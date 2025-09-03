„Volby, to je druh krize“. Decroix dopekla palačinky a povídala

Na sociálních sítích se šíří záznam z kampaně, kde ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) mluví s občany o politice a o volbách. Ve svém vystoupení se opakovaně odvolávala na roli tzv. mlčící většiny. „Slušná mlčící většina je mnohem silnější, jenom většinově není aktivní. Protože k tomu nemá důvod.“
Právě krize podle jejích slov společnost probudí. A samotné volby je prý třeba chápat jako mimořádnou situaci. „Ty volby jsou druh krize,“ dodala s tím, že je potřeba, aby se nyní ukázala síla zmíněné slušné mlčící většiny.
Eva Decroix sama na své profily přidává i další záznamy z kampaně, které se stávají předmětem diskusí. Právě tím budí pozornost, protože v nich často zaznívají opravdové „perly“.
Zaujala například tím, že vyrazila mezi lidi – a to přímo s palačinkami. „Zdravíme z Telče, kde jsme udělali neuvěřitelný úspěch. Bylo to super. Normálně fronty na palačinky,“ uvedla ve videu, které zveřejnila na svém facebooku.
Palačinky místo koblih
Následně se obrátila na předsedu Senátu Miloše Vystrčila, který dodal: „Fronty na palačinky byly proto, protože palačinka není kobliha,“ čímž narážel na symbol kampaní, které si dříve přivlastnil Andrej Babiš. Oba se tomu společně smáli.
Místopředsedkyně ODS Eva Decroix sama říká, že kampaň prý nedělá, nikam nekandiduje. Právě toto palačinkové vystoupení však dokázala proměnit v symbol kampaně.
Eva Decroix, MBA
Decroix i v dalších videích na svém facebookovém profilu zároveň lákala na další výjezdy na Vysočině, kde voliče rovněž pozvala nejen na palačinky a kávu, ale i k otevřené debatě. „Těším se, že přijdete říct, proč nás budete volit, nebo proč nepřijdete vůbec volit, nebo proč chcete volit někoho jiného, co vám vadí, co vám nevadí. O tom všem velmi diskutujeme na ulicích. Musím přiznat, že mě to nabíjí a že mě to baví,“ dodala.
Na jiných záznamech ze svého výjezdu přímo za voliči ministryně používá silná hesla: „My stojíme na správné straně, stůjte s námi, přijďte za námi. A hlavně prosím, je to země nás všech, není to politici proti lidem, my jsme na vaší straně, na té správné,“ prohlásila Decroix.
Během kampaně si pochvaluje i podporu od občanů, s nimiž se setkává při výjezdech. „Ta message je jednoduchá. Prostě jedeme jako draci, nezastavujeme, máme zpoždění, ale všechno to doženeme, protože volby jsou 3. a 4. října. A my, když jezdíme, tak máme fakt podporu těch lidí, takže je to úplně nejvíc super,“ pravila ministryně. Pak ukázala dva zvednuté prsty a zvolala: „Victory, vítězství!“
Tvrdá kritika vůči komunistům
Vyzvala i k obraně bezpečnostních závazků Česka a silně kritizovala politické oponenty. „Pokud vy říkáte, že chcete odejít z NATO... A každý odborník na naši bezpečnost vám potom ale potvrdí, že dvě procenta jsou málo. Takže zase se jen potvrzuje, že bezpečnost České republiky je vám úplně jedno. A jsou to bohapusté lži, které vy tady říkáte. A snažíte se je všechny dávat pod nějaký nádoby levicový program. Ale pro budoucnost naší země jsou zásadním ohrožením. Možná představují opravdu ten návrat k tomu socialismu, ale bohužel k tomu východnímu,“ prohlásila Decroix v reakci na šéfku komunistů Kateřinu Konečnou, kterou obvinila, že ji bezpečnost ČR nezajímá.
K tématu vlády s komunisty se Decroix vracela i v nejednom z dalších videí ze setkání s občany. Zdůraznila, že právě od lidí často slyší, že takovou vládu rozhodně nechtějí. „Myslím, že jsme probrali úplně všechno – bitcoiny začínaje, až k tématu vlády s komunisty, kterou tady vůbec, ale vůbec nikdo nechce. A bylo to super,“ zmínila vzrušeně Decroix.
Během natáčení, kdy Decroix připravovala lidem palačinky, se u stánku objevil muž, který vyjádřil obdiv k její statečnosti. „No není to jednoduchý, teď to musím vydržet já, když je tam pustíme, tak to budeme muset vydržet všichni,“ poznamenala ministryně. Reagovala tak na poznámky, že zvládá útoky, které na ni míří.
Následně dodala: „Jinak prostě zase nazpátek máme zaklekávání, jak to teďka říkala ta komunistka, že vlastně to znárodňování bylo fajn a že musíme vrátit socialismus ke kořenům. Jsem to četla a říkala jsem si – hele, to není možné, to přece nikdo nemůže říkat,“ řekla Decroix.
V Telči se ministryně při debatě s občany vyjádřila i k tomu, zda vnímá podporu lidí. „Fakt podporu cítím. Je ohromný rozdíl mezi tím, když si přečtete sítě nebo titulky. Já jsem fakt jako na té ulici pořád. A pak si vždycky otevřu ty sítě nebo si přečtu novinový titulky. To vypadá jak spálená země. A přitom ty lidi jako… Já to normálně slýchám, ale to se nesmí říkat nahlas. Já slýchám, že důchodci jsou šťastní a nikdy se neměli lépe. To kdyby vyšlo v novinách, nebo kdybych to řekla já, ježišmarjá. Oni mi to říkají ti důchodci, co já s tím mám dělat. Chápete to?“ vyprávěla Decroix.
Doplnila ale, že tím nechce tvrdit, že Českou republiku nečeká spousta práce. „Třeba školství, zdravotnictví, státní schodek. Ne, že se budeme nudit,“ poznamenala.
V další části pak dodala: „Já taky vím, jak to dopadne, když vyhraje Babiš. Jak dlouho bude, než to rozfofruje? Raz, dva, tři, čtyři a je hotovo. Normálně vymalováno. A máme porušenou rozpočtovou odpovědnost a děti to budou splácet ještě v důchodu,“ deklamovala Eva Decroix, přičemž svou řeč doprovázela živou gestikulací při přípravě palačinek.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská