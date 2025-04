„Vlítnou do domu a seřežou to na krev.“ Změní migrace Velikonoce? Gulyáš a další umělci

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanských svátkem. Křesťané v tuto dobu slaví vzkříšení Ježíše Krista, který podle křesťanské víry zemřel na kříži a po třech dnech byl vzkříšen z mrtvých. Muslimové Velikonoce, na jaké jsme zvyklí v „křesťanském světě“, neslaví, ačkoliv je Ježíš důležitou postavou i v Koránu. Zeptali jsme se tak několika známých osobností, jak vidí budoucnost tradičních křesťanských Velikonoc, především v západní Evropě, právě i vzhledem k poměrně velkému počtu migrantů v těchto zemích, kteří vyznávají islám.

Kekely: Tohle opravdu představitelé EU chtějí?

„Když vidím v různých metropolích Evropy – v Anglii, Německu, Francii, různá obří muslimská setkání na veřejnosti, jde mi mráz po zádech! Tohle opravdu představitelé EU chtějí? Opravdu s tím nelze nic dělat? Nejde jen o to, zda budeme za pár let ,smět' slavit ,křesťanské' Velikonoce, ale také zda nám ,někdo' nezakáže i Vánoce. A zda nebudeme místo toho povinně slavit úplně jiné, nám na hony vzdálené svátky?!“ zamýšlí se moderátor René Kekely. „Opravdu s představiteli evropských zemí a EU jako takové nedělá nic prokazatelná informace, že se Evropa postupně ,islamizuje'? A že zde máme, především v SRN, VB nebo Francii ročně stovky až tisíce nových přívrženců tohoto náboženství?“ ptá se a vysvětluje. „Osobně nemám nic proti žádnému náboženství – pokud je mírumilovné, nikoho nechce vraždit či nepovažuje ženy za kus hadru a přívržence jiného vyznání za nebezpečné nepřátele, které je třeba zlikvidovat. Tohle mně osobně dost děsí,“ krčí rameny René Kekely.

Gulyáš: Poděkovat tomu vykulenýmu individuu, co signovalo migrační pakt

„Pokud jde o velikonoční svátky, jejich duch se změní. Nevím, jestli se v průběhu pár let stanou svátkem, který zanikne, tak jako zanikly svátky mnoha civilizací a kultur. Vůbec bych se nedivil, kdyby vznikl svátek bití křesťanů holí, namísto pomlázkou, až se stanou menšinovou skupinou na západě. Zazvoní u vás kluci v ,Palestině' (to je šátek), manželka otevře, a oni vlítnout do domu a seřežou to na krev. A zase můžeme poděkovat tomu vykulenýmu individuu, co signovalo migrační pakt. Strašný, že to má volební preference. Lid je moudrý blb. Někdy moudrý, někdy blb, a více blb, když to volí, když to dopouští, když se hádá, než by přemýšlel a pak konal. Imigranti budou konat, na to vemte jed. Je to jiný lid, než ten, co tu zatím je a za pár desítek let nebude. Starý Řím měl svátků, a jakých! A kde je starý Řím a jeho svátky? Kde je jeho lid? - Tak, tak nějak, nesvátečně...," uvedl pro ParlamentníListy.cz.

Vyskočil: Velikonoce a Vánoce? Které státní zřízení si to nechá ovlivňovat, tak je špatné

„To je strašně jednoduché. Nemají si je tam nechat nalézt. A když už tam nějací jsou, tak se musí přizpůsobit tomu domu, který je hostí. A když se tomu nepřizpůsobí, tak je to jako kdyby vám doma přišli a začali ti něco vykládat, že máš dělat podle nich. A co uděláte, vyrazíte je. Nebo jim slušně řeknete – tak na shledanou, jděte jinam. Běžte si to dělat domů, já vám ve vašem domě také nekecám, jak to máte dělat,“ krčí rameny herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil a dodává. „A k těm Velikonocům a případně i Vánocům, jestli dál budeme slavit křesťanské svátky? Které státní zřízení si to nechá ovlivňovat, tak je špatné,“ uzavřel.

Kuželka: Zakázat Mnichovské pivní slavnosti kvůli vepřovému?

Máme hodně známých v Německu, kam jezdíme. A prý před lety přišla nějaká delegace muslimů, že by se měly zakázat Mnichovské pivní slavnosti, protože se tam konzumují vepřová kolena a vepřové. Co si vůbec tito lidé dovolují? Oni přijdou vlastně jako pro pomoc a pak si staví svoje pravidla,“ kroutí hlavou herec Jan Kuželka a pokračuje. „Pak jsem se tam o Vánocích dozvěděl, že v jednom městě, aby byl klid, tak nedovolili vánoční strom, protože tam žije hodně těchto migrantů. Tak to už jsme trošku někde za hranou. A pokud se Evropa a nejen Evropa těmto věcem nepostaví, tak nevím, kam to půjde,“ uzavírá Jan Kuželka.