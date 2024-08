„Vím, co dělá EU ve Vietnamu.“ Kmoníček odhalil veřejnosti neuvěřitelný příběh

„Základním naším problémem Evropy, nemáme-li ekonomicky a demograficky prohrát, je, že se musíme podívat na to, jak vypadá situace doopravdy. Vypadá tak, že kyvadlo dějin se vrací tam, kde už jsme byli. To znamená, že ty nejsilnější a největší ekonomiky budou v Asii. My se jim nějakým způsobem můžeme bránit pomocí celních zákazů a sankcí, ale vydržíme to jenom do té doby, než politický tlak na nás bude takový, že se budeme muset přestat ekonomicky bránit a uvolnit jim přístup na trh,“ uvedl Kmoníček.

Jak nám (ne)rozumí

„Klíčová otázka je, kdy takového politického tlaku a jestli někdy, Asie dosáhne. Jsem zastáncem toho, že to nemáme úplně prohrané. Ale vím, co řeší Evropská unie ve Vietnamu. Ochranu životního prostředí a ochranu národnostních menšin. Ne, že by to nebylo důležité. Je to důležité. Ale není to to nejdůležitější a určitě to není to jediné, co tam máme dělat. Pokud ovšem chceme dělat něco jiného, musí nám to Vietnamci dovolit. Aby nám to dovolili, musíme na ně mít nějaký tlak. Ve chvíli, kdy nám už sedmý rok Vietnamci nedovolují dovoz českého salámu a uzenin, první, co bych udělal, tak bych jim zakázal alespoň dovoz dvou typů rýže. A za čtrnáct dní to oni změní. Ale my to neuděláme, protože to se domlouváme po celé EU, a to by bylo složité a my jim prý musíme ukázat hodnotově, že takto se to nedělá a oni se tomu přizpůsobí,“ konstatoval Kmoníček pro několik desítek přítomných zájemců.

Takže zase nic. „Opět jsme tedy šli na Vietnamce a říkali – toto nic neřeší, pořád nebudete vozit tuňáky. Dokud to EU nebude vidět, tak je nemůžeme spočítat a vy nevyděláte nic. Prostě nic. A Vietnamci na to řekli – my na to nemáme! Není právní základna, která by vynutila to zapnutí. Dobře, EU jim pomohla napsat zákon. Ten byl velmi podobný evropskému. Co myslíte, že Vietnamci udělali, když viděli ten zákon? Nic! Protože v zákoně nebyla žádná sankce,“ vysvětloval kmoníček.

„Takže se udělala revize zákona a daly se tam opravdu „mastné“ pokuty. Samozřejmě, že to opět znovu dělala Evropská unie. Ale ty pokuty že budou vybírat Vietnamci. A pak to přišlo – ta největší rybářská loď, co plundrovala tuňáky na půlce planety a byla vietnamská, si to nezapla, Vietnamci po ní skočili a řekli – my chceme tu pokutu. Provozovatel té lodi ale řekl, že žádnou pokutu nedá, protože ta loď není jeho. A Unie na to – tak ať to zaplatí majitel lodi. A majitelem té lodi byla čínská banka. Myslíte si, že čínská banka někdy historicky zaplatí něco vietnamskému státu? Po dvou tisících letech válek a k tomu, že Čína do velké míry diktuje, co se ve Vietnamu děje,“ konsternoval přítomné velvyslanec Kmoníček.

Chtít i nechtít zároveň

Ale existuje prý určitá antiteze: „Oni trochu chtějí být Evropany. Ale za svých vlastních podmínek. A opět vietnamský případ. Posledním hitem Vietnamu je, že zhruba polovina jejich hospodářství patří dvěma firmám, které mají něco společného, patří Vietnamcům, kteří přišli v roce 2014 z ukrajinského Charkova. V podstatě si zprivatizovali padesát procent státu. Jedním z jejich velkých programů je, že začali po celém Vietnamu budovat báječné tematické parky – naplnění Vietnamcova snu. Představte si, že asi 30 minut autobusem zadarmo z Hanoje se dostanete na místo, kde si Vietnamci postavili celé nové Benátky. Jezdí tam gondoly, večer tam jsou koncerty, pirátská bitva a polovina toho je zadarmo. Prostě si tam postavili Evropu. Jinde si zas postavili Paříž, kde jezdí citroeny. Ale ta jejich Evropa je v něčem jiná. Je ideální asijská Evropa – nejsou v ní Evropani. Je to prostě ten kulturně a historicky významný poloostrov na konci Asie, o kterém mne před třiceti lety vyprávěl čínský ministr zahraničí. Protože Evropa má vypadat takto: Má vypadat jako Benátky, má to být nové, mají tam jezdit gondoly, všichni mají jíst kuřecí pařátky a člověk tam má mluvit vietnamsky. Protože když dojede do opravdových Benátek, tak má gondolu za padesát euro, koukají se na něj jako na malého divného Asiata a s nikým se nedomluví,“ uvedl v závěru Kmoníček.

„Není to tedy o tom, že by Asiaté nechtěli být Evropany. Oni chtějí mít kulturní výsledky Evropy. Ale rozhodně se nechystají k tomu dojít naší cestou zbohatlé střední třídy, která bude mít hodnoty naší střední třídy.“

Podle Kmoníčka je to o tom, že celá evropsko-americká civilizace, tak jak ji známe, je postavena na právu individua. „To nejcennější pro nás je naše osobní svoboda. Že my si můžeme zvolit koho chceme a pak se tomu divit. A nikdo nám do toho nesmí mluvit. Tato svoboda je cennější, než jakékoliv jiné svobody. Čínský a asijský pohled je opačný,“ vysvětlil Hynek Kmoníček.