouká na mě jak na mimozemšťana. Prý, co se s tím dělá? To je pro vás? ptám se. Ano. Bude poprvé v životě sama odvádět daně. Paní, co jí s tím pomáhala, už nemůže, kvůli té schránce, co stát nařídil,“ nastínila situaci.

Ale to stále nebyl konec, hněv nad povinností zřídit si datovou schránku v každém věku se objevuje i na dalších místech.

„Tak jsem se dneska opravdu pobavil - Rakušan se vyznamenal - mojí 90leté babičce přišla datová schránka - ona která je ráda, že může odeslat email a kouknout se na net - už vidím jak ji vysvětluji datovku,“ napsal jeden z diskutujících.

A ozval se i další

„Známé, které jsem pomáhal vyplnit a podat daňové přiznání, ročně již několik let neplatila žádnou daň, příjmy měla tak malé - je jí skoro 70 let a přivydělává si k důchodu vesnickou krejčovinou, tu vymění zip, zalátá roztrženou bundu a podobně, přišlo oznámení o založení datové schránky. Paní nemá počítač, mobil tlačítkový a daňovou evidenci vede na papíru. Tak jsem jí poradil, ať zruší živnosťák, má ho od 90. let a hlídá si příjmy tak, aby nepřelezla částku, kdy daň přiznáváte nemusí. Ať to provozuje jako sousedskou výpomoc,“ zaznělo.

Jeden ze zakládajících členů Pirátské strany Dlibor Záhora zalitoval, že tomuto státnímu dirigismu asistují i Piráti.

„Povinné datovky Rakušanova vnitra zahlcují živnostenské úřady, ukončují se živnosti. Aneb jak by neměla digitalizace vypadat. Že tomu sekundují Piráti, je už jen takový smutný kolorit,“ napsal.

