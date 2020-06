„V době, kdy už byl Havel impotentní a seděla u něj milenka, mu zavolala Dáša. A on jí řekl…“ Jan Saudek beze strachu popisuje, o čem se veřejně ani nepípne

reklama

A té se týká i jedna z odpovědí.

Jde o moment, kdy se Karol Lovaš zeptal na osobnost někdejšího prezidenta Václava Havla.

„U něho to bylo jiné. Četl jsem některé jeho věci a bylo to docela žertovné. No, rozhodně byl lepší než zbytek našinců v politice. Jediné, co nás spojuje kromě národnosti - oba jsme se narodili jako Čechoslováci - je to, že jsme měli společnou galánku. Před mnoha a mnoha lety, už je to promlčené, taková blondýna s docela pěkným zadkem. U ní jsme se střídávali. Řekli mi to lidé po letech. Na malého bloňdáka, který se tam tehdy vyskytoval, jsem příliš nedal," uvádí Jan Saudek.

Fotograf Saudek: Zemím vládnou lidé, jaké si zaslouží. V Německu Hitler, v Rusku Stalin, u nás Babiš

„Byl jsem zahleděný do svých svalů a do své rádoby mužnosti. Intelektuála, kterým byl, jsem si nevážil. Tenkrát prezidentem nebyl. Mohl zůstat dramaturgem v Divadle Na Zábradlí a já mohl mít společnou milenku s instalatérem nebo s dramaturgem. Stalo se, že udělal fantastickou kariéru. Byl dosazen na prezidentský stolec, málem jsem řekl stolici," pokračoval dále slavný fotograf.

„V létě 1989 mě žádali, abych ho vyfotografoval. Z německých novin Frankfurter Allgemeine Zeitung jsem měl dostat šest tisíc marek. To byly velké peníze. Neudělal jsem to a nelituji toho. Zajímavé. Věděli, kdo bude prezidentem. Zatímco my doma jsme zůstali v napětí."

Knihu vydává nakladatelství Universum.

Fotograf Jan Saudek se v minulosti pro PL vyjádřil také na adresu současné hlavy státu. V roce 2014 naší redakci řekl, že „je to pro mě vtipný chlap. Trochu svérázný, což bych ale nepřičítal alkoholu. Kdysi na ulici mě oslovili s peticí na podporu jeho prezidentské volby a já to podepsal. Kdyby se mě ptali na kohokoliv jiného, asi bych to neudělal. Nic od něj neočekávám, ale nemůžu říct, že by mi byl protivný".

Jan Saudek patří mezi nejvýznamnější české umělecké fotografy. Jeho práce ovlivnila celosvětovou fotografii. Jedním z příkladů je jeho originální nápad vyfotit torzo nahého muže, který svírá v náručí novorozeně. Tato kompozice je dnes reprodukována asi stejně běžně jako fotky školních tříd. Jeho původně zavrhovaný svět, komunisty dokonce nazývaný pornografií, dnes vstupuje do života běžných lidí, kteří jeho kompozice spontánně fotografují znovu a znovu. Umělecké vyjádření Jana Saudka „zlidovělo“. V roce 1990 získal francouzský umělecký Řád umění a literatury. Bylo mu uspořádáno bezpočet výstav.

