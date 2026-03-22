„Věk patriotů.“ CPAC v Budapešti vyslala jasný vzkaz

22.03.2026 10:55 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Budapešť se v sobotu stala centrem světového konzervatismu. Další ročník prestižní konference CPAC Hungary přivítal přední zastánce národní suverenity, tradičních hodnot a kritiky bruselské administrativy. Maďarský premiér Viktor Orbán ve svém projevu vyzval k jednotě proti globalismu. Prezident USA Donald Trump poslal účastníkům videoposelství.

Foto: Zdroj: CPAC, X
Popisek: Viktor Orbán

V Maďarsku se v sobotu odehrála další konzervativní konference CPAC. Účastníci se sešli v MTK Sports Centre v Budapešti. Jednalo se o pátý ročník tohoto významného setkání mezinárodních konzervativců a patriotů v Maďarsku. Akce, organizovaná Centrem pro základní práva ve spolupráci s americkou Conservative Political Action Conference (CPAC), se nesla v duchu boje proti globalismu, masové migraci, zelené agendě EU a „woke“ ideologii, přičemž zdůrazňovala suverenitu národních států a tradiční hodnoty.

Konferenci zahájili Miklós Szánthó, ředitel Centra pro základní práva a hostitel CPAC Hungary, a Matt Schlapp, předseda americké CPAC Foundation.

Po vystoupení premiéra Gruzie Irakliho Kobakhidzeho následovalo videoposelství prezidenta USA Donalda Trumpa.

Vládce Bílého domu v něm vyjádřil „plnou a absolutní podporu“ premiérovi Viktoru Orbánovi před blížícími se volbami. Řekl, že předseda maďarské vlády je „silným vůdcem, který celému světu ukázal, čeho je možné dosáhnout, když bráníte své hranice, svou kulturu, své dědictví, svou suverenitu a své hodnoty“.

„Doufám, že vyhraje, a doufám, že vyhraje s velkým úspěchem,“ řekl Trump a Orbána označil za „fantastického chlapa“.

Premiér Orbán na maďarském CPAC: „Bojujeme o duši západního světa“

Viktor Orbán, který tradičně patří k hlavním řečníkům, ve svém projevu prohlásil, že konzervativci bojují „o duši západního světa“ a vyzval k jednotě proti globalistickým silám. Zdůraznil nutnost obrany národní suverenity, tradiční rodiny a křesťanských hodnot a označil současné období za „věk patriotů“.

 

 

Orbán rovněž poděkoval Trumpovi za jeho podporu a ocenil maďarskou cestu jako model odporu vůči bruselské centralizaci.

 

 

Mezi dalšími významnými řečníky vystoupili ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó, ministr úřadu premiéra Gergely Gulyás, politická komentátorka Eva Vlaardingerbroek, která Maďarsko označila za „poslední baštu Evropy proti EU“ a varovala před demografickými změnami a „genocidou bílých“ v Evropě. Dále hovořili moderátor Dave Rubin, argentinský prezident Javier Milei, gruzínský premiér Irakli Kobakhidze, američtí kongresmani Russ Fulcher a Andy Harris a zástupci evropských pravicových stran jako Chega (Portugalsko), Vlaams Belang (Belgie), EKRE (Estonsko) a VOX (Španělsko).

Babiš do Maďarska nedojel, vrátil se kvůli teroristickému útoku

Původně plánovaný účastník, český premiér Andrej Babiš, se nakonec nedostavil. Musel se kvůli teroristickému útoku v Pardubicích vrátit do Česka, ačkoliv byl od maďarských hranic vzdálený jen asi 30 minut jízdy. Nahradil ho mimo jiné Javier Milei, jehož účast byla oznámena těsně před akcí.

 

 

Konference probíhala v atmosféře optimismu a byla prezentována jako platforma pro budování mezinárodní aliance proti globalismu. Následovat má setkání CPAC USA v Texasu, které se koná od 25. do 28. března.

 

 

Konference konzervativní politické akce, známá pod zkratkou CPAC, představuje nejvýznamnější každoroční setkání pravicových aktivistů, politiků a voličů. Tato událost, jejíž historie sahá až do roku 1974, kdy na prvním ročníku vystoupil budoucí prezident Ronald Reagan, slouží jako zásadní platforma pro definování ideologických směrů Republikánské strany a testování popularity potenciálních prezidentských kandidátů.

V současnosti je konference úzce spjata s hnutím Donalda Trumpa, který zde pravidelně vystupuje jako hlavní hvězda a využívá akci k mobilizaci své voličské základny. Vedle projevů předních politických osobností a komentátorů je klíčovou součástí programu neformální hlasování účastníků, které funguje jako barometr nálad uvnitř konzervativního křídla a ukazuje, kdo má největší šanci na zisk stranické nominace.

Ačkoliv má CPAC hluboké kořeny v USA, v posledních letech expanduje i do zahraničí a pořádá své sjezdy v zemích jako Maďarsko, Brazílie nebo Japonsko, čímž vytváří globální síť pravicových hnutí. Hlavním cílem této politické platformy je nejen teoretická diskuse, ale především praktický aktivismus, získávání finančních prostředků a příprava strategií pro nadcházející volební souboje.

