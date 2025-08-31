„Vše jste vsadili na Ukrajince“, „chovejte se slušně.“ Křik ve studiu

V nedělní Partii na CNN Prima News to vřelo. Ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN) podpořil svého předsedu Víta Rakušana, který si řekl o křeslo premiéra. Jan Skopeček (ODS) na svého koaličního kolegu udeřil: „Podívejte, já myslím, že ten program STAN nebude fungovat. Lidé si nepřejí vyšší zdanění sladkých nápojů, nepřejí si eutanázii pro děti,“ kontroval Skopeček. Poslanci Aleš Juchelka (ANO) a Karla Maříková (SPD) zmínili Ukrajinu. „Ty peníze, které tady máme, by měly směřovat k českým občanům, a už ne na nějakou bezbřehou pomoc Ukrajině,“ ozval se Juchelka.

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli poslanci Jan Skopeček (ODS), Aleš Juchelka (ANO), ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) a Karla Maříková (SPD).

Moderátorka Terezie Tománková otevřela nový předvolební průzkum, který mj. ukazuje, že ANO jasně vede a získalo by 69 mandátů, hnutí STAN by mělo 20 křesel, STAČILO! by získalo 12 křesel a Motoristé sobě 7 křesel.

„To sebevědomí k tomu prostě patří,“ hájil Vlček svého předsedu Víta Rakušana, který si řekl o premiérské křeslo.

„Podívejte, já myslím, že ten program STAN nebude fungovat. Lidé si nepřejí vyšší zdanění sladkých nápojů, nepřejí si eutanázii pro děti, a já věřím, že zvítězí to konzervativní vidění,“ kontroval Skopeček. A hnutí STAN doporučil, aby si uvědomili, že riziko představuje hnutí ANO vládnoucí s SPD Tomia Okamury a se STAČILO!.

Když to uslyšel Juchelka, rozesmál se. „Mnozí, kteří se k tomu vyjadřují, porcují zajíce, který ještě běhá po lese, a vůbec nemají respekt k voličům, k tomu, jak rozhodnou. My máme svůj pozitivní program, říkáme ho lidem. Vláda premiéra Babiše tady byla osm let, snížila lidem daně, zrušila superhrubou mzdu, skládala vyrovnané státní rozpočty. Takže to žádná vláda katastrofy nebyla. Byla to vláda prosperity,“ rozjel se Juchelka.

 „Jen si vezměte, že ODS dnes táhne dva vraky do Sněmovny – KDU-ČSL a TOP 09, které by se jinak do Sněmovny nedostaly. Máme tady SPD s dalšími subjekty. … Ve Sněmovně může být až 16 subjektů, a vy se ptáte, s kým budeme vládnout, a s kým ne? Za mě by byla nejlepší variantou jednobarevná vláda ANO,“ pravil Juchelka. Za pozitivní považuje, že v příští Poslanecké sněmovně může sedět řada ekonomů, což bude změna oproti „této příšerné vládě“, jak ji nazval Juchelka, kde nebyl ekonom žádný.

Když dostala slovo Maříková, za stěžejní bod programu označila obecné referendum, které v budoucnu by mohlo být o čemkoliv. „Mě baví ti politici, kteří ve volbách chtějí hlasy voličů, ale pak se bojí, jak by tito voliči mohli rozhodnout v referendu,“ podotkla. „A já chápu, že hnutí ANO chce jednobarevnou vládu, protože oni by si pak mohli dělat, co by chtěli. My chceme do vlády, abychom tomu nastavili nějaké mantinely,“ upozornila Maříková.

„Ty peníze, které tady máme, by měly směřovat k českým občanům, a už ne na nějakou bezbřehou pomoc Ukrajině,“ ozval se Juchelka.

Maříková si přisadila. „Prosím vás, jediný, kdo odvedl tuto zemi na východ, jste vy, a to konkrétně na Ukrajinu. Vždyť se na to podívejte, zločin, korupce, to všechno vidíme i na Ukrajině!“ hřímala v tu chvíli Maříková. A Vlčkovi obratem vyčetla, že dnešní vládní voliči nechtějí přistoupit na referendum. „Vy se bojíte, že by ti lidé rozhodli jinak!“ křičela ve studiu. „Vy sázíte na hlasy lidí, ale po volbách už lidé musí držet pusu a krok!“ pokračovala ve slovní kanonádě Maříková.

