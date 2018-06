„Vůbec nebudu reagovat na to, za co mě tu plísníte.“ Chvojka s Bendou si dávali v Partii zabrat kvůli schůzi k novičoku, která nedopadla

Pokus o mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana ke kauze novičok skončil fiaskem pravicové opozice. Když totiž měla schůze začít, v jednacím sále bylo pouhých 39 poslanců a Sněmovna nebyla usnášeníschopná. Výrazně k tomu přispělo i to, že ANO, SPD, KSČM a ČSSD o novičoku vůbec nechtěly mluvit. Na toto téma přišli do nedělního pořadu Partie na televizi Prima diskutovat poslanec ODS Marek Benda a předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Příští týden si Andrej Babiš jde pro své druhé jmenování, podle Chvojky ale nic takového nebude mít dopad na probíhající vnitrostranické referendum ČSSD. „To referendum probíhá s tím vědomím, že můžeme jít do vlády s Andrejem Babišem,“ řekl s tím, že o tom, že bude jmenován, věděli a také s tím při rozhodování počítali.

Informace o tom, že v referendu odvolila čvrtina základny a výsledek je zatím pozitivní, je podle Chvojky jen mlživá informace. „Už odvolilo 60 procent místních organizací a vzhledem k tomu, že nemůžeme říkat průběžný výsledek, tak čísla, která se objevila v médiích, byla nepravá,“ uvedl Cvhojka s tím, že výsledek nyní nemůže uvádět. „Může to být snaha některých členů ČSSD ovlivnit výsledek, šířit to ale může kdokoli,“ dodal a prozradil, že i když byl ohledně vstupu do vlády s hnutím ANO nerozhodný, už má odvoleno. Výsledek ale sdělit nechtěl. „Říkat to každý den do médií není pro stranu šťastné,“ míní.

Anketa Chcete, aby ČSSD zasedla ve vládě Andreje Babiše? Chci 4% Nechci 96% hlasovalo: 21599 lidí

Zeman jmenuje Babiše premiérem, ačkoliv nemá vyjednanou většinovou podporu v Poslanecké sněmovně. Nad tím Benda jen kroutí hlavou. „Tohle není v pořádku, celý postup Zemana od voleb je zvláštní a v rozporu s tím, co říkal, že chce 101 hlasů, aby vznikla vláda,“ řekl a zmínil, že to, jak prezident mění notoricky názory, je velký problém. „Hodně záleží na tom, jaké jsou jeho další cíle, není schopen konzistence,“ uvedl.

Bedna se hned poté vyjádřil k tomu, jak situaci v ČSSD vnímá on. „Je to tak, že Babiš vyjednává s ČSSD, nechává je podstoupit referenda. Ale přijdeme do Sněmovny a hned v prvním bodě je podrazí, jako u novičoku a dalších. Hned, jak má možnost hlasovat s SPD a KSČM, tak to použije,“ zdůraznil, že právě tuhle jinou většinu on používá, a zakrývá se tím celá realita. „ČSSD jsou jen kouřová clona, ty budou potřební jen při důvěře vládě, pak jim řeknou pá pá,“ usmíval se Benda.

„My se hnutí ANO snažíme věřit,“ obrátil se na něj s vyčítavým pohledem Chvojka, podle kterého by to jinak nemělo smysl. „Žádná koalice ale ještě není, čekáme na 14. června. Pokud řekneme, že do vlády s hnutím ANO jdeme, veřím, že ústní i písemné dohody v případě koaliční smlouvy a programového prohlášení budou platit,“ doufá.

Marek Benda ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ve čtvrtek byla na program Sněmovny zařazena mimořádná schůze kvůli výrokům prezidenta Miloše Zemana ohledně novičoku. Ta však skončila fraškou a poslanci ANO, SPD, KSČM a také poslanci ČSSD se nepřihlásili svými kartičkami a Sněmovna nebyla usnášeníschopná.

Nepřihlásit se k nějakému hlasování se podle Chvojky dá považovat za přístup a jistý postoj k nějaké věci. „Je potřeba upozornit na to, že tady o tu schůzi, kterou jsme říkali, že nepodpoříme, stál hlavně pravicový blok, který má více než 67 poslanců, kterých je potřeba, aby se mohlo hlasovat, a diskuse byla ústavně schopná a oni je nenašli,“ řekl s tím, že nepřišlo minimálně 67 poslanců pravicového bloku do práce, a ještě k tématu, o kterém chtěli jednat. „Je to jejich problém a jejich chyba,“ dodal.

Moderátorka na to navázala s tím, že sociální demokraté v práci byli, ale kartičky tam nezasunuli a tvářili se, že v práci také nejsou. „Opakuji, že jsme se netvářili, že v práci nejsme. Občas se to stává, že máte možnost o nějaké věci hlasovat, ale vyjádření názoru je i nehlasování, když nechcete být pro ani proti,“ vysvětloval.

ČSSD totiž prý čekala, že to vše se už odbude deset dnů předtím, kdy na tom byla jasná dohoda z organizačního výboru a z politického grémia. „Jenže tam hnutí ANO podrazilo všechny své partnery, protože slibovalo, že bude hlasovat pro. Za těch deset dnů se to vše už posunulo úplně jinam a podle mého názoru už bylo vše řečeno,“ míní Chvojka.

Dále také uvedl, že mu navíc bylo na grémium řečeno zásadní sdělení od Miroslava Kalouska a Zbyňka Stanjury, že by se bavili nejen o tom, zda se v Česku vyráběl novičok, nebo ne. „Ale i o tom, že by pravicová opozice exhibovala proti Zemanovi a bylo by to vlastně o tom, jestli Zeman měl pravdu, nebo ne, přitom přece víme, že ne,“ uvedl s tím, že se nehodlají bavit měsíc o novičoku a zda je prezident takový, či makový.

„Takže je to normální, bude to ve Sněmovně praxe, že když o něčem nechcete jednat, nedáte ani šanci, aby se o tom jednalo, byť v rámci nějaké debaty s přednostními právy?“ nenechala se se svým dotazem odbýt moderátorka. „Není potřeba jednat o každé věci, o které si opozice usmyslí, že se u ní musí udat usnesení. Není to normální, je to demokratické a přirozené,“ reagoval Chvojka.

Jeho slovům se vzápětí Benda tiše smál. „V minulosti se stávalo, že když, ať už opozice, nebo koalice věděla, že druhá strana nemá dostatek hlasů, vytáhla karty a jednání se přerušovalo. Tentokrát to prapodivně a zvláštně udělali před začátkem schůze,“ uvedl Benda.

JUDr. Jan Chvojka ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten to celé prý považuje za celkem zajímavý trik. „Stejně tedy nepomohl a debata se vedla. Mrzí mě, že se k tomu sociální demokracie přidala. Když 199 lidí přečte materiál tak, že se zde novičok nevyráběl, a jeden pán, který sedí na Pražském hradě, ho přečte jinak, je to věc, o které se má mluvit a diskutovat,“ je přesvědčen Benda, podle kterého právě to nám dělá akorát mezinárodní ostudu. „Je nešťastné, že zejména hnutí ANO chce pořád držet se Zemanem, že jsou kamarádi, protože potřebují jmenování Andreje Babiše předsedou vlády,“ doplnil s tím, že pak se takové věci dějí.

Benda prý má také pocit, že se ve Sněmovně vymyslel nový trik, že se nepřihlásí, a sociální demokraté na to akorát řekli, že ten trik se jim zdá dobrý, a tak ho použili. „Vůbec nebudu reagovat na to, za co mě tu plísníte. Pan kolega Benda sám přiznal, že i za dobu, kdy byli oni ve vládě, se to použilo,“ uzavřel rozčíleně Chvojka s tím, že to není nic nestandardního, občas se to stává, i když by nemělo, ale je to politický postup, který je někdy možný.

Psali jsme: Martin Komárek: Zeman má pravdu. Novičok je v Praze Ondřej Neff to s Kalouskem, Hamáčkem či Gazdíkem vidí dost špatně: Čas od času bude Václavák plný lidí, ale pak... Konec, pane Kalousku. Už nic nezkoušejte, máte to marné. Verdikt znalce nad jednáním, které zamázlo Novičok Jakub Janda poslancům: Selhali jste! Máte nás bránit proti Rusku. A na rozdíl od našich vojáků a zpravodajců ani nenasazujete životy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab