„Vyhnat je. Migranty z Německa pryč.“ Plán z tajné schůzky provalen. Je zle

Schůzka, o které výzkumné středisko Corrective informovalo, se konala 25. listopadu v hotelu Landhaus Adlon v Postupimi. Schůzce byl přítomen i osobní poradce celostátní předsedkyně pravicové strany AfD Alice Weidelové, Roland Hartwig. Podle všeho prohlašoval, že mluví za vedení spolkové strany AfD.

Z AfD byl schůzce dále přítomen poslanec Bundestagu Gerrit Huy, předseda parlamentní frakce Saska-Anhaltska Ulrich Siegmund a místopředseda v okrese Postupim. Podle Correctivu to dokazuje, že „rasistické postoje AfD sahají až na federální úroveň strany“. Seznam všech účastníků schůzky k přečtení zde. Mnozí členové schůzky podle všeho obdrželi pozvánky. Minimálním příspěvkem pro účast bylo 5000 eur.

Výzkumné středisko Correctiv pořídilo fotografie hotelu, podařilo se jim potají natáčet i uvnitř, když se jeden z jejich reportérů ubytoval v jednom z pokojů a sledoval tak schůzku z bezprostřední blízkosti.

Komunikace mezi organizátory a hosty schůzky měla probíhat prostřednictvím dopisů, jejich kopie se ke Correctivu dostaly a také na základě nich se jim podařilo vytvořit rekonstrukci schůzky.

Podle zprávy Correctivu představil Martin Sellner, člen Nové pravice v Německu, „mistrovský plán“ pro „remigraci“. To podle všeho zahrnuje masové vyhnání a odsun Němců s migračním pozadím. To by se týkalo v Německu milionů lidí. „Remigrace“ je podle organizátora schůzky Gernota Möriga, jedinou otázkou, na které se pravice musí shodnout a na které záleží „zda jako národ na Západě ještě přežijeme, nebo ne“.

Sellner v rámci své přednášky vysvětlil, že existují tři cílové skupiny migrantů, kteří by měli opustit Německo. Jsou to: žadatelé o azyl, cizinci s právem pobytu a „neasimilovaní občané“. Podle střediska Correctiv je toto útokem na základní zákon, a to právo na občanství a princip rovnosti.

Přítomní politici tuto koncepci odsouhlasili a následně měli diskutovat, jak tohoto cíle dosáhnout, pokud se AfD dostane k moci.

Silke Schröderová, podnikatelka a členka představenstva Německého jazykového svazu spojeného s CDU, se ptala, jak by takový plán fungoval v praxi. Protože jakmile má člověk „vhodný“ pas, je vyhoštění „nemožné“. Sellner jí odpověděl, že lze jednoduše vyvinout tlak na lidi, aby se přizpůsobili, a to například prostřednictvím „zákonů na míru“. Remigrace je podle něj „projekt, který bude trvat desetiletí“.

Poslanec AfD Gerrit Huy měl následně prohlásit, že o podobný cíl již delší dobu usiluje.

Plán měl být realizován i s pomocí „vzorového státu“ v severní Africe. Cílem je přesunout lidi do takové oblasti, kde by mohly žít až dva miliony lidí. Pak by vzniklo místo, kam by se lidé mohli „přestěhovat“. Byly by zde příležitosti pro vzdělávání a sport. A každý, kdo podporuje uprchlíky, by tam také mohl jít.

Sellnerovi mimo jiné na tom, že v Německu žijí Němci s migračním původem, vadí i jejich právo volit. „Nejde jen o to, že zde žijí cizinci. Oni zde také volí,“ prohlásil. Jeho výtka spočívá v tom, že lidé s migračním pozadím by podle všeho pravděpodobně radši hlasovali pro strany „přátelské k migraci“.

Jak zbavit předsedu AfD práva kandidovat?

„Zastavte toho fašistu!“ i toto požaduje nově vzniklá petice proti předsedovi poslaneckého klubu AfD v durynském zemském parlamentu, Björnu Höckemu. Petice vznikla již před dvěma měsíci. Poté, co však postupimská tajná schůzka pravicových aktivistů vešla ve známost, popularita petice stoupá.

Cílem petice je zbavit Höckeho jeho základních práv včetně práva kandidovat ve volbách. Podle článku 18 základního zákona pro Spolkovou republiku Německo může být jedinec zbaven základních práv, pokud tato základní práva zneužije proti svobodnému, demokratickému a základnímu pořádku. Žádost o zrušení těchto práv může podat federální vláda nebo Bundestag.

Nakonec o zrušení práv rozhodne Spolkový ústavní soud. „Každý, kdo porušuje svobodu projevu, zejména svobodu tisku, svobodu vyučovat, svobodu shromažďování (článek 8), svobodu sdružování, listovní, poštovní a telekomunikační tajemství, majetek nebo právo na azyl k boji proti svobodnému demokratickému základnímu pořádku, tato základní práva propadají. Propadnutí a jeho rozsah vyslovuje Spolkový ústavní soud,“ udává zákon.

Höcke podle autorů petice jedná v rozporu se svobodným demokratickým řádem a nemůže být tak v Německu úředníkem. V petici je několikrát označen za „fašistu“. „Demokracie se musí chránit a nesmí držet své odpůrce na předních pozicích,“ píše se v petici, kterou podle veřejnoprávní stanice Mitteldeutscher Rundfunk podepsalo již přes milion Němců.

Do ulic proti pravicovému extremismu a AfD

Proti „pravicovému extremismu“ v Německu protestuje čím dál více lidí. V Kolíně nad Rýnem proti němu a také proti vzestupu AfD demonstrovalo kolem 30 000 lidí.

V různých německých městech tyto protesty probíhají již pátým dnem. Podobné protesty se konaly mimo jiné v Hamburku, Postupimi, Berlíně, Lipsku, Augsburgu a Duisburgu, informoval server Deutschlandfunk.

„Milionová remigrace není tajný plán, ale slib AfD,“ řekl starosta Postupimi Mike Schubert na demonstraci. Postupim se dle jeho slov staví proti každému, kdo přijímá, toleruje nebo plánuje vyhostit miliony spoluobčanů na základě rasistických kritérií. „Proto se bráníme,“ řekl důrazně, citoval ho deník Die Zeit.

Tisíce lidí protestovalo i před Braniborskou branou v Berlíně. Cílem demonstrace bylo podle pořadatelského hnutí Fridays for Future „vyslat jasný signál proti AfD, pravicovému extremismu a za ochranu naší demokracie“.

„Demo jsme zaregistrovali před 48 hodinami – nyní je před Braniborskou bránou neuvěřitelných 25 000 lidí! Za demokracii, proti fašismu. Je to nadějné. Jsme tam. Hlasitě proti pravici,“ napsala mluvčí Fridays for Future Luisa Neubauerová na sociální síť X spolu s fotografií z demonstrace.

Vor 48 Stunden haben wir die Demo angemeldet - jetzt sind wir unfassbare 25.000 Menschen vor dem Brandenburger Tor!! ?? Für eine wehrhafte Demokratie, gegen den Faschismus. Es ist so so hoffnungsvoll. Wir sind da. #LautGegenRechts pic.twitter.com/6kU3Vahwat — Luisa Neubauer (@Luisamneubauer) January 14, 2024