Skopeček kontroval, že v Česku funguje model zastupitelské demokracie, že je to také demokracie a že je legitimní.

 Když znovu dostal prostor Juchelka, konstatoval, že ANO vede pozitivní kampaň, ve které odmítá další zátěž pro domácnosti v podobě emisních povolenek jak pro pohonné hmoty, tak pro domácnosti.

K tématu státního rozpočtu Juchelka prohlásil, že vláda projednává rozpočet v utajeném režimu. Ale skutečností je, že vláda zveřejní obrysy státního rozpočtu na poslední chvíli, na což upozornila i moderátorka Terezie Tománková.

Skopeček a Vlček se shodli, že vláda čtyřkoalice je rozpočtově zodpovědná a vyjádřili naději, že taková bude i příští vláda. Juchelka i Maříková svorně vládu kritizovali.

 „Ten schodek je opravdu obrovský a vláda tím ukazujeme, že nedokáže v současné situaci vládnout. Takhle to prostě dál nejde. Myslím, že vyrovnaný rozpočet by si přáli všichni, a každá vláda by se měla snažit, aby se tomu přiblížila. Vláda koalice Spolu to ostatně slibovala, ale nedodržela to. Takže vám už voliči absolutně nemohou věřit. Problém této vlády je, že všechno vsadila na Ukrajinu a neřešila vnitrostátní problémy,“ rozjela se Maříková.

„Paní kolegyně, tady jde o 280 miliard. Já jsem ty veřejné rozpočty na rozdíl od vás sestavoval,“ prohlásil Vlček vůči Maříkové.  

„Vy jste všechno vsadili na jednu kartu,“ obrátila se Maříková i na Skopečka.

„Chovejte se aspoň trošku slušně, neříkejte tady takové nesmysly, že tahle vláda myslela jen na Ukrajince,“ soptil ve studiu Skopeček. „Přestaňte s touhle hloupou rétorikou, vždyť už vám to nikdo nemůže věřit. Podívejte se, jaká je realita, a přestaňte s touto nenávistnou rétorikou,“ obořil se Skopeček na Maříkovou.

Ale Maříková trvala na svém. „Vy si nechcete přiznat, co jste v této zemi provedli. To vy jste nenávistní. Vy tady šíříte nenávist!“ volala Maříková na Skopečka v odpověď. A zdůraznila, že SPD by ve vládě šetřila, šetřila by např. na politických neziskových organizacích. 

Došlo i na otázku „kontroly“, resp. „šmírování“ internetových komunikačních platforem, což je návrh, který dnes prosazuje dánské předsednictví EU pod konceptem tzv. Chat Control.

Premiér Petr Fiala se vymezil proti tomuto návrhu. Vlček řekl v podstatě totéž. „Je to prostě věc, která u nás neprojde. Plošné sledování za nás no-go. Za nás říkám no-go,“ opakoval Vlček.

Skopeček varoval, že kupříkladu proti dětské pornografii je třeba bojovat, ale zároveň je třeba mít na paměti, že cesta do pekel může být dlážděna dobrými úmysly. „Jakmile necháte stát čmuchat v našem soukromí, tak to je věc, která se strašně těžko vrací zpět. My s tím máme historickou zkušenost před rokem 1989. Máme s tím historickou zkušenost na rozdíl od některých západních zemí, a proto je třeba, aby se tady Česká republika postavila proti a aby byla v tom lídrem. I kvůli té své historické zkušenosti,“ zdůraznil Skopeček.

Juchelka se vyjádřil obdobně a volal, že kvůli naší historické zkušenosti z časů před rokem 1989 musíme jako Česká republika takový návrh jasně odmítnout. „Je to salámová metoda, je třeba být pořád a permanentně obezřetný. Je to další totalitářské nařízení,“ konstatoval Juchelka.

Skopeček na to konto poznamenal, že na totalitářské nařízení přistoupil už Andrej Babiš ještě jako premiér, když schválil Green Deal.

autor: Miloš Polák

