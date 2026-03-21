„Všichni jsou šmejdi, ti u vlády extrémní!“ Šli jsme mezi naštvaný lid

21.03.2026 20:40 | Reportáž
autor: Jan Rychetský

„Koblihy všech zemí, vyližte si náplň“. I tak neotřelé heslo bylo vidět na pražské Letné při masové protivládní demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Zúčastnili se jí třeba blaničtí rytíři něžného pohlaví. Jedna starší účastnice prohlásila, že „všichni politici jsou šmejdi a bude ještě mnohem hůř“.

„Všichni jsou šmejdi, ti u vlády extrémní!“ Šli jsme mezi naštvaný lid
Foto: Hans Štembera
Popisek: Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost. Účastníci akce chtěli vyjádřit podporu demokracii

„Opět si s námi agenti StB Bureš, Okamura, Macinka, Turek, Konečná a jim podobná verbež vytřela pr*el,“ ukazoval na transparentu - částečně dezinformačním - starší pán postávající nedaleko pódia. Byli jsme na nejočekávanější demonstraci posledních měsíců. Pod heslem „Nenechme si ukrást budoucnost“ ji pořádala organizace Milion chvilek pro demokracii na pražské Letné.

Rytíři něžného pohlaví

I počasí se umoudřilo, takže se před svatostánek fotbalové Sparty začaly hrnout davy. V metru proto už dopředu hlásali, že Hradčanská, nejbližší stanice, je úplně ucpaná, tak aby návštěvníci nastoupili do tramvají už v dřívějších stanicích. Ty byly také narvané k prasknutí. „To je práce Bednárika, ministra dopravy. Je tam za SPD, proto toho teď jezdí na Letnou tak málo. Pěkně jim to zařídil,“ zaslechl jsem dezinformační parole dvou starších pasažérek. Pak jsem vystoupil. Na místo protestu bylo lepší dojít pěšky.

„Liberec nechce klauny“, „Stop Burešově vládě trestně stíhaných“, „My jsme budoucnost, vy jste reklama na minulost,“ křičelo z dalších transparentů. Organizátorům je třeba vyseknout poklonu. Na Letné to vypadalo jako při spartakiádě a všichni se řadili „na značkách“ v patřičných sektorech. Novináři a vzácní hosté, jako třeba dvě sestry Geislerovy či herec Jiří Maryško, který v Ústí nad Labem kdysi inzultoval radního, přímo před pódiem.

Fotogalerie: - Na chvilku na Letnou

Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...
Shromáždění nazvané Nenecháme si ukrást budoucnost...

„Nechci vládu extremistů z přesvědčení. K ničemu dobrému to nepovede,“ sdělila půvabná mladá dívka. Saša je pražská hospodská a, jak je znát, má v tom jasno. Mezitím se z pódia linula kritika omezovaných výdajů na obranu, Klempíře a jeho kultury a tak dále. V sektoru P1 se objevili „papundeklem obrnění“ blaničtí rytíři. Při bližším ohledání se z nich vyklubalo něžné pohlaví, což korespondovalo se slovy z pódia o tom, že „naše armáda klame tělem“.

A bude ještě hůř…

„Lev se probouzí, jaro je tady,“ neslo se nad pódiem, ale mnohem lepší hlášky byly vidět mezi prostým lidem. Třeba: „Koblihy všech zemí, vyližte si náplň“. A poté, co dostal informace z vysokozdvižné plošiny, pochlubil se „šéfchvilkař“ Mikuláš Minář, že je na Letné kolem 200 až 250 tisíc lidí. A následně začal neúspěšný politik kritizovat i hýčkanou opozici, chtěl po ní sebereflexi a skončit se strejcokracií, která v některých stranách prý vládne.

„Jsem rád, že se Minář vrátil ke Chvilkám. S ním to má větší grády,“ sdělil mladík, který přihlížel dění z okraje parku, protože se nechtěl přetlačovat v davu. Jak vidno, tak bývalý skautský vedoucí a příležitostný aktivista, který úspěšně zakončil v roce 2025 Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze obhajobou bakalářky o spirituálních revolucích, má pro mladé stále své kouzlo.

Starší dáma, co postávala za pódiem a zázemím pro organizátory, se ParlamentnímListům.cz svěřila: „Všichni politici jsou šmejdi, ti nyní u vlády extrémní! Přišla jsem se podívat, jestli Chvilkaři naplní Letnou a skoro se jim to povedlo. Ale nevěřím ve změnu k lepšímu. Vždyť se podívejte, co se děje ve světě. Naopak jsem přesvědčená, že bude ještě mnohem hůř!“

Psali jsme:

Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek
Takhle si stádo z Letné představuje demokracii? Holcovi došla slova
Když posloucháte ty lidi... Svěrák na pódiu, Pavlová v davu. Gulyáš na drátě
ČT pod palbou: Proti Fialovi ticho, Letná v přímém přenosu


 

 

Další články z rubriky

Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek

19:45 Ombudsman Křeček pro PL k Letné: Opakují totéž a očekávají jiný výsledek

Demokracii by Milion chvilek nejvíce prospěl, kdyby jejich letenské shromáždění mělo nějaký smysl, m…